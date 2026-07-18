Nhiễm trùng nguy kịch sau quan hệ: Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường

Từ ra máu sau quan hệ đến sốc nhiễm trùng nguy kịch

Theo thông tin từ các bác sĩ trên VnExpress, bệnh nhân 24 tuổi nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng sau khi xuất hiện tình trạng ra máu và đau bụng kéo dài vài ngày sau quan hệ tình dục.

Khi tiến hành phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng có khoảng 300 ml máu. Đáng chú ý, ổ bụng xuất hiện nhiều giả mạc, dấu hiệu cho thấy tình trạng viêm nhiễm đã lan rộng. Hai buồng trứng phù nề và một vết rách cùng đồ dài khoảng 2 cm vẫn đang tiếp tục rỉ máu.

Dù được khâu phục hồi tổn thương và cầm máu kịp thời, người bệnh sau đó vẫn rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và phải thở máy trong thời gian dài. Sau hơn một tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân mới dần cải thiện.

Trường hợp này cho thấy những tổn thương ở cơ quan sinh dục nữ không chỉ gây đau đớn mà còn có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được phát hiện sớm.

Ảnh minh họa.

Rách cùng đồ là gì?

Nhiều phụ nữ chưa từng nghe đến khái niệm "rách cùng đồ", dù đây là một trong những cấp cứu phụ khoa khá thường gặp liên quan đến quan hệ tình dục.

Cùng đồ là phần nằm sâu nhất của âm đạo, tiếp giáp với cổ tử cung. Đây là khu vực có cấu trúc tương đối mỏng và được xem là một trong những vị trí dễ bị tổn thương nhất trong cơ quan sinh dục nữ.

Về mặt giải phẫu, cùng đồ đóng vai trò như một "hàng rào" ngăn cách giữa âm đạo và ổ bụng. Khi khu vực này bị rách sâu, vi khuẩn từ môi trường bên ngoài có thể xâm nhập vào ổ bụng, gây viêm nhiễm nghiêm trọng.

Chính vì vậy, những tổn thương tại đây không đơn thuần là một vết xước hay chảy máu thông thường mà có thể dẫn đến nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Vì sao có thể bị rách cùng đồ khi quan hệ?

Theo các chuyên gia sản phụ khoa, rách cùng đồ thường xảy ra khi có lực tác động mạnh, đột ngột hoặc quá sâu trong quá trình quan hệ tình dục.

Nguy cơ này có thể tăng lên trong một số trường hợp như: Quan hệ quá mạnh hoặc quá thô bạo. Thay đổi tư thế quan hệ khiến lực tác động vào vùng âm đạo tăng cao. Âm đạo khô, thiếu chất bôi trơn. Quan hệ khi cơ thể chưa sẵn sàng hoặc chưa được kích thích đầy đủ. Phụ nữ sau sinh, tiền mãn kinh hoặc có các bệnh lý khiến niêm mạc âm đạo mỏng và dễ tổn thương.

Các bác sĩ cho biết khi âm đạo không đủ độ đàn hồi hoặc không được bôi trơn tốt, niêm mạc sẽ khó thích nghi với lực ma sát và áp lực tác động, từ đó dễ xảy ra rách hoặc chấn thương.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

Không phải mọi trường hợp ra máu sau quan hệ đều nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, người bệnh cần đi khám ngay: Đau bụng dưới dữ dội hoặc tăng dần sau quan hệ. Chảy máu đỏ tươi nhiều. Ra máu kèm cục máu đông. Máu rỉ rả kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Chóng mặt, mệt lả, vã mồ hôi. Sốt hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng. Đau khi đi lại hoặc khi ngồi.

Nhiều người vì ngại ngùng hoặc chủ quan nên tự theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, việc trì hoãn điều trị có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Những biến chứng có thể xảy ra

Nếu không được xử trí kịp thời, rách cùng đồ có thể dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm như:

Mất máu nghiêm trọng

Tổn thương sâu có thể gây chảy máu kéo dài, khiến người bệnh rơi vào tình trạng thiếu máu cấp hoặc sốc mất máu.

Nhiễm trùng ổ bụng

Đây là biến chứng đáng lo ngại nhất. Khi vi khuẩn xâm nhập vào ổ bụng qua vị trí tổn thương, người bệnh có thể bị viêm phúc mạc và nhiễm trùng lan rộng.

Nhiễm trùng huyết

Vi khuẩn từ ổ nhiễm trùng có thể đi vào máu, gây nhiễm trùng toàn thân. Đây là tình trạng cấp cứu với tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị tích cực.

Suy đa cơ quan

Khi nhiễm trùng tiến triển nặng, các cơ quan quan trọng như phổi, gan, thận và tim có thể suy giảm chức năng đồng thời, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Làm thế nào để phòng tránh?

Các chuyên gia khuyến cáo rằng đời sống tình dục lành mạnh không chỉ dựa vào sự đồng thuận mà còn cần đảm bảo yếu tố an toàn.

Để giảm nguy cơ chấn thương vùng kín, phụ nữ nên: Chỉ quan hệ khi cơ thể thực sự thoải mái và sẵn sàng. Dành đủ thời gian cho màn dạo đầu để tăng độ bôi trơn tự nhiên. Sử dụng chất bôi trơn phù hợp khi cần thiết. Tránh những động tác quá mạnh hoặc tư thế gây đau. Ngừng quan hệ ngay khi cảm thấy đau bất thường. Đi khám sớm nếu xuất hiện tình trạng chảy máu hoặc đau kéo dài sau quan hệ.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng đau nhiều hoặc chảy máu sau quan hệ không phải là dấu hiệu bình thường cần "cố chịu đựng". Việc thăm khám sớm không chỉ giúp xử trí tổn thương kịp thời mà còn ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan và thậm chí tử vong.

Sự cố của cô gái 24 tuổi là lời nhắc nhở rằng những bất thường tưởng chừng nhỏ sau quan hệ tình dục đôi khi có thể là tín hiệu cảnh báo một cấp cứu y khoa nghiêm trọng. Chủ động lắng nghe cơ thể và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe sinh sản và tính mạng của chính mình.

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