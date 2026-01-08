Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạng
GĐXH - Chiều 8/1, tin dữ tiếp tục ập đến trong vụ hỏa hoạn tại phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Người đàn ông liều mình nhảy từ tầng 6 xuống mái nhà hàng xóm để thoát thân đã tử vong tại bệnh viện.
Liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra sáng nay tại đường Lê Lợi, phường Hà Đông (Hà Nội), chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Hà Đông xác nhận vụ việc đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.
Nạn nhân nam L.T.T (sinh năm 1960 là chủ nhà) - người đã nhảy từ ban công tầng 6 xuống mái tôn nhà bên cạnh để thoát khỏi biển lửa đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vào chiều cùng ngày (8/1).
Trước đó, khi căn nhà bị bao trùm bởi khói đen và lửa dữ, trong tình thế nguy cấp, ông T đã buộc phải nhảy xuống dưới và bị đa chấn thương nặng. Dù được người dân và các chiến sĩ Cảnh sát PCCC hỗ trợ đưa xuống mặt đất và đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.
Không chỉ có chủ nhà, vụ hỏa hoạn còn cướp đi sinh mạng của 2 thành viên khác trong gia đình. Sau khi khống chế được ngọn lửa vào trưa nay, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và đưa thi thể của cụ bà 89 tuổi (mẹ chủ nhà, bị liệt) và người con gái 27 tuổi ra ngoài.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ cháy đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Trước đó như Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là số 84 phố Lê Lợi, được xây dựng 6 tầng 1 tum trên diện tích khoảng 140m2. Đây là nơi gia đình vừa ở vừa kinh doanh hàng điện máy. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy tại tầng 1 nên ngọn lửa đã bùng phát dữ dội từ lúc 8h sáng và nhanh chóng lan lên các tầng trên.
Gia đình nạn nhân có tổng cộng 8 người, trong đó 3 người đã lập gia đình ở riêng. Thường xuyên sinh hoạt tại căn nhà này có 5 người (gồm cụ bà, hai vợ chồng chủ nhà và hai người con).
Để khống chế đám cháy lớn này, lực lượng chức năng đã phải huy động tới 16 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa, chống cháy lan và cứu nạn.
Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy này đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.
Video ngôi nhà cao 7 tầng ở Hà Đông bốc cháy dữ dội sáng 8/1:
Ngôi nhà cao 7 tầng ở Hà Đông bốc cháy dữ dội sáng 8/1.
Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹtThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Đến 13h chiều nay, đám cháy tại ngôi nhà 7 tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã được khống chế. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với những người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân xấu số.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tớiThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái đêm rét cóng ngày nắng hanh kéo dài đến hết tuần.
Tin sáng 8/1: Chương trình đặc biệt nào sẽ thay thế Táo Quân vào Giao thừa Tết Bính Ngọ?; Công an khuyến cáo về cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 022, 024, 028Thời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân sẽ không có trong Giao thừa năm nay. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới...
Lễ trao giải cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4Thời sự - 1 ngày trước
Đúng 20h00 ngày 7/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4.
Video: Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu -3 độThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm sâu, xuống khoảng -3 độ C, xuất hiện băng giá.
Hà Nội chính thức điều chỉnh thời gian các phương tiện giao thông được hoạt đông trong khu vực nội đô từ tháng 1/2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới về phạm vi, thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ tại nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong nội đô.
Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Trong khi tiến độ thi công mở rộng tuyến hiện đạt khoảng 65%.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét đậm trên diện rộng. Ban đêm trời rét cóng mức nhiệt ở Thủ đô ở mức 10 độ.
Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.
Không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc khu vực nào rét đậm nhất?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc rét đậm trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ; vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026Thời sự
GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.