Nghệ An tăng tốc hoàn thành các khu tái định cư trước mùa mưa bão

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án tái định cư khẩn cấp, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão năm 2026.

Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý tan hoang sau trận lũ quét năm 2025. Ảnh: Vũ Đồng.

Theo báo cáo, nhiều dự án đạt tiến độ tích cực. Tại xã Mỹ Lý, khu tái định cư bản Xiềng Tắm đã thi công đạt trên 80% khối lượng, bản Xằng Trên đạt trên 60%; hai dự án tại bản Cha Nga và bản Yên Hòa đang hoàn thiện hồ sơ. Tại xã Mường Típ, khu tái định cư cụm bản Xốp Típ - Xốp Phong đạt trên 96% khối lượng, địa phương đã bốc thăm đất cho 23 hộ dân; khu tái định cư bản Ta Đo đạt trên 75% khối lượng. Khu tái định cư bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai) đạt trên 97% khối lượng, 15/16 hộ đã xây dựng nhà ở. Dự án tái định cư thôn Vĩnh Hoàn (xã Con Cuông) đã bàn giao mặt bằng và đang đẩy nhanh thi công.

Các địa phương cho biết tiến độ vẫn bị ảnh hưởng do phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đơn vị tư vấn chậm hoàn thiện hồ sơ, nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm và thời tiết mưa kéo dài gây khó khăn cho thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ kết luận buổi làm việc về tiến độ các dự án tái định cư. Ảnh: P. Thúy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, đây là các công trình khẩn cấp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, ổn định cuộc sống của người dân trước mùa mưa bão. Ông yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình các đơn vị thi công, tư vấn để chậm tiến độ tại hai dự án bản Cha Nga và bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý), đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng.

Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư tại xã Mỹ Lý. Ảnh: V. Bảy.

Đối với dự án bản Xằng Trên, địa phương phải bàn giao mặt bằng trước ngày 25/7 và đưa người dân vào nhận đất trước ngày 30/7. Dự án bản Cha Nga phải vừa đẩy nhanh thi công, vừa hoàn thiện thủ tục để bảo đảm có mặt bằng bố trí dân trước ngày 30/7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ giao các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, xử lý nền đất yếu tại khu tái định cư Xiềng Tắm và hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ dự án. Các xã Lượng Minh, Chiêu Lưu, Keng Đu và Nhôn Mai được yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh xem xét bố trí đầu tư theo quy định.

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