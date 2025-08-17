Nhà có con nhỏ, mẹ hãy làm ngay món ăn ngọt ngào này cho con để dưỡng ẩm phổi, bớt bệnh
Khi thời tiết chuẩn bị sang thu, việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho trẻ em là một điều rất quan trọng.
Khi mùa hè oi ả qua đi, mùa thu lại đến với tiết trời hanh khô, đây là thời điểm hệ hô hấp của trẻ dễ bị ảnh hưởng nhất. Mùa thu cũng là mùa tựu trường, cha mẹ càng cần chú trọng hơn trong chuyện ăn uống của trẻ.
Vào mùa hè, trẻ thường thích ăn đồ lạnh, cay, khiến tỳ vị và dạ dày phải hoạt động quá tải, trở nên nhạy cảm hơn. Khi thời tiết chuyển sang thu, sự thay đổi này dễ gây ra các triệu chứng như khô miệng, ho khan và các vấn đề về phổi. Vì vậy, việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho trẻ ngay từ đầu mùa thu là vô cùng quan trọng.
Theo sách "Hoàng Đế Nội Kinh", chúng ta nên "dưỡng dương vào mùa xuân và mùa hè, dưỡng âm vào mùa thu và mùa đông". Khi tiết trời vào thu, điều quan trọng nhất là phải giảm gánh nặng cho tỳ vị và dạ dày của trẻ. Là một người mẹ, tôi hiểu rõ điều này và luôn ưu tiên chuẩn bị những món ăn ngọt dịu, thanh mát để giúp con mình có một sức khỏe tốt nhất trong giai đoạn chuyển mùa.
Một trong những món ăn tôi thường làm cho các con là trứng hấp bí đỏ (bí ngô). Đây là một bữa ăn nhanh lành mạnh, thơm ngon, ít chất béo và dễ làm. Tôi thường chuẩn bị món trứng hấp bí đỏ cho các con ăn bữa sáng.
"Oa, nó đẹp quá" là những gì các con tôi thường thốt lên khi món ăn được dọn ra. Kết hợp với một ly sữa là con tôi đã có bữa sáng hoàn hảo, tràn đầy năng lượng cho cả ngày.
Nguyên liệu chuẩn bị cho món Trứng hấp bí đỏ: 1 quả bí đỏ cỡ nhỏ, 2 quả trứng, 1 chiếc xúc xích, một ít muối hoặc gia vị.
Cách làm món Trứng hấp bí đỏ:
Bước 1. Làm sạch bí đỏ trước, sau đó cắt phần trên của nó để tạo cho quả bí giống như mở một bát nho nhỏ. Sau đó nạo hạt và ruột bí ở giữa bỏ đi. Cho bí đỏ đã chế biến vào lò vi sóng, hấp ở nhiệt độ cao trong 5 phút rồi vớt ra.
Bước 2. Đánh trứng trong bát và rắc một ít muối hoặc gia vị vào. Sau đó cắt nhỏ xúc xích giăm bông và cho vào hỗn hợp trứng.
Bước 3. Tiếp theo, từ từ đổ hỗn hợp trứng trộn với xúc xích vào lòng quả bí đỏ đã hấp một lần. Cuối cùng, cho quả bí ngô trở lại lò vi sóng và hấp ở nhiệt độ cao thêm 3 phút là bạn đã hoàn tất món ăn.
Thành phẩm món Trứng hấp bí đỏ:
Món trứng hấp bí đỏ này có vị đậm đà rất vừa miệng. Bản thân bí đỏ có vị ngọt độc đáo và sẽ trở nên mềm hơn sau khi hấp. Trứng bên trong cũng mềm và mịn, hòa quện với hương thơm đậm đà của xúc xíchsẽ giống như một bữa tiệc dành cho những đứa trẻ của bạn.
Món trứng hấp bí đỏ rất tốt cho sức khỏe của trẻ, đặc biệt là trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa (lá lách) và hô hấp (phổi). Theo y học cổ truyền, bí đỏ rất giàu beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ niêm mạc phổi và các cơ quan hô hấp, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp.
Trong khi đó, thứa nhiều vitamin A, D, E và các khoáng chất như kẽm, sắt, selen giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa.
Khi thời tiết chuẩn bị sang thu, việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho trẻ em là một điều rất quan trọng. Các mẹ hãy cùng chia sẻ những món ăn ngon mình thường làm cho các con nhé!
Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biếnĂn - 9 phút trước
GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.
Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'Ẩm thực 360 - 3 giờ trước
GĐXH - Ai mê chả lá lốt nhưng ngại gói dễ bung, chiên dầu mỡ bắn tung tóe, để nguội lại nhanh ỉu thì hãy thử ngay bí quyết này.
Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúcẨm thực 360 - 6 giờ trước
GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.
Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kgĂn - 8 giờ trước
Dù có vẻ ngoài kém hấp dẫn nhưng loại cây này vẫn được giới nhà giàu yêu thích vì vị bùi béo như thịt, thơm mùi quả hạch và có giá trị dinh dưỡng cao, không kém đông trùng hạ thảo.
Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nầnĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Oanh Yến cùng trợ lý du lịch tiết kiệm một tuần ở Phnôm Pênh để xả stress sau chuỗi ngày xoay xở với món nợ 10 tỷ đồng.
Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại quả này khi nấu lên sẽ có những thay đổi về giá trị dinh dưỡng, vì thế lựa chọn dưa chuột sống hay chín vẫn là điều khiến nhiều người thắc mắc.
3 thực phẩm vàng mùa thu ăn vào sẽ bổ khí huyết, cơ thể dẻo daiĂn - 1 ngày trước
Người Trung Quốc xưa có câu: "Ăn 3 món màu vàng vào đầu thu sẽ không phải gặp thầy thuốc", bí ngô là một trong số đó.
Tôi dùng bí ngòi chế biến theo công thức kiểu Úc, đến mẹ chồng khó tính cũng phải gật gù khen ngonĂn - 1 ngày trước
Tôi đảm bảo món ăn lạ miệng này sẽ chinh phục được các thành viên trong gia đình.
Loại quả người Trung Quốc cực ưa chuộng, uống đều đặn để phục hồi cơ thể trong ngày nóngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thời tiết trong những ngày mùa hè rất khắc nghiệt, cảm giác oi bức khiến mọi người cảm thấy bức bối, khó chịu. Cùng với sự mệt mỏi là các triệu chứng khô miệng, chán ăn, cơ thể uể oải. Với người Trung Quốc, sử dụng nước táo chính là bí quyết để phục hồi cơ thể trong ngày nóng.
Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biếtĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Gan đóng vai trò như “nhà máy” thải độc trong cơ thể. Việc bổ sung các thực phẩm tốt sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Chợ Việt có 6 loại thực phẩm này, nếu thấy hãy mua ngay để giải độc gan với những món ngon dễ làm theo gợi ý sau.
20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạchẨm thực 360
GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.