Đây mới là lý do ban thờ được coi là nơi quyết định gia vận trong nhà

Bàn thờ gia tiên - nơi thể hiện sâu sắc niềm tin tâm linh của người Việt

Thông tin trên cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong các thiết kế nội thất nhà phố phòng thờ thường được bố trí ở tầng trên cùng để phù hợp với yếu tố tâm linh và sinh hoạt. Đây là giải pháp phổ biến hiện nay được kiến trúc sư lựa chọn khi thiết kế không gian thờ cúng.

Bàn thờ đặt trong phòng riêng ở trên cao tạo cảm giác trang nghiêm, tĩnh lặng lại thông thoáng. Nếu phòng gần sân thượng lại càng thuận lợi cho việc cúng ngoài trời hay hóa vàng.

Tuy nhiên, giải pháp này cũng có nhược điểm là gây khó khăn cho người già khi đi lên tầng, tạo tâm lý e ngại cho nhiều người trẻ khi tới đó một mình. Khoảng cách này cũng gây tâm lý xa cách đối với không gian thờ cúng.

Vì thế tùy điều kiện của mỗi nhà, các gia đình có thể bố trí khu thờ ở các phòng phù hợp, chỉ cần đảm bảo sự trang trọng, hài hòa không gian xung quanh.

Khi thiết kế nội thất căn hộ chung cư, việc sử dụng một phòng dành riêng cho thờ cúng là rất khó vì do diện tích các căn hộ không được rộng rãi. Bạn có thể đặt bàn thờ ở phòng khách, thư viện hay phòng làm việc đều được.

Một số gia đình thường tận dụng luôn phòng dành cho khách làm chỗ thờ cúng. Điều này không phù hợp vì thiếu sự trang nghiêm và khói nhang ảnh hưởng tói sức khỏe của người trong phòng. Bạn cũng không nên đặt bàn thờ ở phòng sinh hoạt chung ồn ào hay phòng tập thể thao.

Tùy điều kiện của mỗi nhà, các gia đình có thể bố trí khu thờ ở các phòng phù hợp, chỉ cần đảm bảo sự trang trọng, hài hòa không gian xung quanh.

Nếu tìm hiểu kỹ về truyền thống thờ cúng của ông cha, bạn sẽ lựa chọn được vị trí đặt bàn thờ phù hợp hơn. Trong nhà ở dân gian (ba gian hay năm gian), bàn thờ luôn được đặt vào gian giữa, nơi trang trọng nhất. Khu vực tưởng nhớ này là thành phần chủ đạo trong không gian kiến trúc - nội thất.

Với bố cục như vậy, khi bước vào cửa chính (cửa giữa), bạn sẽ nhìn thấy ngay bàn thờ, phía trước thường là một bộ phản hay bàn ghế tiếp khách. Hướng bàn thờ cũng là hướng nhà (đa phần là hướng nam). Tất cả hài hòa với không gian kiến trúc của ngôi nhà truyền thống có hiên, sân, vườn cây phía trước.

Trong nhà ở hiện đại, tính chất, cấu trúc, diện tích đã thay đổi nhiều và rất đa dạng. Quan niệm xã hội, nhu cầu và thói quen sinh hoạt cũng có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, khi làm bàn thờ, chủ nhà cần ưu tiên chỗ trang nghiêm. Yếu tố xem hướng tuổi cần xếp sau. Nếu kết hợp được cả hai đặc điểm này là tốt nhất.

Không gian thờ cúng cần đặt ở chỗ thông thoáng nhưng không nên gần sát cửa sổ, cửa ra vào. Khi đó, những luồng gió mạnh có thể thổi tàn lửa của hương ra các khu vực xung quanh, rèm cửa gây cháy. Mặt bàn thờ nên đặt một tấm kính để đảm bảo an toàn.

Ánh sáng cho bàn thờ, không gian thờ cúng là u tịch, hoài niệm. Bởi vậy, gia chủ không nên sử dụng ánh sáng trắng mà nên sử dụng ánh sáng vàng, chiếu gián tiếp, không gây chói. Nhờ vậy, không gian sẽ có cảm giác ấm cúng hơn, đèn bàn thờ nên bố trí đăng đối. Kiểu dáng, chất liệu của đèn cũng cần phù hợp với tủ thờ và không gian chung.

Ban thờ được coi là nơi quyết định gia vận trong nhà

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, người xưa có câu "ẩm thủy đương tư tuyền nguyên đầu, thực mễ đang tư nông canh khổ, hữu tiền đang tư vô tiền thời, kiện khang đang tư phụ mẫu ân", tức khi uống nước thì phải nhớ đầu nguồn suối, ăn cơm phải nhớ lúc cày cấy vất vả, giàu có phải nhớ lúc nghèo khổ, khỏe mạnh phải nhớ đến ân đức của cha mẹ.

Ban thờ chính là nơi để mỗi người thể hiện lòng tri ân tới tiền nhân, dạy dỗ con cháu lòng hiếu đạo. Người Việt trước đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nên đa phần tục thờ cúng đều liên quan đến nông nghiệp, thường được thực hiện vào các ngày lễ âm lịch như: đêm giao thừa, ngày mồng một tết, tết nguyên tiêu, tết thanh minh, tết đoan ngọ, rằm tháng 7… và các ngày giỗ.

Quan niệm phong thủy thì cho rằng, bàn thờ là nơi linh khí quy tụ, là chỗ để người trên dương thế liên hệ với người đã khuất, người chết thì thành thần, thần lại là trung gian giữa trời với người. Từ đó có thể được cho là khí trường của nó ảnh hưởng rất lớn đến người trong nhà.

Ngoài ra, trong lịch sử tín ngưỡng người Việt thờ cúng thần linh đã có từ lâu đời. Do cuộc sống dựa chủ yếu vào tự nhiên nên người xưa lập đàn kính tế quỷ thần, mong giảm bớt thiên tai đem đến phúc lộc. Dễ dàng nhận thấy, ngoài các ngôi đền lớn nhỏ ở khắp các địa phương thì ngày nay trong gia đình vẫn có bát hương thờ thần Phật để tiêu tai nạp phúc, sự nghiệp thuận lợi, hưng vượng nhân đinh, gửi gắm niềm tin của cả gia đình.

Quan niệm phong thủy thì cho rằng, bàn thờ là nơi linh khí quy tụ, là chỗ để người trên dương thế liên hệ với người đã khuất, người chết thì thành thần, thần lại là trung gian giữa trời với người. Từ đó có được quan niệm, khí trường của nó ảnh hưởng rất lớn đến người trong nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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