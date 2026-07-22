3 khung giờ Âm lịch dễ sinh người thành đạt

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GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí tuệ, ý chí và khả năng nắm bắt cơ hội tốt.

Người sinh vào giờ Thìn Âm lịch (07h00 - 09h00): Bản lĩnh, quyết đoán

3 khung giờ Âm lịch dễ sinh người thành đạt - Ảnh 1.

Điểm nổi bật của người sinh giờ Thìn Âm lịch là sự tự tin và quyết đoán. Ảnh minh họa

Theo tử vi, giờ Thìn kéo dài từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Người sinh vào khung giờ Âm lịch này thường được đánh giá là có ý chí mạnh mẽ, tinh thần lạc quan và khả năng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh.

Họ không dễ bỏ cuộc trước thử thách mà luôn tìm cách biến khó khăn thành động lực để tiến lên.

Điểm nổi bật của người sinh giờ Thìn là sự tự tin và quyết đoán. Khi đã xác định mục tiêu, họ sẵn sàng hành động, dám nghĩ dám làm và không ngại đảm nhận những trọng trách lớn.

Chính phẩm chất này giúp họ dễ tạo dựng uy tín, được cấp trên tin tưởng và đồng nghiệp đánh giá cao.

Ngoài ra, người sinh giờ Thìn còn có tư duy nhanh nhạy, khả năng phân tích tốt và biết nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Nhờ đó, họ thường đưa ra quyết định đúng lúc, biết tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Theo quan niệm tử vi, vận trình của người sinh vào khung giờ này có xu hướng ngày càng khởi sắc.

Những nỗ lực trong công việc hoặc đầu tư có thể mang lại kết quả tích cực, mở ra cơ hội cải thiện tài chính.

Nam giới được kỳ vọng đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, còn nữ giới thường có cuộc sống gia đình êm ấm, hậu vận đủ đầy.

Người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch (11h00 - 13h00): Nhiệt huyết, tự lập

3 khung giờ Âm lịch dễ sinh người thành đạt - Ảnh 2.

Người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch nổi tiếng là chăm chỉ và có trách nhiệm. Ảnh minh họa

Giờ Ngọ, từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều, là khung giờ gắn với nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần tích cực. Người sinh vào giờ Ngọ thường năng động, cởi mở và luôn sẵn sàng thử sức với những điều mới mẻ.

Họ yêu thích sự tự do, không muốn bị bó buộc trong những khuôn mẫu cứng nhắc. Chính tính cách độc lập giúp họ mạnh dạn theo đuổi con đường riêng, dám khởi nghiệp hoặc bắt đầu lại sau những lần thất bại.

Người sinh vào giờ Ngọ cũng nổi tiếng là chăm chỉ và có trách nhiệm.

Khi bắt tay vào công việc, họ thường làm với tinh thần hết mình, nhờ vậy dễ đạt hiệu quả cao và tạo được sự tin cậy từ những người xung quanh.

Theo tử vi, những năm đầu đời của người sinh giờ Ngọ có thể gặp không ít thử thách. Tuy nhiên, càng bước vào tuổi trung niên, vận may càng rõ nét.

Sự nghiệp có nhiều cơ hội bứt phá, thu nhập được cải thiện và cuộc sống ngày càng ổn định, sung túc.

Người sinh vào giờ Mão Âm lịch (05h00 - 07h00): Thông minh, tinh tế

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Không chỉ giàu sự đồng cảm, người sinh vàogiờ Mão Âm lịch còn có đầu óc linh hoạt, khả năng học hỏi nhanh và tư duy sắc bén. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, thường được cho là sở hữu trực giác nhạy bén và khả năng quan sát tinh tế.

Họ dễ dàng cảm nhận tâm lý của người khác, biết lắng nghe và xây dựng các mối quan hệ hài hòa.

Không chỉ giàu sự đồng cảm, người sinh vào khung giờ Âm lịch này còn có đầu óc linh hoạt, khả năng học hỏi nhanh và tư duy sắc bén. 

Họ thường phát hiện cơ hội sớm hơn người khác, từ đó đưa ra những lựa chọn phù hợp trong công việc cũng như cuộc sống.

Nhờ biết kết hợp giữa trí tuệ và sự khéo léo trong giao tiếp, họ dễ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân và tạo dựng mạng lưới quan hệ bền vững. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy con đường sự nghiệp phát triển.

Theo quan niệm tử vi, người sinh giờ Mão có nhiều cơ hội gây dựng nền tảng tài chính ổn định nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Họ phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư hoặc những công việc đòi hỏi khả năng sáng tạo và linh hoạt. Càng tích lũy kinh nghiệm, con đường công danh của họ càng thuận lợi và triển vọng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 khung giờ Âm lịch dễ sinh người thành đạt - Ảnh 4.Số cuối ngày sinh Âm lịch của người 'chậm mà chắc', lớn tuổi mới phát đạt

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 3 số dưới đây thường được đánh giá cao về sự kiên trì, tinh thần cầu tiến.

Theo Sohu

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