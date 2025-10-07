Nhà gái đặt cỗ cưới 6 triệu đồng/mâm, đàng trai 'mặt nặng mày nhẹ'

Tôi và bạn trai yêu nhau đã 3 năm. Ban đầu bố mẹ tôi không ưng ý vì anh quê xa, cách nhà tôi tới 300km. Thêm vào đó, bố mẹ anh tuổi cao, đã gần 70, hay đau ốm. Nhưng tôi yêu anh vì anh học rất giỏi, có ý chí và sự cầu tiến.

Sau 5 năm ra trường, làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài, anh mua được căn chung cư 45m2 trả góp, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km.

Những năm qua anh rất chịu khó gọi điện hỏi thăm, đưa tôi về quê mỗi dịp lễ Tết. Dần dần bố mẹ tôi cũng xiêu lòng, cởi mở hơn với anh.

Về phía gia đình anh, tôi biết, bố mẹ và 3 chị từng e ngại tôi là "tiểu thư cành vàng lá ngọc", vụng về nội trợ. Nhưng anh đứng ra bảo vệ tôi. Còn tôi nghĩ tình yêu là chuyện hai người. Sau này chúng tôi cũng sẽ ở thành phố, chẳng mấy khi về quê mà phải lo lắng nhiều.

Cách đây vài tháng, hai gia đình gặp gỡ, tổ chức dạm ngõ rồi bàn bạc về lễ ăn hỏi, lễ cưới. Mọi chuyện cũng khá suôn sẻ.

Hôm qua, khi gia đình anh tụ họp bàn bạc chuyện tổ chức đám cưới thì có gọi video cho hai đứa. Mẹ anh hỏi, gia đình tôi dự kiến tổ chức tiệc cưới ở đâu, đặt cỗ ra sao.

Tôi vốn nghĩ bà quan tâm nên cũng thật thà cho hay: "Nhà con đặt tiệc ở khách sạn cách nhà 5km. Bố mẹ con dự kiến đặt 120 mâm, mỗi mâm 10 khách. Chi phí mỗi mâm cỗ là 6 triệu đồng, chưa kể đồ uống ạ".

Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng tương lai đã thay đổi sắc mặt: "Trời ơi sao hoang phí vậy? Hai đứa nói ông bà bên ấy tính toán lại, làm cỗ như vậy thì hoàn vốn đã khó chứ lãi sao được?".

Câu nói của mẹ chồng tương lai làm tôi sững người. Bạn trai tôi thấy vậy vội giải thích: "Mẹ ơi, bố mẹ vợ con kinh doanh lâu năm nên nhiều đối tác, mối quan hệ rộng. Đó lại là thành phố biển nên chi phí sẽ cao hơn quê mình".

Thế nhưng mẹ chồng và các chị chồng tôi vẫn nói trong điện thoại là làm cỗ như vậy phí phạm, khoa trương tốn kém.

"Hồi trước ông bà bên ấy nói tiền mừng cưới dư ra sẽ cho hai đứa trả tiền mua chung cư. Tổ chức vậy liệu có dư nổi đồng nào không?", mẹ anh nói.

Chị cả còn thêm vào: "Ở quê chị, tổ chức cưới ở nhà mới ấm cúng. Chị tính toán mâm cỗ chỉ 1,5 triệu đồng là đề huề rồi. Nhà em cứ bày vẽ khéo lại khổ cả nhà trai".

Gia đình chồng tương lai không hài lòng khi nhà gái tổ chức đám cưới ở khách sạn, đặt cỗ đắt tiền. Ảnh minh họa

Lúc này tôi vô cùng tủi thân, nước mắt chực trào. Ở quê tôi đám cưới của bạn bè, người thân, hàng xóm hầu như đều tổ chức ở nhà hàng, khách sạn.

Mâm cỗ nhà nào cũng linh đình với 10-12 món, đủ loại hải sản, đặc sản, vừa đầy đặn lại bày biện đẹp. Tôi nghe mẹ nói mức giá 6 triệu đồng/mâm còn là giá người quen.

Trước giờ bố mẹ tôi vẫn đi mừng đám cưới nhà khác 1 triệu, 2 triệu thậm chí chỗ thân quen 5 triệu, 10 triệu. Việc "lỗ" cỗ cưới là không thể. Tôi không muốn giải thích vì việc này cũng tế nhị, có thể nhà chồng lại nghĩ tôi khoe khoang.

Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Bố mẹ tôi luôn nói, con gái đi lấy chồng sẽ tổ chức thật tươm tất để con tự hào, hạnh phúc về nhà chồng. Bao nhiêu tiền mừng cưới bố mẹ sẽ dành cho tôi hết chứ không tính chuyện lỗ lãi.

Ấy vậy mà giờ tình cảm của bố mẹ tôi lại bị nhà chồng tương lai đánh giá là khoa trương màu mè. Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên nói với bố mẹ mình không? Hay tôi nên giải thích thế nào với nhà chồng để hài hòa đôi bên?

Độc giả giấu tên