Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê

Thứ hai, 19:00 08/12/2025 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, và Hoa hậu H'Hen Niê gây ngỡ ngàng khi cùng diện Việt phục và đứng chung một khung hình.

Lọ Lem Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê - Ảnh 1.Lọ Lem nhà MC Quyền Linh gây chú ý với vẻ đẹp 'nàng thơ' trong bộ ảnh mùa thu

GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, gây sốt với bộ ảnh thu ngọt ngào. Vẻ đẹp trong trẻo và phong cách tinh tế của cô thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Lọ Lem Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê - Ảnh 2.

Mới đây, vợ chồng H'Hen Niê và Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh - cùng diện Việt phục tham gia một sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Lọ Lem Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê - Ảnh 3.

Tại sự kiện, H'Hen Niê trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm và cùng tham gia diễu hành, lan tỏa thông điệp tích cực về hình ảnh và giá trị của Việt phục đến khán giả.

Lọ Lem Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê - Ảnh 4.

Cả 3 bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu khoác lên mình Việt phục, đặc biệt là được diện đồng điệu trong một sự kiện ý nghĩa.

Lọ Lem Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê - Ảnh 5.
Lọ Lem Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê - Ảnh 6.
Lọ Lem Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê - Ảnh 7.

Tuy nhiên, một trong những điều khiến cộng đồng mạng chú ý là màn đọ sắc hiếm hoi của Hoa hậu H'Hen Niê và Lọ Lem. Dù mỗi người một vẻ nhưng không ít nhận xét cho rằng khi chung khung hình thì cả hai mỹ nhân "một chín một mười".

Lọ Lem Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê - Ảnh 8.

Không cần filter hay photoshop, từng chi tiết đều cho thấy vẻ đẹp mộc mạc nhưng rất cuốn hút của Lọ Lem và H'Hen Niê khi được ghi lại qua cam thường.

Lọ Lem Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê - Ảnh 9.
Lọ Lem Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê - Ảnh 10.

Đặc biệt, trong khoảnh khắc được ghi lại bằng cam thường, Lọ Lem cho thấy vẻ đẹp mềm mại, trong trẻo và đầy thiện cảm. Dự sự kiện, cô nàng trang điểm nhẹ nhưng càng làm tôn lên ưu điểm tự nhiên.


