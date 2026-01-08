Mới nhất
Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt

Thứ năm, 15:25 08/01/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Đến 13h chiều nay, đám cháy tại ngôi nhà 7 tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã được khống chế. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với những người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân xấu số.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại số nhà 84 phố Lê Lợi (phường Hà Đông), theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, đến 13 giờ ngày 8/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cơ bản khống chế được ngọn lửa và đang tiếp tục phun nước làm mát, dập tắt hoàn toàn tàn tro.

Thông tin từ UBND phường Hà Đông cho biết, ngôi nhà bị cháy thuộc quyền sở hữu của ông Lê Tất Thắng, sinh năm 1960, diện tích khoảng 134m2, hai bên giáp nhà dân, hiện đang kinh doanh đồ điện dân dụng.

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt - Ảnh 1.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày vụ cháy đã cơ bản được khống chế.

Gia đình ông Thắng có 8 người, hiện có 5 người thường xuyên ăn ở tại địa chỉ trên. Vụ việc làm 1 người bị thương là ông Lê Tất Thắng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 2 nạn nhân khác tử vong đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông đã thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn sớm vượt qua mất mát, ổn định tinh thần; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

Khoảnh khắc ngôi nhà 7 tầng bốc cháy dữ dội tại phường Hà Đông sáng 8/1.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà cao 7 tầng, số 84 đường Lê Lợi, phường Hà Đông.

Sau khi nhận được tin báo, UBND phường Hà Đông đã huy động các lực lượng phối hợp Đội PCCC&CNCH Thành phố huy động 06 xe chữa cháy, một số xe thang, cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC, Cảnh sát Biển; đồng thời huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ công an phường, an ninh cơ sở và 30 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, dân quân tự vệ phường tham gia chữa cháy.

Hiện tại, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác. Lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt - Ảnh 2.Hà Nội: Nhà cao tầng bốc cháy ngùn ngụt ở Hà Đông, nghi có cụ già mắc kẹt

GĐXH - Sáng 8/1, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát dữ dội tại ngôi nhà cao tầng trên đường Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông đã phải nhảy từ ban công tầng cao xuống đất, trong nhà nghi còn người mắc kẹt.


