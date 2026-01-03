Người phụ nữ sống đến 117 tuổi: Bài học lặng lẽ dành cho những ai đang bước vào tuổi trung niên
Sau khi bà mất, các nhà khoa học mới bắt đầu kể một câu chuyện khác - câu chuyện nằm sâu trong từng tế bào của người phụ nữ đã đi qua gần trọn vẹn lịch sử hiện đại của loài người.
Khi Maria Branyas qua đời vào năm 2024, bà đã 117 tuổi. Tin tức chỉ xuất hiện ngắn gọn trên các trang quốc tế: “Người sống lâu nhất thế giới qua đời”. Không ồn ào, không kịch tính. Giống như cách bà đã sống suốt hơn một thế kỷ: lặng lẽ, bền bỉ, và bền sức.
Nhưng sau khi bà mất, các nhà khoa học mới bắt đầu kể một câu chuyện khác - câu chuyện nằm sâu trong từng tế bào của người phụ nữ đã đi qua gần trọn vẹn lịch sử hiện đại của loài người.
Một cơ thể rất già, nhưng không “già yếu”
Những người từng tiếp xúc với Maria Branyas đều chung một nhận xét: ở tuổi rất cao, bà vẫn minh mẫn, giao tiếp tốt và ít bệnh tật nghiêm trọng. Không phải kiểu “sống thoi thóp”, mà là sống có chất lượng.
Khi các nhà khoa học Tây Ban Nha phân tích máu, nước bọt, nước tiểu và cả hệ vi sinh đường ruột của bà, họ phát hiện một điều đáng suy nghĩ: tế bào trong cơ thể Maria không hành xử như tế bào của một người 117 tuổi. Chúng “trẻ” hơn. Ít viêm hơn. Ổn định hơn.
Và thế là câu hỏi quen thuộc của tuổi trung niên lại vang lên, lần này bằng ngôn ngữ khoa học: Vì sao có người già đi mà không suy sụp?
Không phải bà không già mà là bà già rất chậm
Maria Branyas không tránh được lão hóa. Telomere trong tế bào của bà - phần thường được xem là “đồng hồ sinh học” đã rút ngắn rất nhiều. Nhưng điều lạ là: sự rút ngắn ấy không kéo theo bệnh tật như người ta vẫn nghĩ.
Ngược lại, các nhà khoa học cho rằng chính vòng đời tế bào ngắn có thể đã giúp bà tránh được ung thư. Những tế bào “đến hạn” sẽ dừng lại, thay vì kéo dài và biến đổi bất thường.
Già đi, nhưng có kiểm soát. Suy giảm, nhưng không sụp đổ.
Đó là kiểu lão hóa mà nhiều người trung niên ao ước, dù chưa gọi được thành tên.
Một đời sống không ồn ào, nhưng đều đặn
Maria Branyas không nổi tiếng vì bí quyết sống thọ. Không sách vở, không diễn thuyết. Chỉ là một người phụ nữ sống với nhịp sinh hoạt ổn định, ăn uống giản dị theo kiểu Địa Trung Hải, gắn bó với gia đình, duy trì các mối quan hệ xã hội và giữ tinh thần bình thản.
Bà ăn sữa chua đều đặn. Không vì “tốt cho sức khỏe”, mà vì đó là thói quen. Bà vận động vừa đủ. Không tập luyện để trẻ lại, mà để cơ thể không bị bỏ quên.
Nhìn từ tuổi trung niên, đó là những điều rất quen, nhưng cũng là những điều dễ bị xem nhẹ nhất.
Khi khoa học nói điều người lớn tuổi vẫn cảm nhận
Kết quả nghiên cứu cho thấy:
- Mức độ viêm trong cơ thể bà rất thấp
- Tim mạch khỏe mạnh
- Cholesterol “xấu” thấp, cholesterol “tốt” cao
- Hệ miễn dịch và hệ vi sinh giống người trẻ hơn nhiều
Những con số ấy, với người trung niên, nghe như lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: 👉 Sức khỏe tuổi già được xây từ rất sớm.
Không phải khi về hưu. Không phải khi có bệnh. Mà là từ những năm 40, 50 - khi cơ thể bắt đầu “lên tiếng” nhưng con người thường chọn cách lờ đi.
Maria Branyas không để lại bí quyết, chỉ để lại một hình dung
Bà không để lại công thức sống lâu. Chỉ để lại một hình dung khác về tuổi già: không phải là giai đoạn chờ đợi suy yếu, mà là quãng thời gian có thể vẫn bình thản, tự chủ, ít bệnh tật - nếu cơ thể được chăm sóc đúng cách và đúng lúc.
Không ai biết mình sẽ sống đến bao nhiêu tuổi. Nhưng câu chuyện của Maria Branyas cho thấy một điều có thật: Tuổi cao không nhất thiết phải đi cùng đau yếu.
Và có lẽ, đó chính là điều quan trọng nhất mà những người đang bước vào tuổi trung niên cần nghe, không phải để sống lâu hơn, mà để sống khỏe hơn trong những năm còn lại.
4 cách thúc đẩy cảm xúc tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinhDân số và phát triển - 20 phút trước
Suy giảm ham muốn tình dục là một trong những rào cản lớn nhất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh. Nguyên nhân do đâu và có cách nào lấy lại 'cảm xúc thăng hoa' cho chị em không?
Đây là 6 cách mà thức khuya "tàn phá" nhan sắc, "bào mòn" tuổi thọ của chị em phụ nữDân số và phát triển - 2 ngày trước
Nhiều chị em biết thức khuya rất hại, nhưng hại đến mức nào và hại những thứ gì thì không phải ai cũng hiểu.
Mức sinh tại Cần Thơ xuống thấp: Khi người trẻ 'ngại' sinh con và lời giải chính sáchDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Mức sinh tại TP. Cần Thơ đang thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế, đặc biệt là khu vực nội thành chỉ đạt 1,45 con/phụ nữ. Đằng sau con số báo động này là những rào cản từ áp lực kinh tế, tư duy giữ tự do cá nhân và cả những "hủ tục" chọn tuổi đẹp để sinh con.
6 sự kiện nổi bật của công tác dân số và trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2025Dân số và phát triển - 2 ngày trước
Năm 2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân số và trẻ em.
Người đàn ông 43 tuổi, Hà Nội mất ham muốn tình dục thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Đi khám vì mất thói quen tình dục, anh H. thường xuyên ăn đêm, khẩu phần giàu tinh bột, sử dụng nhiều nước ngọt có đường và ít khi vận động.
Nam giới nên làm gì khi có dấu hiệu rối loạn cương dương?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Rối loạn cương dương là một tình trạng khá phổ biến và hoàn toàn có thể cải thiện được nếu xử trí đúng cách. Do đó thay vì lo lắng, tự ti hay tự ý điều trị, nam giới nên chủ động tìm gặp bác sĩ sớm khi có dấu hiệu rối loạn cương dương.
Phường Hà Đông: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12Dân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025, Trạm Y tế phường Hà Đông (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ, sâu rộng nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và từng bước nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
Vì sao nhiều người mới ngoài 40 đã bắt đầu có "mùi người già"? Không phải do ở bẩn như nhiều người vẫn nghĩDân số và phát triển - 5 ngày trước
Và trái với suy nghĩ phổ biến, hiện tượng này không liên quan nhiều đến chuyện vệ sinh cá nhân.
3 bệnh tim mạch dễ mắc nhất ở phụ nữ từng bị u xơ tử cungDân số và phát triển - 6 ngày trước
Mặc dù u xơ tử cung là khối u lành tính nhưng các nhà khoa học tin rằng chúng có chung các con đường sinh học với bệnh tim mạch. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ bị u xơ tử cung có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đáng kể so với những người không bị bệnh này.
Không phải loãng xương, đây mới là bệnh nguy hiểm dễ mắc ở phụ nữ khi mãn kinhDân số và phát triển - 1 tuần trước
Nhiều phụ nữ lo sợ loãng xương khi mãn kinh nhưng bệnh tim mạch mới là 'kẻ giết người thầm lặng' nguy hiểm nhất, vì vậy chị em không nên chủ quan.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.