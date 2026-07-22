Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

"Đã kiến nghị rất nhiều lần, nhưng địa phương chưa xử lý"

Liên quan đến những vi phạm tồn đọng xảy ra tại khu bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, tại thôn Thắng Lợi (nay là thôn Quý Châu), xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, ngày 22/7, phóng viên tiếp tục liên hệ với UBND xã Vũ Thư để tìm hiểu kết quả kiểm tra, xử lý.

Phóng viên đã liên hệ với ông Phạm Hồng Ánh - Chánh Văn phòng UBND xã Vũ Thư để đề nghị bố trí lịch làm việc theo nội dung đã đăng ký trước đó. Tuy nhiên, đến thời điểm bài viết được thực hiện, phóng viên chưa nhận được phản hồi về lịch làm việc cũng như kết quả kiểm tra, xử lý các nội dung đã phản ánh.

Khu bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quang Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã nhiều lần có văn bản kiến nghị chính quyền địa phương xử lý các vi phạm.

"Chúng tôi chỉ có chức năng đôn đốc địa phương xử lý. Đối với khu bãi của Quang Tuấn, chúng tôi đã có rất nhiều văn bản kiến nghị gửi xã. Đây đều là những vi phạm cũ, tồn tại nhiều năm, năm nào cũng có văn bản kiến nghị xử lý, theo quý rồi theo năm. Nếu địa phương không xử lý thì sau này chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền", ông Lệ nói.

Theo ông Lệ, vấn đề cần làm rõ hiện nay là lý do vì sao các vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

"Cái này phải làm việc với xã để xem vì sao những vi phạm đó mãi không được xử lý. Chứ văn bản đôn đốc của cơ quan chuyên môn thì rất nhiều rồi", ông Lệ cho biết.

Xe tải của DN Quang Tuấn hoạt động trên đường đê gây bụi bặm.

"Vi phạm chồng lên vi phạm"

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc sau khi báo chí phản ánh, Chi cục Thủy lợi đã chỉ đạo Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư kiểm tra lại hiện trường hay chưa, ông Lệ cho biết lực lượng chuyên môn vẫn thường xuyên kiểm tra.

Đối với các vi phạm mới phát sinh, ông Lệ khẳng định, Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư đã kiểm tra và phối hợp làm việc với chính quyền địa phương.

"Hạt đã kiểm tra và làm việc với xã rồi, nhưng hiện giờ xã vẫn chưa xử lý. Vi phạm chồng lên vi phạm, những bến bãi đó bây giờ xã phải giải quyết. Bao nhiêu lần lập biên bản, bao nhiêu năm rồi. Kể cả tỉnh chỉ đạo, sở có văn bản nhưng họ vẫn chưa xử lý. Bây giờ chính quyền địa phương phải vào cuộc thôi, chúng tôi làm hết mức rồi", ông Lệ nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Công An - Phụ trách Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư cho biết đơn vị đã phối hợp với UBND xã Vũ Thư kiểm tra hiện trường và lập biên bản theo quy định. "Hạt đã kết hợp với xã Vũ Thư kiểm tra, lập biên bản", ông An thông tin.

Nhiều mố cẩu xây ra mặt sông Hồng.

Khi phóng viên đề nghị được cung cấp các biên bản kiểm tra mới nhất liên quan đến khu bãi của DN Quang Tuấn, ông An cho biết sẽ giao cán bộ phụ trách tuyến đê cung cấp sau.

Theo ông An, UBND xã Vũ Thư hiện đã yêu cầu đơn vị liên quan tháo dỡ một số hạng mục vi phạm.

Tuy nhiên, đến thời điểm bài viết này được thực hiện, phóng viên vẫn chưa tiếp cận được các biên bản kiểm tra cũng như văn bản thể hiện kết quả xử lý cụ thể đối với các hạng mục vi phạm được cho là đã yêu cầu tháo dỡ.

Trước đó, loạt bài của Gia đình và Xã hội phản ánh khu bãi do DN Quang Tuấn thuê lại được cơ quan chuyên môn xác nhận chưa được cấp phép hoạt động bãi tập kết vật liệu xây dựng, chưa được cấp phép hoạt động đê điều; nhiều mố cẩu ven sông Hồng tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được cấp phép xây dựng. Mặc dù, các cơ quan chuyên môn nhiều lần kiến nghị xử lý, đến nay nhiều hạng mục vẫn còn hiện hữu tại hiện trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến vụ việc khi có phản hồi từ UBND xã Vũ Thư và các cơ quan chức năng liên quan.

Video theo dấu xe DN Quang Tuấn ở Hưng Yên rời bến bãi: