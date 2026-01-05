Sự thật cay đắng đằng sau lời tuyên bố: 'Tao nhận cháu chứ không nhận dâu' của mẹ tôi

Tôi năm nay 30 tuổi, có một người anh trai sinh đôi. Từ trước đến nay, dẫu là sinh đôi nhưng việc gì tôi cũng có phần vượt trội hơn anh, từ sức khỏe cho đến chuyện học hành. Dù là con gái nhưng hồi nhỏ tôi nghịch như quỷ sứ, còn anh trai thì lại hay ốm vặt, dù được cưng chiều hơn nhưng cứ hễ thay đổi thời tiết là anh lại đổ bệnh. Tôi nhớ có những buổi trưa nắng chang chang, hai đứa rủ nhau đi chơi, tôi nghịch ngợm ngã lộn cổ xuống ao mà chẳng hề hấn gì, còn anh chỉ đứng trên bờ xem thôi về cũng sốt đến mức phải đi cấp cứu. Thậm chí, có lần tôi chơi khăng lỡ tay đánh trúng đầu anh, khiến anh phải khâu tới bốn mũi.

Hồi đó, mẹ toàn mắng nhiếc, cấm đoán không cho tôi bày trò nghịch ngợm. Mẹ luôn tin vào quan niệm rằng vì sinh đôi mà không làm lễ chu đáo nên tôi đã "tước" hết mọi thứ tốt đẹp của anh. Bản thân tôi khi ấy cũng ngây ngô nghĩ rằng, chắc tại ở trong bụng mẹ mình lỡ chiếm hết chất dinh dưỡng nên anh mới yếu ớt như vậy. Vì mặc cảm tội lỗi đó, tôi rất nhường nhịn anh; từ đồ ăn đến đồ chơi, tôi luôn dành phần hơn cho anh trai mình. Hai anh em vì thế mà rất mực thân thiết.

Ảnh minh họa

Lớn lên, anh tôi trổ mã cao to, đẹp trai vô cùng. Tôi kết hôn từ năm 25 tuổi, còn anh đến nay đã 30 mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Một phần vì anh hiền lành, phần khác lại quá nhát gái. Thấy con trai lận đận, mẹ lại tặc lưỡi bảo: "Chắc tại con em lấy hết duyên của anh nó rồi".

Thế rồi đùng một cái, anh thông báo có người yêu. Lần này anh xác định yêu là cưới nên đưa bạn ấy về ra mắt gia đình. Bạn gái anh kém tôi 4 tuổi, từng trải qua một đời chồng. Cô ấy làm cùng công ty với anh, nghe anh kể thì cuộc hôn nhân trước chỉ kéo dài 2 năm do chồng cũ ngoại tình lại còn hay bạo hành nên cô ấy quyết định ly hôn. Qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy cô ấy rất xinh xắn, hiền lành và lễ phép, cảm giác rất hợp với tính cách của anh trai tôi.

Thế nhưng, mẹ tôi nhất định không đồng ý. Trong khi bố bảo tôn trọng ý kiến của anh thì mẹ lại phản ứng vô cùng cực đoan. Mẹ tuyệt thực, dọa dẫm đủ điều để ép anh phải chia tay. Mẹ cho rằng anh tôi ngoại hình sáng sủa, gia đình cơ bản, công việc ổn định thì không lý gì phải lấy một người phụ nữ "đã qua một lần đò". Có hôm anh dẫn bạn gái sang chơi, mẹ nói thẳng vào mặt: "Trai tân mà lấy gái bỏ chồng, khác nào bát mắm thối chấm lòng lợn thiu". Nói xong mẹ quay ngoắt vào nhà, nhất quyết không ra ăn cơm chung.

Anh tôi đau khổ lắm. Anh tâm sự rằng đây là người phụ nữ đầu tiên khiến anh cảm thấy muốn chung sống cả đời. Nếu mẹ cứ ngăn cản, chắc anh cũng chẳng màng đến việc yêu thêm ai nữa. Bố và tôi đã hết lời khuyên nhủ nhưng mẹ vẫn khăng khăng giữ ý định. Tôi có nói đỡ rằng: "Nếu mẹ không đồng ý mà sau này anh chị có bầu ra đấy thì mẹ vẫn phải nhận thôi". Không ngờ câu nói ấy lại khiến mẹ gay gắt hơn: "Có bầu thì tao nhận cháu chứ không nhận dâu. Thằng này mà bỏ nhà theo nó thì tao từ mặt. Bố con mày cứ mua sẵn cho tao cái quan tài, không thì tao ra sông cho trôi đi đâu thì trôi, đừng có tìm tao nữa".

Tôi biết mẹ thương anh, sợ anh thiệt thòi so với người khác, nhưng mẹ không hiểu rằng hạnh phúc thật sự chỉ có được khi chúng ta được ở bên người mình yêu. Tôi không muốn ép anh phải chọn giữa bên hiếu bên tình, mà chỉ muốn tìm cách để mẹ thay đổi định kiến. Cô gái ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc.

Hiện tại tình hình gia đình tôi rất căng thẳng. Bố tôi vốn hiền lành, thấy mẹ dọa sống dọa chết nên cũng bắt đầu lung lay ý chí. Bố đang phải dỗ dành mãi mẹ mới chịu ăn vài miếng cơm... Các bạn có cao kiến gì để giúp mẹ tôi chấp nhận chị dâu tương lai không? Chứ cứ đà này, tôi sợ gia đình mình sẽ tan vỡ mất.

N.A

