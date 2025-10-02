Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp

Thứ năm, 14:55 02/10/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công.

Tuổi thơ và bước ngoặt du học

Tôi sinh ra ở Bắc Kinh nhưng tuổi thơ lại gắn với nhiều vùng đất khác nhau. Năm 6 tuổi, gia đình chuyển đến Nhật Bản theo công việc của bố.

Tôi theo học tiểu học tại Nagoya, rồi sau đó quay trở lại Trung Quốc học trung học cơ sở ở Trường trực thuộc Đại học Nhân dân.

Đó là môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi tôi học được ý nghĩa thực sự của sự nỗ lực.

Khi lên cấp 3, phong trào du học rộ lên và tôi cũng quyết định thử sức. Tôi chọn nước Anh, theo học chương trình A-Level để chuẩn bị ứng tuyển vào Oxford và Cambridge.

Ở tuổi 16, tôi một mình sang Anh, bắt đầu quãng đời du học tại Harrogate Ladies' College, một ngôi trường nữ sinh nội trú danh tiếng.

Cuộc sống nơi đây vừa áp lực vừa đầy cơ hội: học tập từ sáng đến chiều, tham gia ngoại khóa, thực tập tại công ty, thậm chí trải nghiệm công việc tại nhà máy.

Cánh cửa Cambridge và những ngã rẽ

Nỗ lực không uổng phí. Tôi đạt thành tích 6 điểm A liên tiếp và nhận được lời mời nhập học từ cả Cambridge lẫn Imperial College. Cuối cùng, tôi chọn Cambridge – ngôi trường mơ ước của nhiều người.

Thế nhưng, thực tế không hề màu hồng. Mỗi năm vẫn có sinh viên bị loại vì không theo kịp. Có người từng huy hoàng khi được nhận vào trường, nhưng sau đó rơi vào trống rỗng và mất phương hướng.

Tôi dần hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công. Những người bạn tôi quen ở Cambridge, sau này người làm giáo viên, người đi làm công ăn lương, người rẽ hướng sang nghệ thuật.

Họ không trở thành "siêu nhân", mà đơn giản vẫn là những con người bình thường với lựa chọn riêng.

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp - Ảnh 1.

Trong buổi họp lớp, khi nhìn lại hành trình của mình và của bạn bè, tôi nhận ra rằng chiếc bằng đại học, dù danh giá đến đâu, cũng không phải "tấm vé thần kỳ" giúp ta thoát khỏi khó khăn cuộc đời. Ảnh minh họa

Bài học sau buổi họp lớp 20 năm

Trong buổi họp lớp, khi nhìn lại hành trình của mình và của bạn bè, tôi nhận ra rằng chiếc bằng đại học, dù danh giá đến đâu, cũng không phải "tấm vé thần kỳ" giúp ta thoát khỏi khó khăn cuộc đời.

Hồi trẻ, tôi từng quá khao khát danh lợi, coi học tập như một khoản đầu tư để rồi mong thu lợi tức. Nhưng khi so sánh với những người bạn người Anh, tôi mới hiểu ra họ coi trọng việc phát triển toàn diện hơn: học nhạc, học thể thao, học kịch…

Một số thậm chí không chọn đại học mà đi theo đam mê nghệ thuật, nhưng lại sống hạnh phúc và mãn nguyện.

Những giáo viên của tôi, dù tốt nghiệp từ Oxbridge, vẫn chọn giảng dạy ở trường trung học với tâm thái an nhiên. Điều đó khiến tôi thay đổi góc nhìn: làm một người bình thường cũng có giá trị và niềm vui riêng.

Hạnh phúc không đến từ tấm bằng

Hôm nay, khi đã làm mẹ, tôi càng thấm thía bài học ấy. Nuôi dạy con chính là một lần nữa nuôi dưỡng lại chính bản thân mình. Tôi không muốn con gái lặp lại những tiếc nuối trong hành trình trưởng thành của tôi.

Điều quan trọng không phải là danh tiếng, cũng không phải là tiền bạc, mà là niềm hạnh phúc khi con tìm được lý tưởng và cách sống phù hợp. Cho dù đó là học nấu ăn, làm vườn hay theo đuổi nghệ thuật, miễn là con cảm thấy hạnh phúc, tôi tin đó mới là thành công đích thực.

* Bài chia sẻ của tác giả An Sóc, người Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sau buổi họp lớp 10 năm: Tôi nhận ra 3 chân lý giúp mình sống nhẹ nhõm hơnSau buổi họp lớp 10 năm: Tôi nhận ra 3 chân lý giúp mình sống nhẹ nhõm hơn

GĐXH - Họp lớp 10 năm sau ngày rời ghế nhà trường, vẫn những gương mặt quen thuộc, nhưng phía sau nụ cười là cả một hành trình dài đầy thăng trầm.

Theo Sohu

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 cung hoàng đạo là 'vợ hiền mẹ đảm', đàn ông lấy được phải trân trọng cả đời

5 cung hoàng đạo là 'vợ hiền mẹ đảm', đàn ông lấy được phải trân trọng cả đời

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Cùng chuyên mục

15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắc

15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắc

Gia đình - 37 phút trước

GĐXH – Ngày 2/10, Trung ương Hội LHPNVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, sơ kết đề án 938 và chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Ba đặc điểm này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của chúng.

5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹp

5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹp

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng thật sự rất dễ bị chinh phục bởi một gương mặt điển trai hay thần thái cuốn hút.

Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu

Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Không ít bậc cao niên dù lương hưu khá cao vẫn sống chật vật, nguyên nhân nằm ở chỗ họ đã quá nuông chiều con cái và phạm phải 2 sai lầm lớn khi cho tiền.

Chồng bí mật chuyển gần 50 tỷ đồng cho nhân tình trẻ, vợ U70 cay đắng ra tay

Chồng bí mật chuyển gần 50 tỷ đồng cho nhân tình trẻ, vợ U70 cay đắng ra tay

Gia đình - 12 giờ trước

Sau nhiều năm cùng chồng "chung lưng đấu cật" gây dựng sự nghiệp, tới khi thành công, bà Du lại phải hứng chịu những đắng cay của sự phản bội.

Đừng lo phải 'thắng ở vạch xuất phát', 3 điều này mới quyết định vận mệnh con bạn

Đừng lo phải 'thắng ở vạch xuất phát', 3 điều này mới quyết định vận mệnh con bạn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những năng lực này giống như đôi cánh vô hình, giúp con có khả năng cạnh tranh trong thế giới phức tạp, quyết định nên vận mệnh của chính mình.

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Khám phá 3 thói quen cực đơn giản nhưng giúp mẹ trở thành người xuất sắc, ‘vừa đủ tốt’ để con hạnh phúc, tự tin và phát triển toàn diện.

Mỗi lần cha mẹ làm việc này là một lần 'tàn phá' chỉ số IQ và tính cách của con

Mỗi lần cha mẹ làm việc này là một lần 'tàn phá' chỉ số IQ và tính cách của con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Dạy con cái giống như trồng một cây non, cần sự kiên nhẫn tưới tắm, chứ không phải dùng cơn gió "giận dữ" để tàn phá.

Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhàn

Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhàn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong những ngày sống tẻ nhạt nhất cuộc đời, tôi nhận ra đây mới thực sự là 3 "điểm tựa" vững chắc nhất cho tuổi già.

5 cung hoàng đạo là 'vợ hiền mẹ đảm', đàn ông lấy được phải trân trọng cả đời

5 cung hoàng đạo là 'vợ hiền mẹ đảm', đàn ông lấy được phải trân trọng cả đời

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người phụ nữ vốn đã mang trong mình phẩm chất dịu dàng, chu đáo và hết lòng vì gia đình.

Xem nhiều

Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhàn

Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhàn

Gia đình

GĐXH - Trong những ngày sống tẻ nhạt nhất cuộc đời, tôi nhận ra đây mới thực sự là 3 "điểm tựa" vững chắc nhất cho tuổi già.

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Nuôi dạy con
Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Nuôi dạy con
Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chuyện vợ chồng
Bố hay mẹ - ai sẽ là người nuôi con thông minh nhất: Sự thật gây bất ngờ, 90% mọi người đều đã lầm!

Bố hay mẹ - ai sẽ là người nuôi con thông minh nhất: Sự thật gây bất ngờ, 90% mọi người đều đã lầm!

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top