Chuyên gia chia sẻ mẹo nạp tài ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch 2026 để ví tiền rủng rỉnh, lộc lá đầy nhà GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mùng 10/10 âm lịch tới là thời điểm vàng để "kích hoạt" vận may. Mọi người có thể tham khảo mẹo nạp tài dưới đây để ví tiền rủng rỉnh, lộc lá đầy nhà.

2 khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 10 âm lịch năm 2026

Rằm tháng 10 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ Hai, ngày 23/11 dương lịch, tức ngày Tân Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, gia chủ có thể tham khảo các khung giờ được cho là đẹp để thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch gồm:

+ Giờ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang.

+ Giờ Quý Tỵ (9h-11h): Ngọc Đường.

Trước khi thắp hương, gia chủ nên chuẩn bị lễ vật phù hợp, dành thời gian chỉnh trang bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng. Khi thực hiện nghi lễ, giữ tâm thế bình tĩnh, thư thái và thành tâm là điều quan trọng, góp phần tạo không gian thờ cúng trang nghiêm, ấm cúng.

Ảnh minh họa AI

Về hướng xuất hành, hướng Tây Nam được chuyên gia khuyên tham khảo trong ngày này, với quan niệm có Hỷ thần và Tài thần. Các khung giờ xuất hành có thể tham khảo gồm: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Theo quan niệm phong thủy, ngũ hành của ngày là Bích Thượng Thổ, ngày được đánh giá ở mức tiểu cát, có thể tham khảo cho các việc cầu tài, cầu an hoặc khám chữa bệnh.

Gia chủ cũng có thể lựa chọn trang phục có màu sắc thuộc hành Thổ và hành Hỏa như đỏ, hồng, cam, nâu để tạo sự hài hòa theo quan niệm ngũ hành. Những màu sắc này có thể ứng dụng qua trang phục, phụ kiện hoặc túi xách.

Một số thực phẩm có màu sắc tương ứng như thịt bò, chuối, dâu tây, cherry, cà rốt… cũng được gợi ý tham khảo.

3 việc cần lưu ý trong ngày Rằm tháng 10 âm lịch

Tránh nóng nảy, tranh cãi khi gặp chuyện không như ý

Trong ngày, nếu gặp những việc khiến bản thân khó chịu, gia chủ nên giữ bình tĩnh, lắng nghe và trao đổi ôn hòa, tránh để cảm xúc nhất thời dẫn đến những lời nói hoặc hành động gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Cân nhắc lịch trình những việc quan trọng

Theo quan niệm phong thủy, ngày Rằm tháng 10 âm lịch năm 2026 có một số sao được đánh giá là không thuận lợi cho các việc như dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền, tổ chức tân gia… Vì vậy, gia chủ có thể tham khảo kỹ lịch trình trước khi quyết định thực hiện những công việc này.

Hạn chế sử dụng các vật dụng thuộc hành Mộc

Do ngũ hành của ngày được xác định là Bích Thượng Thổ, theo quan niệm ngũ hành, gia chủ có thể hạn chế sử dụng hoặc bài trí quá nhiều vật dụng mang tính Mộc như đồ gỗ, giấy, các vật dụng có hoa văn cây lá…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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