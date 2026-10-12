Có nên tắt đèn bàn thờ không, những lưu ý khi bài trí không gian thờ cúng

Phòng thờ nên để sáng hay tối?

Theo VTC News, các chuyên gia phong thủy cho biết, phòng thờ là nơi các vị thần linh và hương linh tổ tiên trú ngụ nên cần tránh ánh sáng quá mạnh. Không gian này thiên về năng lượng âm, nếu ánh sáng quá chói sẽ phá vỡ sự cân bằng âm dương, khó tụ khí, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của tổ tiên và các bậc được thờ cúng.

Chính vì vậy, khi bố trí phòng thờ hay khu vực thờ, gia chủ chỉ nên sử dụng những chiếc đèn có ánh sáng vừa phải, ưu tiên ánh sáng vàng giúp tạo cảm giác ấm cúng. Với không gian này, không nên lắp các loại đèn chùm lớn vì dễ gây cảm giác chói mắt và mất cân bằng phong thuỷ.

Quan niệm phong thủy dân gian cũng cho rằng, gia chủ không nên đặt ban thờ gần cửa sổ. Nếu nhà bạn không dễ bố trí, buộc phải để bàn thờ quá gần cửa sổ thì có thể khắc phục bằng cách dùng rèm hoặc bình phong để che, giúp giảm ánh sáng và tiếng ồn. Ngoài ra, gia chủ cũng nên tránh đặt bàn thờ đối diện cửa chính bởi ánh sáng và gió từ cửa chính có thể dễ làm tiêu tán linh khí trong phòng thờ.

Có nên tắt đèn bàn thờ không?

Đèn bàn thờ là nguồn cung cấp ánh sáng, sinh ra trường khí mạnh giúp xua đi tà khí, âm khí hay uế khí trong phòng thờ, giúp cân bằng trường khí tốt mang đến cảm giác ấm cúng, thanh thịnh cho không gian thờ tự. Theo quan niệm tâm linh, thì ánh sáng sẽ chiếu soi dẫn lối cho chư vị thần linh đến ngự trị trong nhà và ban đến nhiều phước lành, giữ cho gia đình luôn bình an, may mắn.

Phòng thờ là nơi các vị thần linh và hương linh tổ tiên trú ngụ nên cần tránh ánh sáng quá mạnh.

Chính vì vậy, gia chủ nên thắp sáng đèn trên bàn thờ cả ban ngày và đêm để tránh ảnh hưởng đến tài lộc, vận khí và hạnh phúc trong gia đình.

Ngoài ra, gia chủ cũng không nên tắt đèn ở bàn thờ thần Tài mà hãy để đèn sáng 24/24 giúp cho công việc kinh doanh thuận lợi.

Vị trí sai lầm đặt bàn thờ

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, trong phong thủy thì bàn thờ không nên để ngược lại hướng nhà bởi khi bạn chọn nhà thường chọn hợp tuổi gia chủ. Nếu bạn đặt bàn thờ ngược hướng nhà có thể sẽ không được may mắn và hay gặp thị phi.

Mặt khác, một trong những sai lầm khi đặt bàn thờ, là đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh, bởi bàn thờ là nơi thiêng liêng luôn cần sạch sẽ. Còn nhà vệ sinh luôn là nơi ẩm ướt chứa nhiều vi khuẩn nếu bạn đặt hai nơi này gần nhau dễ làm ảnh hưởng tới sức khỏe tài lộc của chủ nhà.

Lỗi phong thủy nghiêm trọng trong khi đặt bàn thờ là đặt bàn thờ dưới xà ngang, bởi nếu xà ngang trên trần nhà ở ngay trên bàn thờ, sẽ sản sinh ra sát khí áp lực, khiến cho các thành viên trong gia đình đau đầu, mệt mỏi, nặng thì khiến vận thế trong gia đình bị ảnh hưởng làm bạn dễ rơi vào hao tài.

Những lưu ý khi bài trí không gian thờ cúng

Cũng theo VOV, tránh đặt bàn thờ gần luồng hút gió mạnh, gây "động" và có thể thổi tàn lửa nhang ra chỗ khác gây cháy. Mặt bàn thờ nên đặt một tấm kính để bảo đảm an toàn.

Chiếu sáng trong phòng thờ và trên bàn thờ không nên sử dụng ánh sáng trắng mà nên sử dụng ánh sáng vàng, tạo cảm giác ấm cúng.

Không gian đặt bàn thờ phải đủ thông thoáng. Không nên đặt bàn thờ cao quá gây khó khăn cho việc thờ cúng, cũng không nên đặt thấp quá thiếu trang nghiêm. Trong các trường hợp bàn thờ treo hay tủ thờ cao, phải đảm bảo khoảng cách tới trần không nhỏ quá, tránh quẩn khói và gây ám vàng trần. Để khắc phục điều này, có thể gắn một tấm kính ở phía trên trần.

Chiếu sáng trong phòng thờ và trên bàn thờ không nên sử dụng ánh sáng trắng mà nên sử dụng ánh sáng vàng, tạo cảm giác ấm cúng; nguồn sáng gián tiếp, tránh gây chói như đèn hắt tường. Bố trí chiếu sáng nên đăng đối theo bàn thờ. Kiểu dáng, chất liệu của đèn cũng cần phù hợp với tủ thờ và không gian chung.

Đặc thù của không gian thờ cúng là u tịch, hoài niệm, làm thịnh âm. Tuy nhiên nhà ở thuộc về dương nên cần làm tăng tính dương bằng cách đặt chậu cảnh, treo phong linh…

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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