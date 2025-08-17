Nhà có con nhỏ, mẹ hãy làm ngay món ăn ngọt ngào này cho con để dưỡng ẩm phổi, bớt bệnh

Khi mùa hè oi ả qua đi, mùa thu lại đến với tiết trời hanh khô, đây là thời điểm hệ hô hấp của trẻ dễ bị ảnh hưởng nhất. Mùa thu cũng là mùa tựu trường, cha mẹ càng cần chú trọng hơn trong chuyện ăn uống của trẻ.

Vào mùa hè, trẻ thường thích ăn đồ lạnh, cay, khiến tỳ vị và dạ dày phải hoạt động quá tải, trở nên nhạy cảm hơn. Khi thời tiết chuyển sang thu, sự thay đổi này dễ gây ra các triệu chứng như khô miệng, ho khan và các vấn đề về phổi. Vì vậy, việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho trẻ ngay từ đầu mùa thu là vô cùng quan trọng.

Theo sách "Hoàng Đế Nội Kinh", chúng ta nên "dưỡng dương vào mùa xuân và mùa hè, dưỡng âm vào mùa thu và mùa đông". Khi tiết trời vào thu, điều quan trọng nhất là phải giảm gánh nặng cho tỳ vị và dạ dày của trẻ. Là một người mẹ, tôi hiểu rõ điều này và luôn ưu tiên chuẩn bị những món ăn ngọt dịu, thanh mát để giúp con mình có một sức khỏe tốt nhất trong giai đoạn chuyển mùa.

Một trong những món ăn tôi thường làm cho các con là trứng hấp bí đỏ (bí ngô). Đây là một bữa ăn nhanh lành mạnh, thơm ngon, ít chất béo và dễ làm. Tôi thường chuẩn bị món trứng hấp bí đỏ cho các con ăn bữa sáng.

"Oa, nó đẹp quá" là những gì các con tôi thường thốt lên khi món ăn được dọn ra. Kết hợp với một ly sữa là con tôi đã có bữa sáng hoàn hảo, tràn đầy năng lượng cho cả ngày.

Nguyên liệu chuẩn bị cho món Trứng hấp bí đỏ: 1 quả bí đỏ cỡ nhỏ, 2 quả trứng, 1 chiếc xúc xích, một ít muối hoặc gia vị.

Cách làm món Trứng hấp bí đỏ:

Bước 1. Làm sạch bí đỏ trước, sau đó cắt phần trên của nó để tạo cho quả bí giống như mở một bát nho nhỏ. Sau đó nạo hạt và ruột bí ở giữa bỏ đi. Cho bí đỏ đã chế biến vào lò vi sóng, hấp ở nhiệt độ cao trong 5 phút rồi vớt ra.

Bước 2. Đánh trứng trong bát và rắc một ít muối hoặc gia vị vào. Sau đó cắt nhỏ xúc xích giăm bông và cho vào hỗn hợp trứng.

Bước 3. Tiếp theo, từ từ đổ hỗn hợp trứng trộn với xúc xích vào lòng quả bí đỏ đã hấp một lần. Cuối cùng, cho quả bí ngô trở lại lò vi sóng và hấp ở nhiệt độ cao thêm 3 phút là bạn đã hoàn tất món ăn.

Thành phẩm món Trứng hấp bí đỏ:

Món trứng hấp bí đỏ này có vị đậm đà rất vừa miệng. Bản thân bí đỏ có vị ngọt độc đáo và sẽ trở nên mềm hơn sau khi hấp. Trứng bên trong cũng mềm và mịn, hòa quện với hương thơm đậm đà của xúc xíchsẽ giống như một bữa tiệc dành cho những đứa trẻ của bạn.

Món trứng hấp bí đỏ rất tốt cho sức khỏe của trẻ, đặc biệt là trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa (lá lách) và hô hấp (phổi). Theo y học cổ truyền, bí đỏ rất giàu beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ niêm mạc phổi và các cơ quan hô hấp, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp.

Trong khi đó, thứa nhiều vitamin A, D, E và các khoáng chất như kẽm, sắt, selen giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa.

Khi thời tiết chuẩn bị sang thu, việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho trẻ em là một điều rất quan trọng. Các mẹ hãy cùng chia sẻ những món ăn ngon mình thường làm cho các con nhé!