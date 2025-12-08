Mới nhất
Sắc vóc sau sinh qua 'cam thường' của H'hen Niê

Thứ hai, 17:03 08/12/2025
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - H'hen Niê trong một sự kiện ở Hà Nội dịp cuối tuần đã gây chú ý về nhan sắc sau sinh của cô.

Sắc vóc qua 'cam thường' của H'hen Niê sau sinh - Ảnh 1.Con gái H'Hen Niê đáng yêu đón Giáng sinh đầu tiên

GĐXH - H'Hen Niê vui mừng chia sẻ khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của con gái Harley. Những biểu cảm đáng yêu của bé khiến người hâm mộ thích thú.

Xuất hiện trong sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 ở phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, Hoa hậu H'hen Niê gây chú ý với áo dài cổ phục và diện mạo sau sinh đầy năng lượng. 

Sắc vóc qua 'cam thường' của H'hen Niê sau sinh - Ảnh 2.
Sắc vóc qua 'cam thường' của H'hen Niê sau sinh - Ảnh 3.
Sắc vóc qua 'cam thường' của H'hen Niê sau sinh - Ảnh 4.

Hoa hậu H'hen Niê trong sự kiện tại Hà Nội.

Khi bước vào không gian của Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025, một sự kiện văn hoá cấp quốc gia, cổ phục không chỉ xuất hiện như một bộ trang phục đẹp, mà trở thành chất liệu để người xem nhận ra nét tinh tế trong đời sống Việt xưa: thứ tự đoàn rước, lễ vật, sắc phục của hai nhà trai gái, hình ảnh tân lang - tân nương. Tất cả được khơi dậy như một ký ức sống, bước ra giữa phố phường Hà Nội hôm nay.

Thông qua màn diễu hành, BTC muốn gửi đi một thông điệp giản dị: Di sản chỉ thật sự sống khi được chạm đến - bằng sự trân trọng, bằng cảm xúc, và bằng mong muốn gìn giữ nó theo cách của thời đại mình. Tinh thần đó thể hiện rõ qua việc phối hợp cùng cộng đồng "Bách Hoa Hỷ Sự". Có thể nói, Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 tạo ra một không gian mở để mọi người ở mọi lứa tuổi và cả du khách nước ngoài có thể chạm vào nhiều lớp văn hoá Việt theo cách tự nhiên nhất. Từ nghệ thuật đường phố, triển lãm, trình diễn, đến các hoạt động tương tác công nghệ và sinh hoạt cộng đồng.

Sắc vóc qua 'cam thường' của H'hen Niê sau sinh - Ảnh 5.
Sắc vóc qua 'cam thường' của H'hen Niê sau sinh - Ảnh 6.
Sắc vóc qua 'cam thường' của H'hen Niê sau sinh - Ảnh 7.
Sắc vóc qua 'cam thường' của H'hen Niê sau sinh - Ảnh 8.

Một số hình ảnh tại "Bách Hoa Hỷ Sự".

Hot TikToker Thố - một người trẻ được tham gia sự kiện đã bày tỏ cảm xúc: "Khi được tham dự lễ hội Việt Phục – Bách Hoa Hỷ Sự, Thố thật sự rất xúc động. Không gian lễ hội ngập tràn màu sắc truyền thống khiến Thố cảm thấy như mình đang chạm vào một phần linh hồn của văn hóa Việt. Việc được khoác lên mình bộ trang phục Việt phục và hòa vào dòng người tham dự thật sự tự hào và gần gũi vô cùng. Thố nghĩ việc giữ gìn văn hóa Việt cổ của giới trẻ không chỉ là xu hướng nhất thời, mà là một hành trình để tuổi trẻ chúng em hiểu hơn về cội nguồn dân tộc”.

Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều bạn trẻ khi tham gia hoạt động "Bách Hoa Hỷ Sự" - một sự kiện văn hóa ý nghĩa đã được diễn ra vào 2 ngày cuối tuần vừa qua tại Hà Nội.

Sắc vóc qua 'cam thường' của H'hen Niê sau sinh - Ảnh 9.Vợ chồng H'Hen Niê xin lỗi, khán giả đưa ra lời khuyên thấm thía

GĐXH - H'Hen Niê mới đây lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong hành trình làm cha mẹ. Nàng hậu nhận về nhiều góp ý chân thành của khán giả...


