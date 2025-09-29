Mới nhất
Giá chung cư cho thuê tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc, phường nào có giá ‘mềm’ hơn?

Thứ hai, 14:23 29/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm 9/2025, lượng thông tin cho thuê chung cư cho thuê tại 2 phường Đông Ngạc và Xuân Đỉnh chiếm ưu thế so trong 5 phường mới được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ, giá căn hộ cho thuê tại 2 phường này cũng đang ở ngưỡng cao.

Giá chung cư cho thuê tăng mạnh tại quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ.

Theo khảo sát tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam, giá chung cư cho thuê tại 5 phường mới thành lập từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ghi nhận ở ngưỡng khá cao, lượng thông tin cho thuê cũng được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật hơn cả là 2 phường Đông Ngạc và Xuân Đỉnh.

Tại phường Xuân Đỉnh, giá chung cư cho thuê hiện đang dao động phổ biến từ 9,5-25 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến, căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 120m2 tại dự án chung cư Khu Ngoại Giao Đoàn, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh hiện nay đang được đăng thông tin cho thuê với giá 18 triệu đồng/tháng.

Tại phường Đông Ngạc, giá chung cư cho thuê hiện nay cũng đang ở ngưỡng khá cao, dao động trong khoảng từ 7-24 triệu đồng/căn/tháng. Đặc biệt với một số căn hộ chung cư siêu cao cấp, còn được đăng thông tin cho thuê với giá từ 50-100 triệu đồng, đơn cử có thể kể đến căn hộ cao cấp 4 phòng ngủ, rộng 256m2 tại dự án The Link 345-CT1, phường Đông Ngạc, hiện có giá cho thuê 100 triệu đồng/tháng.

Có lượng thông tin cho thuê chung cư khiêm tốn hơn, tuy nhiên giá chung cư cho thuê tại phường Phú Diễn cũng khiến cho nhiều người đi thuê nhà áp lực, bởi giá căn hộ cho thuê tại đây cũng dao động phổ biến từ 11-25 triệu đồng/tháng. Cụ thể căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 105m2 tại tòa R4 - Goldmark City, đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn hiện cũng đang được cho thuê với giá 18 triệu đồng/tháng.

2 phường còn lại là Tây Tựu và Thượng Cát có lượng thông tin căn hộ cho thuê khá ít. Tuy nhiên hiện nay giá chung cư cho thuê tại đây cũng vẫn giữ được mặt bằng chung với giá cho thuê của 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Mức giá được nhận định là tương đối cao so với mặt bằng thu nhập của đa số người dân lao động tại thủ đô.

5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Tây Tựu

Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Phường Phú Diễn

Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

3. Phường Xuân Đỉnh

Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

4. Phường Đông Ngạc

Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

5. Phường Thượng Cát

Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Giá chung cư cho thuê tại quận Bắc Từ Liêm cũ - Ảnh 1.Giá bán không ngờ tới của nhà phố thương mại tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

GĐXH - Tháng 9/2025, thị trường bất động sản quận Bắc Từ Liêm cũ (Hà Nội) ghi nhận biến động mạnh ở phân khúc nhà phố thương mại, khi giá nhà tăng vọt khiến nhiều người mua bán nhà bất ngờ.

Giá chung cư cho thuê tại quận Bắc Từ Liêm cũ - Ảnh 2.Giá biệt thự tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc, phường nào có giá tốt nhất?

GĐXH - Giữa bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang trải qua nhiều biến động, phân khúc biệt thự tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ bất ngờ trở thành tâm điểm với mức giá bán nhà lên tới hàng chục, thậm chí gần trăm tỷ đồng.

Hồng Thủy
