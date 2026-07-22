Cuối năm lộc dồn dập: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, Tết đủ đầy sung túc

| Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cuối năm là thời điểm 3 con giáp này có cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng, họ được dự báo sẽ đón nhiều tín hiệu tích cực về tài chính.

Con giáp Dậu: Kiên trì được đền đáp, tài lộc khởi sắc cuối năm

Cuối năm lộc dồn dập: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, Tết đủ đầy sung túc - Ảnh 1.

Những tháng cuối năm được xem là giai đoạn vận trình của con giáp Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nổi tiếng với tinh thần trách nhiệm, ý chí bền bỉ và không dễ bỏ cuộc trước khó khăn. 

Chính sự kiên trì ấy là nền tảng giúp họ từng bước tạo dựng thành công.

Những tháng cuối năm được xem là giai đoạn vận trình của con giáp Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Công việc thuận lợi hơn, những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu mang lại thành quả rõ rệt. 

Người làm công ăn lương có cơ hội được cấp trên ghi nhận, mở ra triển vọng tăng thu nhập hoặc đảm nhận vị trí mới.

Không chỉ sự nghiệp khởi sắc, tài chính của con giáp Dậu cũng có dấu hiệu cải thiện. Những ai biết cân nhắc kỹ lưỡng khi đầu tư hoặc quản lý tiền bạc có thể thu về khoản lợi nhuận đáng khích lệ. 

Nhờ đó, dịp cuối năm trở nên nhẹ nhàng hơn về áp lực chi tiêu và việc chuẩn bị đón Tết cũng thêm phần dư dả.

Con giáp Tý: Nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, tiền bạc liên tiếp tìm đến

Cuối năm lộc dồn dập: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, Tết đủ đầy sung túc - Ảnh 2.

Vào giai đoạn cuối năm, vận trình của con giáp Tý được dự báo có nhiều điểm sáng. Ảnh minh họa

Con giáp Tý vốn được đánh giá cao bởi sự linh hoạt, nhạy bén và khả năng thích ứng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đây cũng là lợi thế giúp họ dễ phát hiện cơ hội khi người khác còn đang do dự.

Vào giai đoạn cuối năm, vận trình của con giáp Tý được dự báo có nhiều điểm sáng. Trong công việc, họ dễ tạo được dấu ấn nhờ năng lực chuyên môn và khả năng xử lý tình huống. 

Những ai đang kinh doanh hoặc khởi nghiệp cũng có thể gặp được đối tác phù hợp hoặc tìm thấy hướng phát triển mới.

Khả năng phân tích và nắm bắt xu hướng giúp con giáp Tý đưa ra nhiều quyết định tài chính hợp lý. 

Nếu biết tận dụng đúng thời điểm và kiểm soát rủi ro, nguồn thu nhập có thể gia tăng đáng kể, mang đến một cái Tết đủ đầy và nhiều niềm vui.

Con giáp Mùi: Bứt phá ngoạn mục, tài vận thăng hoa

Cuối năm lộc dồn dập: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, Tết đủ đầy sung túc - Ảnh 3.

Theo tử vi, những tháng cuối năm là thời điểm con giáp Mùi có cơ hội tạo nên bước ngoặt đáng chú ý. Ảnh minh họa

Con giáp Mùi thường có tính cách hiền hòa, sống chân thành và biết giữ các mối quan hệ tốt đẹp. Dù không quá phô trương, họ luôn âm thầm cố gắng để hoàn thành mục tiêu của mình.

Theo tử vi, những tháng cuối năm là thời điểm con giáp Mùi có cơ hội tạo nên bước ngoặt đáng chú ý. Công việc tiến triển thuận lợi, năng lực được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. 

Một số người còn có cơ hội đảm nhận vai trò quan trọng, từ đó mở ra nhiều triển vọng phát triển trong tương lai.

Tài chính cũng là điểm sáng nổi bật của con giáp Mùi trong giai đoạn này. Nguồn thu có xu hướng tăng lên nhờ công việc ổn định hoặc những khoản đầu tư mang lại kết quả khả quan. 

Nhờ vậy, người tuổi Mùi có điều kiện chuẩn bị cho dịp Tết với tâm thế thoải mái, tận hưởng thành quả sau một năm nhiều cố gắng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cuối năm lộc dồn dập: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, Tết đủ đầy sung túc - Ảnh 4.Những con giáp dễ gây hiểu lầm trong chuyện tình cảm: Không yêu nhưng lại thích mập mờ

GĐXH - Theo tử vi, 5 con giáp dưới đây thường vô tình tạo nên những mối quan hệ mập mờ, khiến đối phương càng lún sâu vào cảm xúc.

Theo 163

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Những dòng nước thải màu xám đục, sủi bọt trắng rỉ qua các khe tường, chảy thẳng xuống mương tưới tiêu, dưới lớp bèo xanh là những mảng chất thải gia súc đen đặc bốc mùi hôi nồng nặc. Đó là những gì phóng viên ghi nhận tại một trang trại chăn nuôi ở xã Quang Hưng (tỉnh Ninh Bình) sau phản ánh kéo dài của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường

Dự báo tử vi tuần mới từ 20/7/2026 đến 26/7/2026, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những cơ hội và thách thức

Dự báo tử vi tuần mới từ 20/7/2026 đến 26/7/2026, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những cơ hội và thách thức

Đời sống -

GĐXH - Khám phá tử vi tuần mới 12 con giáp từ 20/7 đến 26/7/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo cơ hội tài chính, tình cảm và những thách thức mà các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi sẽ đối mặt.

Hà Nội: Danh tính tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Danh tính tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Đời sống -

GĐXH - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bàn giao người điều khiển phương tiện có hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được thay đổi đăng ký tạm trú

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được thay đổi đăng ký tạm trú

Đời sống -

GĐXH - Đăng ký tạm trú là việc công dân khai báo với cơ quan nhà nước về nơi sinh sống hiện tại của mình ngoài phạm vi xã/phường đã đăng ký thường trú. Theo quy định khi đến sinh sống, lao động hoặc học tập tại chỗ ở mới từ 30 ngày trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.