Quá hạn 4 mốc thời gian này có thể sẽ không được sang tên sổ đỏ

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Theo quy định của Luật Đất đai 2024, việc chậm trễ hoặc để quá các mốc thời gian luật định khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ (đăng ký biến động) có thể bị xử phạt hành chính, các thủ tục bị xử lý chậm trễ thậm chí vô hiệu.

Dưới đây là các mốc thời gian cần đặc biệt lưu ý trong quá trình sang tên sổ đỏ:

30 ngày thực hiện sang tên sổ đỏ (đăng ký biến động)

Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (có đất và nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất).

Điểm a Khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai 2024 quy định, với thửa đất đã có Giấy chứng nhận mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì phải thực hiện đăng ký biến động (hay còn gọi là đăng ký sang tên).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động (nghĩa là trong 30 ngày kể từ khi công chứng, chứng thực chuyển nhượng, tặng cho nhà đất) thì người dân bắt buộc phải thực hiện đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai có thẩm quyền.

Nếu không thực hiện sang tên sổ đỏ, người dân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng.

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, việc chậm trễ hoặc để quá các mốc thời gian khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ có thể bị xử phạt hành chính. Ảnh minh họa: TL

10 ngày khai, nộp thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Khoản 5 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất như sau:

Nếu hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán: Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Nếu hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thay bên bán: Thời hạn nộp chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký sang tên (nghĩa là nộp ngay lúc làm thủ tục sang tên).

Thời hạn nộp thuế:

Là thời hạn ghi trên thông báo nộp thuế của cơ quan thuế. Đối với trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế, người sử dụng đất sẽ bị phạt hành chính.

Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP mức phạt được áp dụng như sau:

- Quá hạn từ 1 đến 30 ngày: Phạt từ 2 - 5 triệu đồng.

- Quá hạn từ 31 đến 90 ngày: Phạt từ 5 - 8 triệu đồng.

- Quá hạn trên 90 ngày: Phạt từ 15 - 25 triệu đồng.

30 ngày khai, nộp lệ phí trước bạ

Theo khoản 2 Điều 10, khoản 8 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định thời hạn khai, nộp lệ phí trước bạ như sau:

Người dân nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cùng với thời hạn nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế).

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo, trừ trường hợp người nộp thuế được ghi nợ lệ phí trước bạ.

Theo đó, thời gian nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký sang tên.

Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký thông báo người dân phải nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế.

Lưu ý: Nếu người dân không hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn hoặc để kéo dài quá trình xử lý, cơ quan chức năng sẽ không thể hoàn thành thủ tục, khiến việc sang tên bị đình trệ hoặc bị từ chối, thậm chí bị phạt nặng.

Mốc "hết thời hạn sử dụng đất" trên sổ đỏ

Theo quy định, trường hợp quá hạn dẫn đến việc không thể sang tên sổ đỏ.

Đối với các loại đất có thời hạn sử dụng (như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất thương mại dịch vụ...), trên sổ đỏ sẽ ghi rõ ngày hết hạn.

Nếu thửa đất đã quá hạn sử dụng ghi trên sổ mà người sử dụng đất chưa làm thủ tục gia hạn hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp tục sử dụng, văn phòng đăng ký đất đai sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ sang tên.

Theo đó, cần phải hoàn tất thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất trước, sau đó mới có thể tiến hành các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho hay thừa kế.

Hồ sơ sang tên sổ đỏ năm 2026 cần những giấy tờ gì?

Để quá trình sang tên sổ đỏ (đăng ký biến động đất đai) diễn ra thuận lợi, không bị trả hồ sơ và được giải quyết nhanh nhất, cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

1. Hồ sơ đăng ký biến động đất đai

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 11/DK ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ).

- Bản gốc Sổ đỏ / Sổ hồng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đã được công chứng hoặc chứng thực) - 01 bản chính.

- Giấy tờ tùy thân của các bên (bên mua/tặng và bên bán/nhận):

+ Thẻ Căn cước/Căn cước công dân gắn chip hoặc hộ chiếu còn hạn.

+ Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (Giấy đăng ký kết hôn nếu là tài sản chung vợ chồng; hoặc Giấy xác nhận tình trạng độc thân nếu là tài sản riêng).

Hiện nay các cơ quan đăng ký đất đai đã liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nên chỉ cần xuất trình thẻ Căn cước để quét thông tin mà không cần nộp bản photo công chứng như trước.

2. Hồ sơ kê khai thuế, phí

- Tờ khai Thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 03/BĐS-TNCN).

- Tờ khai Lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB).

- Giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn thuế, lệ phí trước bạ (nếu có):

+ Áp dụng cho trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế giữa những người có quan hệ gia đình ruột thịt (vợ với chồng; cha mẹ với con cái; anh chị em ruột với nhau...).

+ Giấy tờ chứng minh gồm: Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu (nếu có dữ liệu liên thông) hoặc xác nhận thông tin cư trú.

Nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ ở đâu?

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, xã, phường nơi có đất.

Nộp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp xã, phường nơi có đất.

Nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã/phường (áp dụng với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn).

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?