Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục và làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa

Thứ bảy, 12:20 11/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa.

Vừa hết mùa, bánh trung thu 'biến mất' chỉ còn lại rác thải phủ kín vỉa hè

GĐXH - Chỉ mới cách đây chưa đầy một tuần, những quầy hàng bánh trung thu vẫn còn rực rỡ sắc màu, chen chúc trên khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi… Thế nhưng, ngay sau khi Tết Trung thu qua đi, mặt hàng từng "phủ sóng" khắp nơi này gần như biến mất một cách nhanh chóng khỏi thị trường.

Ngày 11/10, Chủ tịch  UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong tại ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Sau khi nghe Công an thành phố và phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám báo cáo về vụ cháy, để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc nêu trên, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Chủ tịch thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần với gia đình người bị nạn theo quy định.

Hà Nội khẩn trương điều tra vụ cháy phố Kim Hoa khiến 5 người tử vong - Ảnh 2.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và lực lượng ứng phó tại chỗ theo phương châm "bốn tại chỗ".

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu các giải pháp quy hoạch các ngõ, ngách nhỏ hẹp; tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân…

Lúc 5h36 sáng 11/10 đã xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m². Ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m, phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

Danh tính các nạn nhân gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988); N.M.V. (SN 2019).

Hà Nội khẩn trương điều tra vụ cháy phố Kim Hoa khiến 5 người tử vong - Ảnh 3.Hà Nội: 5 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

GĐXH - Ngày 11/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 180 Kim Hoa (TP Hà Nội) lúc rạng sáng khiến 5 người tử vong thương tâm.

Hà Nội khẩn trương điều tra vụ cháy phố Kim Hoa khiến 5 người tử vong - Ảnh 4.Hối hận khi bán nhà 3 tỷ đồng ở ngoại thành rồi chen chúc ở nội đô Hà Nội

Chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cả nhà tôi đều đi xuống sau 5 năm bán nhà ngoại thành Hà Nội để sống ở chung cư nội đô, muốn quay lại nhưng hiện không đủ lực.

Bảo Loan
Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Thời sự - 38 phút trước

Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, vì đám cháy xảy ra lúc sáng sớm nên 2 vợ chồng ngoài 60 tuổi cùng vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi đều không kịp thoát thân, tử vong thương tâm.

Hà Nội: 5 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Hà Nội: 5 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 180 Kim Hoa (TP Hà Nội) lúc rạng sáng khiến 5 người tử vong thương tâm.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo, từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt lạnh này khiến nền nhiệt giảm khoảng 3 - 5 độ C.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng

Thời sự - 1 ngày trước

Số 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.

Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ

Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chiều 9/10, nước lũ trên sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực đê Đẩu Hàn, hàng trăm người dân cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, đắp đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Thời sự

GĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?

Thời sự

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?

Thời sự
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Thời sự

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Thời sự
Không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng 10, miền Bắc đón rét đầu mùa ra sao?

Thời sự

Không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng 10, miền Bắc đón rét đầu mùa ra sao?

Thời sự

