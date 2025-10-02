Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp
GĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công.
Tuổi thơ và bước ngoặt du học
Tôi sinh ra ở Bắc Kinh nhưng tuổi thơ lại gắn với nhiều vùng đất khác nhau. Năm 6 tuổi, gia đình chuyển đến Nhật Bản theo công việc của bố.
Tôi theo học tiểu học tại Nagoya, rồi sau đó quay trở lại Trung Quốc học trung học cơ sở ở Trường trực thuộc Đại học Nhân dân.
Đó là môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi tôi học được ý nghĩa thực sự của sự nỗ lực.
Khi lên cấp 3, phong trào du học rộ lên và tôi cũng quyết định thử sức. Tôi chọn nước Anh, theo học chương trình A-Level để chuẩn bị ứng tuyển vào Oxford và Cambridge.
Ở tuổi 16, tôi một mình sang Anh, bắt đầu quãng đời du học tại Harrogate Ladies' College, một ngôi trường nữ sinh nội trú danh tiếng.
Cuộc sống nơi đây vừa áp lực vừa đầy cơ hội: học tập từ sáng đến chiều, tham gia ngoại khóa, thực tập tại công ty, thậm chí trải nghiệm công việc tại nhà máy.
Cánh cửa Cambridge và những ngã rẽ
Nỗ lực không uổng phí. Tôi đạt thành tích 6 điểm A liên tiếp và nhận được lời mời nhập học từ cả Cambridge lẫn Imperial College. Cuối cùng, tôi chọn Cambridge – ngôi trường mơ ước của nhiều người.
Thế nhưng, thực tế không hề màu hồng. Mỗi năm vẫn có sinh viên bị loại vì không theo kịp. Có người từng huy hoàng khi được nhận vào trường, nhưng sau đó rơi vào trống rỗng và mất phương hướng.
Tôi dần hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công. Những người bạn tôi quen ở Cambridge, sau này người làm giáo viên, người đi làm công ăn lương, người rẽ hướng sang nghệ thuật.
Họ không trở thành "siêu nhân", mà đơn giản vẫn là những con người bình thường với lựa chọn riêng.
Bài học sau buổi họp lớp 20 năm
Trong buổi họp lớp, khi nhìn lại hành trình của mình và của bạn bè, tôi nhận ra rằng chiếc bằng đại học, dù danh giá đến đâu, cũng không phải "tấm vé thần kỳ" giúp ta thoát khỏi khó khăn cuộc đời.
Hồi trẻ, tôi từng quá khao khát danh lợi, coi học tập như một khoản đầu tư để rồi mong thu lợi tức. Nhưng khi so sánh với những người bạn người Anh, tôi mới hiểu ra họ coi trọng việc phát triển toàn diện hơn: học nhạc, học thể thao, học kịch…
Một số thậm chí không chọn đại học mà đi theo đam mê nghệ thuật, nhưng lại sống hạnh phúc và mãn nguyện.
Những giáo viên của tôi, dù tốt nghiệp từ Oxbridge, vẫn chọn giảng dạy ở trường trung học với tâm thái an nhiên. Điều đó khiến tôi thay đổi góc nhìn: làm một người bình thường cũng có giá trị và niềm vui riêng.
Hạnh phúc không đến từ tấm bằng
Hôm nay, khi đã làm mẹ, tôi càng thấm thía bài học ấy. Nuôi dạy con chính là một lần nữa nuôi dưỡng lại chính bản thân mình. Tôi không muốn con gái lặp lại những tiếc nuối trong hành trình trưởng thành của tôi.
Điều quan trọng không phải là danh tiếng, cũng không phải là tiền bạc, mà là niềm hạnh phúc khi con tìm được lý tưởng và cách sống phù hợp. Cho dù đó là học nấu ăn, làm vườn hay theo đuổi nghệ thuật, miễn là con cảm thấy hạnh phúc, tôi tin đó mới là thành công đích thực.
* Bài chia sẻ của tác giả An Sóc, người Bắc Kinh, Trung Quốc.
Theo Sohu
15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắcGia đình - 37 phút trước
GĐXH – Ngày 2/10, Trung ương Hội LHPNVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, sơ kết đề án 938 và chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm nàyNuôi dạy con - 4 giờ trước
GĐXH - Ba đặc điểm này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của chúng.
5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹpGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng thật sự rất dễ bị chinh phục bởi một gương mặt điển trai hay thần thái cuốn hút.
Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâuGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Không ít bậc cao niên dù lương hưu khá cao vẫn sống chật vật, nguyên nhân nằm ở chỗ họ đã quá nuông chiều con cái và phạm phải 2 sai lầm lớn khi cho tiền.
Chồng bí mật chuyển gần 50 tỷ đồng cho nhân tình trẻ, vợ U70 cay đắng ra tayGia đình - 12 giờ trước
Sau nhiều năm cùng chồng "chung lưng đấu cật" gây dựng sự nghiệp, tới khi thành công, bà Du lại phải hứng chịu những đắng cay của sự phản bội.
Đừng lo phải 'thắng ở vạch xuất phát', 3 điều này mới quyết định vận mệnh con bạnNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Những năng lực này giống như đôi cánh vô hình, giúp con có khả năng cạnh tranh trong thế giới phức tạp, quyết định nên vận mệnh của chính mình.
Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tinNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Khám phá 3 thói quen cực đơn giản nhưng giúp mẹ trở thành người xuất sắc, ‘vừa đủ tốt’ để con hạnh phúc, tự tin và phát triển toàn diện.
Mỗi lần cha mẹ làm việc này là một lần 'tàn phá' chỉ số IQ và tính cách của conNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Dạy con cái giống như trồng một cây non, cần sự kiên nhẫn tưới tắm, chứ không phải dùng cơn gió "giận dữ" để tàn phá.
Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhànGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong những ngày sống tẻ nhạt nhất cuộc đời, tôi nhận ra đây mới thực sự là 3 "điểm tựa" vững chắc nhất cho tuổi già.
5 cung hoàng đạo là 'vợ hiền mẹ đảm', đàn ông lấy được phải trân trọng cả đờiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người phụ nữ vốn đã mang trong mình phẩm chất dịu dàng, chu đáo và hết lòng vì gia đình.
Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhànGia đình
GĐXH - Trong những ngày sống tẻ nhạt nhất cuộc đời, tôi nhận ra đây mới thực sự là 3 "điểm tựa" vững chắc nhất cho tuổi già.