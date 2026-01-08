Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạng

Liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra sáng nay tại đường Lê Lợi, phường Hà Đông (Hà Nội), chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Hà Đông xác nhận vụ việc đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Nạn nhân nam L.T.T (sinh năm 1960 là chủ nhà) - người đã nhảy từ ban công tầng 6 xuống mái tôn nhà bên cạnh để thoát khỏi biển lửa đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vào chiều cùng ngày (8/1).

Trước đó, khi căn nhà bị bao trùm bởi khói đen và lửa dữ, trong tình thế nguy cấp, ông T đã buộc phải nhảy xuống dưới và bị đa chấn thương nặng. Dù được người dân và các chiến sĩ Cảnh sát PCCC hỗ trợ đưa xuống mặt đất và đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Không chỉ có chủ nhà, vụ hỏa hoạn còn cướp đi sinh mạng của 2 thành viên khác trong gia đình. Sau khi khống chế được ngọn lửa vào trưa nay, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và đưa thi thể của cụ bà 89 tuổi (mẹ chủ nhà, bị liệt) và người con gái 27 tuổi ra ngoài.

Lực lượng chức năng sử dụng xe nâng để chữa cháy.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ cháy đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Trước đó như Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là số 84 phố Lê Lợi, được xây dựng 6 tầng 1 tum trên diện tích khoảng 140m2. Đây là nơi gia đình vừa ở vừa kinh doanh hàng điện máy. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy tại tầng 1 nên ngọn lửa đã bùng phát dữ dội từ lúc 8h sáng và nhanh chóng lan lên các tầng trên.

Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày đám cháy đã được khống chế.

Gia đình nạn nhân có tổng cộng 8 người, trong đó 3 người đã lập gia đình ở riêng. Thường xuyên sinh hoạt tại căn nhà này có 5 người (gồm cụ bà, hai vợ chồng chủ nhà và hai người con).

Để khống chế đám cháy lớn này, lực lượng chức năng đã phải huy động tới 16 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa, chống cháy lan và cứu nạn.

Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy này đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.

