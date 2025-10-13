Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp
GĐXH - 41 dự án nhà ở xã hội vừa được tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp khoảng 36.000 căn hộ, mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp, giúp họ sớm hoàn thành giấc mơ an cư.
Năm 2025 sẽ hoàn thành 2.548 căn nhà ở xã hội
Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát đã đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bắc tại xã Nghi Kim và Nghi Liên (nay là phường Vinh Hưng), với quy mô 566 căn hộ chung cư nhà ở xã hội trên diện tích 39.607 m².
Tại phường Thành Vinh, Liên doanh Công ty Eurowindow và Công ty CP Xây dựng và Quản lý dự án số 1 đề xuất dự án Khu đô thị mới với 1.332 căn hộ nhà ở xã hội, quy mô khoảng 93.246 m².
Còn tại phường Vinh Tân (nay là Trường Vinh), Liên doanh Công ty CP Đầu tư Phát triển Trí Dương và Công ty Ecopark Hải Dương TD-Home đăng ký triển khai dự án Khu đô thị Nam sông Vinh, gồm 406 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích 28.439 m².
Bên cạnh đó, Công ty CP Hùng Hưng cũng đăng ký đầu tư khu nhà ở xã hội trên diện tích 12.764,7 m², thuộc khu đất gần đường 35, phường Vinh Lộc.
Trước đó, tại KCN Nam Cấm, dự án nhà ở xã hội gồm 525 căn hộ của Công ty CP địa ốc Kim Thi được triển khai từ năm 2023 đến nay cũng vừa mở bán.
Theo Sở Xây dựng Nghệ An, tỉnh hiện là một trong 16 địa phương trên cả nước hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao. Cụ thể, trong năm 2025, Nghệ An được giao chỉ tiêu xây dựng 1.420 căn hộ, nhưng đến nay đã hoàn thành 2.981 căn, đạt 168% kế hoạch.
Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn đang triển khai thi công 4.367 căn hộ; dự kiến đến cuối năm 2025, sẽ có thêm 2.548 căn được hoàn thành, nâng tỷ lệ đạt lên 179%, vượt xa mục tiêu đề ra.
Trước đó, trong giai đoạn 2021- 2024, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Nghệ An đã hoàn thành 1.675 căn hộ, thuộc 3 dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.
Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho 41 dự án, với tổng diện tích hơn 107 ha, dự kiến cung cấp khoảng 36.000 căn hộ. Trong đó, 34 dự án đã có chủ đầu tư (tương ứng gần 28.000 căn), còn 7 dự án đang trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư (khoảng 8.000 căn).
Các dự án nhà ở xã hội được quy hoạch đồng bộ, gắn liền với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiện ích xã hội như nhà trẻ, trường mầm non, chợ, trung tâm thương mại... Khi hoàn thành, các khu nhà ở này sẽ cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và an cư của người dân, đặc biệt là nhóm lao động có thu nhập thấp.
Nhiều người trẻ "mơ" có nhà
Nguồn cung nhà ở xã hội tăng đáng kể từ đầu năm đến nay, mở ra cơ hội sở hữu chốn an cư với mức giá "vừa túi tiền" cho nhiều người. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cung và cầu vẫn còn lớn, nhu cầu mua nhà tăng mạnh trong khi quỹ nhà ở xã hội còn hạn chế, khiến không ít người trẻ phân vân nên cố gắng mua nhà hay tiếp tục chấp nhận cảnh thuê trọ dài lâu.
Anh Trần Văn Hiếu, 32 tuổi, tài xế taxi ở phường Trường Vinh, chia sẻ: "Mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 13 triệu đồng, nhưng sau khi trừ chi phí xăng xe và sinh hoạt, chỉ còn dư được vài triệu. Nhiều người nói rằng tiết kiệm 30 năm là có thể mua nhà, nhưng với giá nhà hiện nay, tôi thật sự không biết bao giờ mới chạm được giấc mơ ấy".
Trong khi đó, chị Nguyễn Lương Trang, lao động tự do ở phường Thành Vinh, dù có thu nhập khá hơn nhưng vẫn chưa thể tiếp cận chính sách nhà ở xã hội.
Chị chia sẻ chính sách nhà ở xã hội hiện nay gần như không dành cho những người như chị, bởi không có hợp đồng dài hạn và cũng không chứng minh được thu nhập ổn định, dù bản thân cũng phải đi thuê trọ và mong có một căn nhà để an cư.
Thực tế, trường hợp của chị Trang không hề cá biệt. Một lực lượng lớn lao động phi chính thức như tài xế công nghệ, shipper hay những người làm nghề tự do khác vẫn đang ở bên lề chính sách, chưa được tiếp cận với cơ hội mua nhà ở xã hội.
Ông Phạm Xuân Ngọc, một người kinh doanh bất động sản tại Nghệ An, nhận định: "So với nhu cầu thực tế, nguồn cung nhà ở xã hội hiện nay vẫn còn quá ít ỏi, chưa đáp ứng được mong mỏi của người dân".
Theo ông, để chính sách nhà ở xã hội thật sự đi vào cuộc sống và đến được với người lao động phổ thông, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó, quan trọng nhất là mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trong thời gian tới.
Theo Sở Xây dựng Nghệ An, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn có 41 dự án có quy hoạch nhà ở xã hội đang thực hiện, với tổng diện tích đất 107 ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 36.000 căn hộ (34 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư với khoảng 28.000 căn hộ, 7 dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư với khoảng 8.000 căn hộ).
Trong đó, trong Khu kinh tế Đông Nam có 11 dự án với khoảng 16.026 căn hộ (5 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với 8.162 căn hộ; 6 dự án Nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp với khoảng 7.864 căn hộ); ngoài Khu kinh tế Đông Nam có 30 dự án, công trình với khoảng 19.975 căn hộ.
