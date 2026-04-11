Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

'Nhà chồng cho đất nhưng không cho tôi đứng tên dù tôi bỏ tiền xây nhà': 2 chiến lược khôn ngoan phụ nữ thông minh sẽ biết

Thứ bảy, 15:28 11/04/2026 | Gia đình

Tôi không chọn cách tranh cãi trực diện với bố mẹ chồng, vì tôi hiểu đó không phải là trận chiến mình có thể thắng.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần hai vợ chồng cùng cố gắng thì chuyện đứng tên tài sản là điều tự nhiên. Nhưng khi bước vào câu chuyện của chính mình, tôi mới hiểu có những thứ không đơn giản như mình tưởng, đặc biệt là khi nó liên quan đến đất đai của gia đình chồng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn hai năm thì bố mẹ chồng quyết định cho một mảnh đất để "ổn định cuộc sống". Tôi biết đó là điều không phải ai cũng có nên rất trân trọng. Khi bắt tay vào xây nhà, phần lớn tiền là của tôi. Tôi không tính toán thiệt hơn, chỉ nghĩ đơn giản đó là mái ấm chung.

Cho đến khi làm giấy tờ, tôi mới biết mảnh đất đó vẫn đứng tên bố mẹ chồng, và nếu sang tên thì cũng chỉ chuyển cho con trai, tức là chồng tôi. Tên tôi không xuất hiện ở đâu cả.

Tôi đã từng rất sốc. Không phải vì tham lam, mà vì cảm giác mình đang đứng ngoài một thứ mà mình đã bỏ công sức và tiền bạc vào. Tôi từng nghĩ đến việc làm lớn chuyện, thậm chí có lúc tự ái đến mức muốn dừng việc xây nhà. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu xử lý theo cảm xúc, tôi sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Tôi chọn cách bình tĩnh lại, và sau đó là hai điều mà đến giờ tôi nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên hiểu rõ.

&quot;Nhà chồng cho đất nhưng không cho tôi đứng tên dù tôi bỏ tiền xây nhà&quot;: 2 chiến lược khôn ngoan phụ nữ thông minh sẽ biết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chiến lược 1: Rõ ràng tài chính ngay từ đầu, đừng "đầu tư bằng niềm tin"

Trước đây tôi nghĩ vợ chồng thì không cần quá rạch ròi, nhưng thực tế cho thấy càng không rõ ràng thì càng dễ thiệt. Sau khi nói chuyện thẳng thắn với chồng, tôi đề nghị toàn bộ chi phí xây nhà phải được ghi chép cụ thể, phần nào là tiền chung, phần nào là tiền riêng. Không phải để tính toán hơn thua, mà để sau này nếu có bất kỳ vấn đề gì, mình có cơ sở bảo vệ quyền lợi.

Đồng thời, tôi cũng yêu cầu một thỏa thuận bằng văn bản giữa hai vợ chồng về phần tài sản hình thành sau hôn nhân. Dù đất không đứng tên tôi, nhưng phần nhà xây lên từ tiền chung và tiền của tôi thì phải được ghi nhận. Việc này không cần ồn ào, chỉ cần đủ rõ để không ai có thể phủ nhận.

Khi mình nghiêm túc với tiền bạc của chính mình, người khác cũng buộc phải nhìn nhận điều đó một cách nghiêm túc.

Chiến lược 2: Không đối đầu nhưng phải có "đường lui" cho chính mình

'Nhà chồng cho đất nhưng không cho tôi đứng tên dù tôi bỏ tiền xây nhà': 2 chiến lược khôn ngoan phụ nữ thông minh sẽ biết - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tôi không chọn cách tranh cãi trực diện với bố mẹ chồng, vì tôi hiểu đó không phải là trận chiến mình có thể thắng. Thay vào đó, tôi tập trung vào việc giữ thế chủ động cho bản thân. Tôi không dồn hết tiền vào căn nhà đó nữa, mà giữ lại một phần tài chính riêng, đủ để nếu có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn có lựa chọn.

Tôi cũng nói rõ với chồng rằng việc đứng tên không chỉ là câu chuyện giấy tờ, mà là cảm giác an toàn trong hôn nhân. Tôi không ép buộc, nhưng tôi cần anh hiểu và đứng về phía vợ trong những vấn đề liên quan đến quyền lợi lâu dài.

Điều bất ngờ là khi tôi không làm căng, mọi thứ lại dần dễ nói hơn. Chồng tôi chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của hai vợ chồng, và bố mẹ chồng cũng không còn né tránh khi tôi nhắc đến chuyện tài sản.

Sau tất cả, tôi nhận ra phụ nữ thông minh không phải là người giành phần thắng ngay lập tức, mà là người biết mình cần gì và chọn cách đi đường dài. Trong những câu chuyện như thế này, điều quan trọng không phải là có đứng tên hay không ở một thời điểm, mà là mình có giữ được quyền chủ động và sự tôn trọng hay không.

Và đôi khi, thứ bảo vệ mình không phải là mảnh đất đứng tên ai, mà là cách mình chuẩn bị cho chính mình trong mọi tình huống.

Vỹ Đình
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top