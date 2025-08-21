Mới nhất
Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Thứ năm, 07:07 21/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Trong lúc tắm tại biển Thiên Cầm, một cụ ông 79 tuổi không may bị đột quỵ tử vong.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh), một du khách trong lúc tắm biển Thiên Cầm bị đột quỵ tử vong. Nạn nhân là ông P.V.B. (SN 1946, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển- Ảnh 1.

Biển Thiên Cầm nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng18h ngày 19/8, B. là khách du lịch trong lúc tắm biển không may bị đột quỵ. Sau đó, người thân cùng với lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu rồi chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, ông B. tử vong trên đường cấp cứu.

Sau sự việc, người thân xác định nạn nhân tử vong do đột quỵ nên đã đưa thi thể về quê để an táng.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2025, một phụ nữ 77 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An trong lúc tắm biển Thiên Cầm cũng bị đột quỵ tử vong.

Bè mảng chở 17 ngư dân bị dông lốc đánh chìm, 2 người tử vongBè mảng chở 17 ngư dân bị dông lốc đánh chìm, 2 người tử vong

Tối 17/8, bè mảng chở 17 ngư dân nuôi ngao đến vùng biển thuộc Ba Hòn, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bị dông lốc đánh lật khiến 2 người tử vong.

Nguyễn Sơn
