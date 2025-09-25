Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Nguy cơ châu Âu và Mỹ đối mặt mùa đông dài bất tận

Thứ năm, 20:41 25/09/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một dòng hải lưu quan trọng giữ ấm Tây Bắc châu Âu và Đông Bắc Mỹ có thể biến mất sau năm 2100, gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguy cơ châu Âu và Mỹ đối mặt mùa đông dài bất tận - Ảnh 1.

Nghiên cứu cảnh báo về tương lai của AMOC

Một nhóm nghiên cứu châu Âu nhận định Chu trình đối lưu Đại Tây Dương (Atlantic Meridional Overturning Circulation — AMOC), dòng hải lưu khổng lồ mang nước ấm từ vùng nhiệt đới lên Bắc Đại Tây Dương, đang có nguy cơ tắt hoàn toàn trong vài thập niên tới nếu khí thải nhà kính tiếp tục ở mức cao.

Dòng hải lưu Vịnh đóng vai trò then chốt, vận chuyển nước ấm dọc bờ Đông Hoa Kỳ lên phía bắc. AMOC giúp giữ cho các vùng như tây bắc châu Âu và đông bắc Mỹ ôn hòa hơn vào mùa đông và ảnh hưởng tới mô hình thời tiết toàn cầu, gồm lượng mưa ở vùng nhiệt đới.

Các nhà nghiên cứu từ Hà Lan, Đức và Vương quốc Anh đã sử dụng các mô hình máy tính thuộc Dự án So sánh Mô hình Kết hợp (CMIP6) — những mô hình được Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (IPCC) dùng để dự báo khí hậu — để đưa ra các dự báo.

Nhóm nghiên cứu mở rộng mô phỏng vượt quá năm 2100, tới các mốc 2300 và 2500, nhằm theo dõi số phận dài hạn của AMOC dưới các mức tăng nhiệt khác nhau.

Trong tất cả 9 mô hình của họ mô phỏng kịch bản phát thải khí nhà kính cao trên toàn cầu, AMOC tắt hoàn toàn vào năm 2100.

Nguy cơ châu Âu và Mỹ đối mặt mùa đông dài bất tận - Ảnh 2.

Những bộ phim như The Day After Tomorrow đã hình dung ra một kịch bản tương tự, trong đó biến đổi khí hậu gây ra một mùa đông khắc nghiệt ở New York.

Hệ quả đối với Bắc Mỹ và châu Âu

Việc AMOC suy yếu hoặc tắt có thể khiến mùa đông ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Bắc Âu lạnh hơn, trong khi mùa hè có thể khô hơn ở một số khu vực.

Ở Mỹ, dòng hải lưu mang nước ấm tới New England, New York và dọc bờ Đại Tây Dương; một sự tắt nghẽn có thể giảm lượng nhiệt tới khu vực này, khiến các thành phố như Boston hay New York City đối mặt thời tiết khắc nghiệt hơn, chi phí sưởi ấm tăng và gây áp lực lên hệ thống năng lượng.

Sự thay đổi cũng có thể làm lệch hướng hoặc thay đổi cường độ bão, ảnh hưởng nguy cơ bão cho Florida, bang Carolinas hay vùng Vịnh.

Mực nước biển được dự báo có thể dâng nhanh hơn từ Bắc Carolina đến Maine, do thông thường AMOC đẩy nước ra xa bờ; khi nó suy yếu, nước có xu hướng tích tụ, làm trầm trọng thêm nguy cơ ngập cho các vùng duyên hải như Florida, Virginia và Massachusetts.

Ngành đánh bắt cá cũng có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng tới doanh nghiệp tại Mỹ.

Nguy cơ châu Âu và Mỹ đối mặt mùa đông dài bất tận - Ảnh 3.

Dòng hơi nước Vịnh Mexico: Dòng nước ấm và chảy nhanh này bắt đầu từ Vịnh Mexico, chảy qua eo biển Florida và hướng về Bắc Carolina, sau đó chuyển hướng về phía đông khi di chuyển về phía tây bắc châu Âu.

Cơ chế sụp đổ và cảnh báo của các tác giả

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Environmental Research Letters, chỉ ra rằng quá trình sụp đổ khởi đầu từ việc nước mặt lạnh, nặng và mặn không còn chìm xuống và hòa trộn với nước sâu như trước, hiện tượng này có thể bắt đầu khoảng năm 2050 ở các vùng biển Bắc.

Quá trình đó làm AMOC yếu đi, rồi tắt hoàn toàn trong vòng 50–100 năm tiếp theo. Một sự tắt hoàn toàn sẽ giảm lượng nhiệt vận chuyển về phía bắc khoảng 20–40%.

Ông Stefan Rahmstorf từ Đại học Potsdam cho biết: “Trong các mô phỏng, điểm tới hạn ở các vùng biển Bắc Đại Tây Dương thường xảy ra trong vài thập niên tới, điều này rất đáng lo ngại.”

Ông Sybren Drijfhout từ Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan bổ sung: “Quá trình đối lưu sâu ở Bắc Đại Tây Dương giảm mạnh vào năm 2100 và hoàn toàn tắt sau đó trong tất cả các kịch bản phát thải cao, và ngay cả trong một số kịch bản trung bình và thấp.”

Trong khi đó, tác giả chính của nghiên cứu Drijfhout cảnh báo trong một tuyên bố: “Điều đó cho thấy rủi ro bị tắt nghiêm trọng hơn nhiều người nhận thức.”

Nguy cơ châu Âu và Mỹ đối mặt mùa đông dài bất tận - Ảnh 4.

Việc AMOC bị tắt có thể dẫn đến mùa đông khắc nghiệt, với lượng nhiệt hàng năm giảm xuống. Các thành phố như Boston hay New York có thể phải chịu thời tiết khắc nghiệt hơn, chi phí sưởi ấm tăng cao và gây áp lực lên hệ thống năng lượng.

Dữ liệu hiện tại và những yếu tố chưa tính đến

Các tác giả lưu ý rằng những dấu hiệu sụt giảm nhẹ của quá trình trộn lẫn nước sâu ở các vùng biển phía bắc trong thập kỷ gần đây phù hợp với kết quả mô phỏng của họ.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu thận trọng khi cho biết một số yếu tố gần đây như lượng nước ngọt gia tăng do băng tan chưa được tính vào các mô hình tiêu chuẩn, và điều này có thể khiến sự sụp đổ đến sớm hơn.

Ông Stefan Rahmstorf nêu thêm: “Những mô hình tiêu chuẩn này không bao gồm lượng nước ngọt bổ sung từ sự mất băng ở Greenland, điều có thể đẩy hệ thống xa hơn nữa. Vì vậy việc cắt giảm phát thải nhanh chóng là cực kỳ quan trọng.”

Theo Daily Mail
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tại sao bộ não ong nhỏ bé có thể nắm giữ chìa khóa cho AI thế hệ tiếp theo?

Tại sao bộ não ong nhỏ bé có thể nắm giữ chìa khóa cho AI thế hệ tiếp theo?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một khám phá từ bộ não nhỏ bé của loài ong đang hé lộ cách tạo ra trí tuệ nhân tạo thông minh hơn, gọn nhẹ hơn.

Tàu NASA vô tình đem về thứ không thuộc về hệ Mặt Trời

Tàu NASA vô tình đem về thứ không thuộc về hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một trong những vật thể có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất vừa hé lộ bí mật mới, thông qua mẫu vật tàu NASA thả xuống năm 2023.

Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?

Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Philippines và Hong Kong (Trung Quốc) đang tăng cường thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ vào đầu tuần này.

Một mũi tên thạch anh kỳ lạ có thể đã giết chết một người đàn ông cách đây 12.000 năm

Một mũi tên thạch anh kỳ lạ có thể đã giết chết một người đàn ông cách đây 12.000 năm

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một người đàn ông qua đời cách đây 12.000 năm có một xương sườn "bổ sung" - và nó đã bị gãy khi ông bị bắn bởi một mũi tên kỳ lạ.

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Nước Anh đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch chuột trên diện rộng khi những “con chuột to bằng mèo con” dài tới hơn 50 cm xuất hiện khắp nơi.

Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phải

Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phải

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện của nữ sinh này như một bài học cho các sĩ tử trong quá trình lựa chọn nguyện vọng.

Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta

Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Hộp sọ Petralona nổi tiếng, lơ lửng trên một măng đá hang động ở Hy Lạp nhờ xuyên qua một khối măng đá, vừa được xác định là khoảng 300.000 tuổi.

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ nhưng khi trưởng thành lại khiến nhiều người tiếc nuối vì không thể giữ vững hào quang.

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Khám phá bất ngờ này không chỉ gây chú ý trên mạng xã hội mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thích nghi và tiến hóa của loài cá mập.

Sẽ ra sao nếu Trái Đất có hình khối lập phương?

Sẽ ra sao nếu Trái Đất có hình khối lập phương?

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Nếu hành tinh của chúng ta không phải là một khối cầu hoàn hảo mà là một khối lập phương khổng lồ, mọi định luật vật lý và sinh học sẽ bị đảo lộn.

Xem nhiều

Loài chim cô đơn nhất thế giới

Loài chim cô đơn nhất thế giới

Tiêu điểm

Sự tồn tại của chúng là bằng chứng cho thấy, ngay cả trong sự cô độc tột cùng, vẫn luôn có hy vọng.

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Tiêu điểm
Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Tiêu điểm
Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?

Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?

Tiêu điểm
Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phải

Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phải

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top