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Người tuổi Sửu hợp nhà hướng nào để gia đạo bình an, tiền tài gõ cửa?

Thứ năm, 19:00 25/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Tuổi Sửu hợp hướng nhà nào phụ thuộc mệnh và giới tính chứ không chỉ năm sinh. Bài viết tóm lược cách xác định và những sai lầm thường gặp khi chọn hướng.

Hướng nhà cho tuổi Kỷ Sửu 1949

Gia chủ nam tuổi Kỷ Sửu

Hướng tốt

Bắc: Sức khỏe dồi dào, cuộc sống ổn định, vượt qua được mọi ốm đau, bệnh tật.

Đông: Con cháu được hưởng cuộc sống sung túc, tiền tài, danh vọng, phúc lộc vẹn toàn.

Nam: Tinh thần thoải mái, sức khỏe dồi dào.

Đông Nam: Tình yêu viên mãn, mở rộng thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Hướng xấu

Tây Bắc: Gia đình có thể không hòa thuận, việc làm ăn, buôn bán gặp nhiều khó khăn.

Đông Bắc: có thể gặp nhiều thị phi, đường công danh không thuận lợi.

Tây: Có thể gia đình gặp vấn đề về sức khỏe.

Người tuổi Sửu hợp nhà hướng nào để gia đạo bình an, tiền tài gõ cửa? - Ảnh 1.

Tuổi Sửu hợp hướng nhà nào phụ thuộc mệnh và giới tính chứ không chỉ năm sinh.

Tây Nam: Có thể gặp trục trặc trong tình cảm và các mối quan hệ xung quanh, có thể liên quan đến kiện tụng.

Gia chủ nữ tuổi Kỷ Sửu

Hướng tốt

Tây Bắc: Mang đến nhiều tài lộc, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Đông Bắc: Cuộc sống gia đình thuận hòa, yên vui.

Tây: Thuộc lợi trong việc làm ăn, buôn bán.

Tây Nam: Hưởng lộc về đường con cái.

Hướng xấu

Bắc: Gia đình có thể hay cãi vã, lục đục, xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Đông: Sức khỏe có thể bị ảnh hưởng, kinh doanh gặp xui xẻo.

Nam: Có thể ảnh hưởng các mối quan hệ xung quanh, gặp nhiều thị phi, cãi vã.

Đông Nam: Có thể trục trặc xe cộ khi đi trên đường.

Hướng nhà cho tuổi Tân Sửu 1961

Nam, nữ tuổi Tân Sửu có cùng quẻ mệnh nên các hướng tốt, xấu có sự tương đồng.

Hướng tốt

Bắc: Hưởng lộc về đường con cái.

Đông: Gia đình yên ấm, hòa thuận.

Nam: Cuộc sống giàu sang, thu hút danh vọng, tiền tài.

Người tuổi Sửu hợp nhà hướng nào để gia đạo bình an, tiền tài gõ cửa? - Ảnh 2.

Theo phong thủy hướng nhà rất quan trọng bởi hướng hợp tuổi gia chủ thì con đường công danh sự nghiệp, làm ăn được thông hành, may mắn, phát tài phát.

Đông Nam: Thu hút nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Hướng xấu

Tây Bắc: Có thể hao hụt về của cải, sự nghiệp bấp bênh.

Đông Bắc: Có thể chuyện tình cảm không may mắn.

Tây: Có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tây Nam: Có thể không gặp may và vận xui luôn đeo bám.

Hướng nhà cho tuổi Quý Sửu 1973

Gia chủ nam tuổi Quý Sửu

Hướng tốt

Nam: Gặp được nhiều thuận lợi về thi cử, sự nghiệp, con đường công danh sáng lạn.

Bắc: Có nhiều phúc đức, gia đình hòa hợp.

Đông: Việc làm ăn gặp nhiều may mắn, thuận buồm, xuôi gió.

Đông Nam: Gặp được quý nhân phù trợ, đại nạn được cứu giúp.

Hướng xấu

Tây Nam: Có thể dễ bị vu oan, mang tai tiếng.

Người tuổi Sửu hợp nhà hướng nào để gia đạo bình an, tiền tài gõ cửa? - Ảnh 3.

Khi lựa chọn được hướng đẹp sẽ giúp mang lại cho gia đình gia chủ nhiều may mắn, thuận lợi và sự thịnh vượng.

Tây Bắc: Có thể dễ xảy ra kiện tụng, tranh chấp.

Đông Bắc: Công việc có thể hay gặp trục trặc, khó hanh thông.

Tây: Có thể không gặp may mắn, đặc biệt con đường công danh sự nghiệp.

Gia chủ nữ tuổi Quý Sửu

Hướng tốt

Đông Bắc: Mang lại nhiều vượng khí, tiền tài dồi dào.

Tây Bắc: Cuộc sống bình an, yên ổn.

Tây Nam: Có quý nhân phù trợ.

Tây: Được hưởng phúc khí về đường con cái.

Hướng xấu

Đông: Có thể thường xuyên xảy ra tranh cãi, gặp nhiều thị phi.

Đông Nam: Có thể hay bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nam: Có thể gặp thị phi, gặp chuyện không vui.

Bắc: Có thể ảnh hưởng đến vận may của con cái sau này.

Hướng nhà cho tuổi Ất Sửu 1985

Gia chủ nam tuổi Ất Sửu

Hướng tốt

Tây Bắc: Được những người xung quanh hỗ trợ khi khó khăn.

Đông Bắc: Sức khỏe dồi dào, hạnh phúc viên mãn.

Tây: Gia đình hòa thuận.

Tây Nam: Cuộc sống ổn định.

Hướng xấu

Bắc: Gia đình có thể hay bất hòa.

Đông: Có thể hay gặp họa mà không biết.

Người tuổi Sửu hợp nhà hướng nào để gia đạo bình an, tiền tài gõ cửa? - Ảnh 4.

Hướng tốt là hướng mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ như Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị.

Nam: Làm ăn có thể không may mắn.

Đông Nam: Có thể cuộc sống hay có nhưng bất hòa, các mối quan hệ không tốt.

Gia chủ nữ tuổi Ất Sửu

Hướng tốt

Bắc: Gia đình thuận hòa, các thành viên yêu thương, gắn kết.

Đông: Thu hút giàu sang, phú quý, được lộc làm ăn.

Nam: Cuộc sống thoải mái, yên ổn.

Đông Nam: Lộc trời ban về đường con cái.

Hướng xấu

Tây Bắc: Có thể gặp xui xẻo trong cuộc sống.

Đông Bắc: Có thể luôn gặp chuyện xui rủi, quan hệ xã hội bất hòa.

Tây: Có thể trong chuyện làm ăn không được như ý.

Tây Nam: Có thể chuyện tình cảm hay bị phấn tán, không may mắn.

ớng nhà cho tuổi Đinh Sửu 1997

Gia chủ nam và nữ tuổi Đinh Sửu đều thuộc Đông tứ mệnh, vì vậy hướng nhà tốt và xấu có sự giống nhau:

Hướng tốt

Nam: Gia đình hạnh phúc, bình an.

Bắc: Mang lại nhiều thăng tiến cho gia chủ, củng cố được sức mạnh tinh thần.

Đông Nam: Tiền tài danh vọng được như ý, phúc lộc vẹn toàn.

Đông: Mọi sự ổn định, sức khỏe dồi dào, vượt qua được bệnh tật.

Hướng xấu

Tây Bắc: Có thể gia đình gặp nhiều điều không may trong cuộc sống.

Đông Bắc: Có thể hay gặp chuyện thị phi.

Tây: Có thể làm ăn không thuận lợi.

Tây Nam: Có thể mang đến nhiều xung đột trong các mối quan hệ xã hội.

Cách hóa giải hướng nhà không hợp cho người tuổi Sửu

Trong trường hợp phải ở trong ngôi nhà có hướng không hợp tuổi, gia chủ có thế áp dụng một số biện pháp sau để hóa giải, giảm thiểu tối đa những điều không may có thể xảy đến, cụ thể:

Chọn những đồ vật có tính khắc chế giúp làm suy yếu hướng xấu, đảm bảo 5 yếu tố ngũ hành. Ví dụ: Với ngôi nhà hướng Bắc, thuộc mệnh Thủy, có thể chọn đá thuộc Thổ để khắc chế.

Sử dụng đồ vật có nguồn năng lượng mạnh như tượng, tranh Quan Thế Âm, Quan Công ở ngay cửa ra vào giúp xua đuổi tà khí xâm nhập vào trong ngôi nhà. Thiết kế nhà có 2 mặt tiền và có thêm cửa phụ rộng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Người tuổi Sửu hợp nhà hướng nào để gia đạo bình an, tiền tài gõ cửa? - Ảnh 5.Cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Sửu thu hút tài lộc

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