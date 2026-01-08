Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt
GĐXH - Đến 13h chiều nay, đám cháy tại ngôi nhà 7 tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã được khống chế. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với những người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân xấu số.
Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại số nhà 84 phố Lê Lợi (phường Hà Đông), theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, đến 13 giờ ngày 8/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cơ bản khống chế được ngọn lửa và đang tiếp tục phun nước làm mát, dập tắt hoàn toàn tàn tro.
Thông tin từ UBND phường Hà Đông cho biết, ngôi nhà bị cháy thuộc quyền sở hữu của ông Lê Tất Thắng, sinh năm 1960, diện tích khoảng 134m2, hai bên giáp nhà dân, hiện đang kinh doanh đồ điện dân dụng.
Gia đình ông Thắng có 8 người, hiện có 5 người thường xuyên ăn ở tại địa chỉ trên. Vụ việc làm 1 người bị thương là ông Lê Tất Thắng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 2 nạn nhân khác tử vong đã được đưa ra khỏi hiện trường.
Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông đã thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn sớm vượt qua mất mát, ổn định tinh thần; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.
Khoảnh khắc ngôi nhà 7 tầng bốc cháy dữ dội tại phường Hà Đông sáng 8/1.
Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà cao 7 tầng, số 84 đường Lê Lợi, phường Hà Đông.
Sau khi nhận được tin báo, UBND phường Hà Đông đã huy động các lực lượng phối hợp Đội PCCC&CNCH Thành phố huy động 06 xe chữa cháy, một số xe thang, cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC, Cảnh sát Biển; đồng thời huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ công an phường, an ninh cơ sở và 30 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, dân quân tự vệ phường tham gia chữa cháy.
Hiện tại, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác. Lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tớiThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái đêm rét cóng ngày nắng hanh kéo dài đến hết tuần.
Tin sáng 8/1: Chương trình đặc biệt nào sẽ thay thế Táo Quân vào Giao thừa Tết Bính Ngọ?; Công an khuyến cáo về cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 022, 024, 028Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân sẽ không có trong Giao thừa năm nay. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới...
Lễ trao giải cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4Thời sự - 20 giờ trước
Đúng 20h00 ngày 7/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4.
Video: Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu -3 độThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm sâu, xuống khoảng -3 độ C, xuất hiện băng giá.
Hà Nội chính thức điều chỉnh thời gian các phương tiện giao thông được hoạt đông trong khu vực nội đô từ tháng 1/2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới về phạm vi, thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ tại nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong nội đô.
Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Trong khi tiến độ thi công mở rộng tuyến hiện đạt khoảng 65%.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét đậm trên diện rộng. Ban đêm trời rét cóng mức nhiệt ở Thủ đô ở mức 10 độ.
Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.
Không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc khu vực nào rét đậm nhất?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc rét đậm trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ; vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Hà Nội: Nổ lớn nghi do pháo tại xã Phúc Thọ khiến 3 người thương vongThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều 5/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Triệu Xuyên 2 (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xác pháo vương vãi, vụ việc khiến một nam thanh niên sinh năm 2007 tử vong và 2 người khác bị thương.
Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026Thời sự
GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.