Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê

Tuy nhiên, một trong những điều khiến cộng đồng mạng chú ý là màn đọ sắc hiếm hoi của Hoa hậu H'Hen Niê và Lọ Lem. Dù mỗi người một vẻ nhưng không ít nhận xét cho rằng khi chung khung hình thì cả hai mỹ nhân "một chín một mười".