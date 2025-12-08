Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê
GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, và Hoa hậu H'Hen Niê gây ngỡ ngàng khi cùng diện Việt phục và đứng chung một khung hình.
Tuy nhiên, một trong những điều khiến cộng đồng mạng chú ý là màn đọ sắc hiếm hoi của Hoa hậu H'Hen Niê và Lọ Lem. Dù mỗi người một vẻ nhưng không ít nhận xét cho rằng khi chung khung hình thì cả hai mỹ nhân "một chín một mười".
Đặc biệt, trong khoảnh khắc được ghi lại bằng cam thường, Lọ Lem cho thấy vẻ đẹp mềm mại, trong trẻo và đầy thiện cảm. Dự sự kiện, cô nàng trang điểm nhẹ nhưng càng làm tôn lên ưu điểm tự nhiên.
Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'Đẹp - 44 phút trước
GĐXH - Diễn viên Hà Bùi đảm nhiệm vai Duyên, cô nàng quyến rũ nhưng "bắt cá 2 tay" trong phim "Cách em 1 milimet" đang gây tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'Thời trang - 4 giờ trước
GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồngChăm sóc da - 12 giờ trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 vẫn giữ được nhan sắc gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngoài nhan sắc gây chú ý, Tăng Thanh Hà còn tạo điểm đặc biệt bằng gu thời trang thanh lịch cùng chiếc túi có giá gần 100 triệu đồng.
Nữ tổng tài phim 'Cách em 1 milimet' đời thực khoe lưng ong nuột nà, gợi cảmThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Phan Minh Huyền đã thoát vai nữ tổng tài mạnh mẽ trong phim "Cách em 1 milimet", ở đời thực, mới đây, cô diện một trang phục khoe khéo bờ lưng ong mịn màng, gợi cảm.
Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khácĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hòa Minzy chung khung hình với Ngọc Trinh nhưng điều thu hút sự chú ý của fan là đôi giày 25 cm "ăn gian" chiều cao.
Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiếtĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang gặp một hoặc nhiều tình trạng về tóc, hãy thử áp dụng ngay những cách chăm sóc tóc mùa đông dưới đây.
Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đôngĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Gót chân khô ráp, nứt nẻ là hiện tượng phổ biến mà nhiều người thường gặp phải, đặc biệt khi thời tiết hanh khô hoặc do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Vậy phải làm sao để khắc phục tình trạng này? Đọc ngay bài viết dưới đây.
Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy LinhĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Hoàng Thùy Linh thời gian qua vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, hiện tại ở tuổi U40, cô vẫn là sao hạng A đắt show trong nhiều chương trình. Ngoài tài năng nghệ thuật, dù bước sang tuổi trung niên, nhan sắc của Hoàng Thùy Linh vẫn trẻ đẹp.
Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?Đẹp - 4 ngày trước
GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân mới đây đã dành HCV cá nhân Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm. Không chỉ tài năng, nữ nghệ sĩ quê gốc Hải Phòng còn rất xinh đẹp.
Học lỏm 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh KoolĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Khám phá 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool, từ áo khoác lông đến dạ tweed. Cùng tìm hiểu cách phối đồ ấn tượng và phong cách cho mùa lạnh nhé!
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồngChăm sóc da
GĐXH - Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 vẫn giữ được nhan sắc gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngoài nhan sắc gây chú ý, Tăng Thanh Hà còn tạo điểm đặc biệt bằng gu thời trang thanh lịch cùng chiếc túi có giá gần 100 triệu đồng.