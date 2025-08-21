Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển
GĐXH - Trong lúc tắm tại biển Thiên Cầm, một cụ ông 79 tuổi không may bị đột quỵ tử vong.
Thông tin từ Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh), một du khách trong lúc tắm biển Thiên Cầm bị đột quỵ tử vong. Nạn nhân là ông P.V.B. (SN 1946, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội).
Trước đó, khoảng18h ngày 19/8, B. là khách du lịch trong lúc tắm biển không may bị đột quỵ. Sau đó, người thân cùng với lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu rồi chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, ông B. tử vong trên đường cấp cứu.
Sau sự việc, người thân xác định nạn nhân tử vong do đột quỵ nên đã đưa thi thể về quê để an táng.
Trước đó, vào giữa tháng 5/2025, một phụ nữ 77 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An trong lúc tắm biển Thiên Cầm cũng bị đột quỵ tử vong.
Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, những tuổi dưới đây chính là minh chứng rõ rệt: càng thật thà, càng thiện lương thì vận may càng nở rộ.
Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH – Bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt, những thanh niên khuyết tật đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí và sự cống hiến. 25 gương mặt tiêu biểu vừa được vinh danh tại Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2025 là minh chứng sống động rằng “giới hạn không nằm ở khiếm khuyết, mà ở niềm tin và ý chí con người”.
Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên HòaĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Hàng nghìn mét vuông sân chung và bãi đỗ xe của chung cư N3A, N3B (phường Yên Hòa, Hà Nội) suốt thời gian qua đã bị một cá nhân ngang nhiên chiếm dụng, lập bãi trông giữ xe để thu tiền trái phép, khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh BìnhĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Mặc dù có biển cấm nhưng khu vực nhà thờ đổ thuộc xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình nơi vừa xảy ra sự việc 5 du khách bị sóng lớn cuốn trôi dẫn đến đuối nước, hiện này vẫn còn nhiều người dân bất chấp nguy hiểm để tắm.
Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạoĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Công nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo và khát vọng vươn lên là tâm điểm tại tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” ngày 20/8 ở Hà Nội. Sự kiện tạo diễn đàn kết nối, mở ra hướng đi mới cho cộng đồng thanh niên khuyết tật.
Tháng sinh Âm lịch của người đặc biệt xuất sắc trên nhiều phương diệnĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Trong kho tàng tử vi phương Đông, tháng sinh Âm lịch không chỉ gắn liền với vận mệnh mà còn phản ánh phần nào tính cách, năng lực và con đường thành công của mỗi người.
Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, ở trường hợp này người dân được đi, ‘không lo’ bị phạtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, vượt đèn đỏ người tham gia giao thông có thể bị phạt đến 22 triệu đồng. Tuy nhiên, tại một số trường hợp người tham gia giao thông không mắc lỗi nếu vượt đèn đỏ.
'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hànhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức vận hành đoàn tàu hai tầng du lịch đầu tiên, kết nối di sản với hiện đại, mở lối phát triển kinh tế đêm và sản phẩm văn hóa mang dấu ấn thủ đô.
Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhởĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bị nhắc nhở đỗ xe gây cản trở giao thông, một nhóm đối tượng trên chiếc xe hiệu Mercedes đã lao vào nhà đánh người. Sự việc xảy ra tại phường Bạch Mai (TP Hà Nội) khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người phải nhập viện điều trị.
Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, TuấtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.
Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, TuấtĐời sống
GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.