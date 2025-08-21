Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Thông tin từ Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh), một du khách trong lúc tắm biển Thiên Cầm bị đột quỵ tử vong. Nạn nhân là ông P.V.B. (SN 1946, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Biển Thiên Cầm nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng18h ngày 19/8, B. là khách du lịch trong lúc tắm biển không may bị đột quỵ. Sau đó, người thân cùng với lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu rồi chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, ông B. tử vong trên đường cấp cứu.

Sau sự việc, người thân xác định nạn nhân tử vong do đột quỵ nên đã đưa thi thể về quê để an táng.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2025, một phụ nữ 77 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An trong lúc tắm biển Thiên Cầm cũng bị đột quỵ tử vong.