Giá chung cư Hà Nội có tiếp tục "lập đỉnh" trong thời gian tới?
Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội đánh giá, bất động sản Hà Nội giai đoạn tới sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt theo khu vực và chất lượng dự án. Do đó, cần tiếp tục theo dõi và đánh giá thay vì đưa ra kết luận sớm về xu hướng giá nhà tại thời điểm hiện tại.
Theo báo cáo Savills Property Index (SPPI) của Savills Việt Nam, chỉ số nhà ở (Residential Index) tại Hà Nội trong giai đoạn 2020 – 2023 duy trì ổn định, tăng trung bình 2,4 điểm/quý, phản ánh thị trường đi ngang với biến động giá nhẹ. Bước sang năm 2024, chỉ số này tăng trung bình 14,9 điểm/quý, cho thấy tâm lý người mua phục hồi mạnh mẽ, trùng khớp với làn sóng mở bán từ các chủ đầu tư uy tín.
Đến quý II/2025, chỉ số nhà ở tăng thêm 5 điểm so với quý trước, đạt mức 191,1. Giá bán trung bình ghi nhận ở mức 63 triệu đồng/m² diện tích sàn kinh doanh (NSA), tăng 4% theo quý. Mặc dù tình trạng khan hiếm nguồn cung dần hạ nhiệt, giá bán vẫn ở mức cao, được hậu thuẫn bởi nhu cầu bền vững, chủ yếu đến từ người mua trong nước. Các yếu tố dài hạn như di cư ròng tích cực và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tiếp tục hậu thuẫn cho nhu cầu này.
Nguồn cung mới sẽ tăng mạnh từ 2026
Theo nghiên cứu của Savills, trong nửa đầu năm 2025, Hà Nội có hơn 14.000 căn hộ mở bán mới, trong đó trên 90% thuộc phân khúc hạng B, với giá trung bình sơ cấp khoảng 82 triệu đồng/m². Ngược lại, căn hộ hạng C với mức giá khoảng 44 triệu đồng/m², chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Khoảng một thập kỷ trước, hạng C còn chiếm ưu thế, nhưng trong những năm gần đây, nguồn cung mới gần như vắng bóng.
Điểm đáng chú ý là tốc độ hấp thụ của phân khúc hạng B vẫn cao. Tính trong 6 tháng đầu năm, số căn hộ hạng B tiêu thụ được chiếm khoảng 90% lượng giao dịch. Điều này cho thấy nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư vẫn lớn, song nguồn cung sẵn có cả trên thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp đều hạn chế.
Trong bối cảnh này, thị trường đang trong "giai đoạn chuẩn bị", chờ đợi chính sách pháp lý được sửa đổi và hạ tầng được triển khai đồng bộ để tạo dư địa phát triển dự án mới, nhất là ở khu vực ngoài trung tâm – nơi còn quỹ đất và giao thông đang được mở rộng.
Dự báo 6 tháng cuối năm 2025, khoảng 11.500 căn hộ sẽ được chào bán tại Hà Nội, tập trung chủ yếu ở phân khúc hạng A và B. Tuy nhiên, sự đa dạng hóa sản phẩm vẫn còn hạn chế. Từ năm 2026 trở đi, khi các dự án thí điểm hoàn tất thủ tục pháp lý, nguồn cung mới sẽ tăng mạnh.Giai đoạn 2026 – 2027, thị trường Hà Nội có thể đón nhận khoảng 46.600 căn hộ từ 43 dự án, phần lớn nằm ngoài khu vực trung tâm.
Thị trường có thể bổ sung thêm sản phẩm vừa túi tiền
Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội, nhận định: "Trong dài hạn, cùng với Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội và các chính sách thúc đẩy dự án nhà ở giai đoạn 2025 – 2030, Hà Nội sẽ có thêm nguồn cung từ khu vực ven đô. Ngoài ra, giải pháp phát triển nhà ở xã hội và căn hộ giá hợp lý cũng đang được đẩy mạnh. Một số dự án nhà ở xã hội có mức giá khoảng 25 triệu đồng/m².
Đối với việc phát triển căn hộ thương mại thì bên cạnh chi phí xây dựng, chi phí đất cũng đóng góp một tỷ trọng chính cũng như kỳ vọng lợi nhuận trong việc xác định giá thành, giá bán căn hộ. Nếu bài toán chi phí được giải quyết hợp lý, thị trường có thể bổ sung thêm sản phẩm vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu lớn của người dân đô thị."
Nhìn chung, bất động sản Hà Nội giai đoạn tới sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt theo khu vực và chất lượng dự án. Các dự án nhà ở thí điểm, cùng những cải cách về thể chế và đầu tư hạ tầng, đặc biệt tại khu vực ngoài vành đai 3 – 3,5, được kỳ vọng sẽ tạo tác động tích cực lên mặt bằng giá. Tuy nhiên, đây là quá trình phức tạp, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Vì vậy, theo Savills, cần tiếp tục theo dõi và đánh giá thay vì đưa ra kết luận sớm về xu hướng giá nhà tại thời điểm hiện tại.
Dương Dương
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà 'không ngập lụt'Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
Cứ đến mùa mưa, nhiều người lại lo "phố hóa sông", trong khi đó môi giới lại tranh thủ thời điểm này quảng cáo bán nhà không ngập lụt nhằm hút khách.
Người Việt bắt nhịp xu hướng tiêu dùng 4.0: Mua sắm thông minh, sống xanh thời công nghệBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Không chỉ dừng lại ở việc “mua nhanh – gọn – lẹ”, người tiêu dùng 4.0 còn đặt trái tim vào lựa chọn xanh: mang hộp cá nhân, dùng túi vải, nói “không” với nilon. Những hành động nhỏ đang tạo nên làn sóng tiêu dùng bền vững, định hình chuẩn mực mới trong các siêu thị thông minh.
Không để thiếu hàng, mất điện, mất an toàn hồ đập do bão số 11Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Trước tình hình mưa lớn, lũ dâng cao trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do hoàn lưu bão số 11, Bộ Công Thương ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.
Mưa ngập là thời điểm tốt nhất để đi xem nhà trước khi quyết định mua: Lý do đưa ra ai cũng thấy sáng suốtBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Vào ngày mưa lớn, nhiều người lại lo 'phố hóa sông', trong khi đó môi giới lại tranh thủ thời điểm này quảng cáo bán nhà không ngập lụt nhằm hút khách.
Trước bão số 11: Hà Nội không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá trục lợiBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Trước khi bão số 11 đổ bộ, Sở Công thương TP Hà Nội yêu cầu các địa phương và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa...
Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóaBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.
Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảoBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.
Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 29/9, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND liên quan đến chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng.
Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậuBảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trước
GĐXH - Ngày 27/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, hơn 5,3 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu vừa được tiêu hủy tại Quảng Trị.
Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTPBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.