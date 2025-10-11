Bất ngờ trước giá chung cư tại 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập

Giá bán chung chung cư tại 4 phường mới được sáp nhập từ quận Nam Từ Liêm cũ

Tại thời điểm đầu tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ (Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ) được đăng tải khá rầm rộ. Giá bán chung cư tại đây dao động phổ biến trong khoảng từ 65-120 triệu đồng/m2.

Cụ thể, căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 121m2 tại dự án The Matrix One, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm (tức phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ) hiện đang được rao bán với giá 13 tỷ đồng, tương đương 107,44 triệu đồng/m2.

Tại dự án Hateco Green City, đường Trần Hữu Dực, phường Xuân Phương, căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, rộng 71m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,69 tỷ đồng, tương đương 80,14 triệu đồng/m2.

Căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 80,1m2 tại dự án Masteri West Heights, phường Tây Mỗ hiện cũng đang được rao bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 91,14 triệu đồng/m2.

Dù vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa được bàn giao, một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 99m2 tại dự án Hausman Premium Residences, phường Đại Mỗ đã được rao bán với giá 8,9 tỷ đồng, tương đương 89,9 triệu đồng/m2.

Hiện nay, 4 phường mới Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ là những khu vực cung cấp ra thị trường một lượng chung cư rất lớn. Khu vực này quy tụ rất nhiều dự án chung cư mới, nổi bật là 2 khu chung cư Vinmart City Tây Mỗ và Đại Mỗ. Dù số lượng lớn, tuy nhiên có thể thấy, hiện nay giá bán chung cư tại 4 phường mới được thành lập từ quận Nam Từ Liêm cũ không hề rẻ.

4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Từ Liêm

Phường Từ Liêm hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm.

2. Phường Xuân Phương

Hiện nay phường Xuân Phương được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Canh, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên của xã Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức), phần còn lại của phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm).

3. Phường Tây Mỗ

Sau sáp nhập, phường Tây Mỗ được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Dương Nội (thuộc quận Hà Đông) và xã An Khánh (thuộc huyện Hoài Đức) và phần còn lại của phường Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm.

4. Phường Đại Mỗ

Phường Đại Mỗ hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Dương Nội, Mộ Lao (thuộc quận Hà Đông), phần còn lại của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), phần còn lại của phường Nhân Chính (thuộc quận Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (thuộc quận Cầu Giấy) và phần còn lại của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).

