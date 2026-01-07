Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
GĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ảnh hưởng bởi không khí lạnh
Theo bản tin nhiệt độ lúc 5h30 ngày 7/1 của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia:
Dự báo nhiệt độ thấp nhất ngày 7/1:
• Đồng bằng Bắc Bộ: khoảng 10–13°C.
• Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ: khoảng 8–11°C.
• Vùng núi cao: có nơi dưới 5°C, kèm nguy cơ băng giá/sương muối.
• Hà Nội: Trời tiếp tục rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–12°C vào sáng sớm.
Nhiệt độ thực đo lúc 05 giờ 30 phút sáng của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia
|STT
|Tỉnh
|Trạm
|Nhiệt độ (°C)
|1
|Lai Châu
|Tam Đường
|8.5
|2
|Điện Biên
|Điện Biên
|14.2
|3
|Sơn La
|Sơn La
|8.1
|Mộc Châu
|5.0
|4
|Lào Cai
|Lào Cai
|13.0
|Sapa
|4.4
|Mù Căng Chải
|10.0
|Yên Bái
|12.9
|5
|Tuyên Quang
|Hà Giang
|12.0
|Đồng Văn
|5.7
|Tuyên Quang
|11.6
|6
|Thái Nguyên
|Bắc Kạn
|10.0
|Thái Nguyên
|10.8
|7
|Phú Thọ
|Việt Trì
|11.0
|Hòa Bình
|9.8
|Mai Châu
|7.8
|Vĩnh Yên
|10.4
|Tam Đảo
|6.9
|8
|Cao Bằng
|Cao Bằng
|9.5
|Trùng Khánh
|8.0
|9
|Lạng Sơn
|Lạng Sơn
|8.9
|Mẫu Sơn
|2.9
|10
|Quảng Ninh
|Bãi Cháy
|13.3
|11
|Hải Phòng
|Phủ Liễn
|12.2
|Hải Dương
|11.1
|12
|Bắc Ninh
|Bắc Giang
|10.8
|Sơn Động
|8.2
|Bắc Ninh
|10.1
|13
|Hà Nội
|Hà Đông
|10.2
|14
|Hưng Yên
|Hưng Yên
|12.2
|Thái Bình
|13.1
|15
|Ninh Bình
|Nam Định
|13.2
|Phủ Lý
|13.0
|Ninh Bình
|13.8
|Cúc Phương
|12.1
|16
|Thanh Hóa
|Thanh Hóa
|12.8
|Sầm Sơn
|13.5
|17
|Nghệ An
|Vinh
|13.2
|18
|Hà Tĩnh
|Hà Tĩnh
|14.2
Bao nhiêu độ học sinh Hà Nội được nghỉ học tránh rét?
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C. Nhiệt độ căn cứ trên bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng của Đài truyền hình Việt Nam.
Theo bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng nay của Đài truyền hình Việt Nam, nhiệt độ của Hà Nội lúc 6 giờ sáng khoảng 10 độ. Tuy nhiên, đến gần trưa trời sẽ ấm dần lên vì có nắng mạnh.
Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.
Đặc biệt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm.
Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét; đồng thời tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn..., bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu trời rét đậm, nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, do nhiệt độ chỉ ở mức 10 độ C lúc đầu giờ sáng nên hầu hết các trường đều không thông báo cho học sinh nghỉ học.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ. Buổi trưa nhiệt độ Hà Nội có thể lên cao hơn, chênh lệch nhiệt rất lớn giữa với đêm và sáng sớm.
Liên quan đến sức khỏe của học sinh, Bộ Y tế khuyến cáo: Trong thời tiết rét đậm, rét hại, người dân cần lưu ý giữ ấm toàn thân (đầu, cổ, tay, chân); mặc đủ lớp, ăn uống ấm nóng, đủ chất, hạn chế ra ngoài trời lạnh và tuyệt đối không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; đồng thời, nhà trường cần điều chỉnh hoạt động, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để theo dõi sức khỏe và đảm bảo môi trường học tập ấm áp, an toàn cho trẻ.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 1 phút trước
GĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng ba phương thức.
Đại học Ngoại thương mở loạt ngành mới về AI, Khoa học dữ liệu, Kinh tế sốGiáo dục - 4 giờ trước
Mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) dự kiến mở loạt ngành đào tạo mới trong các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu và Kinh tế số.
TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026Giáo dục - 15 giờ trước
GĐXH - Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, số môn thi vào lớp 10 năm 2026 bao gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp.
Giáo dục Việt Nam vươn tầm, ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới năm 2025Giáo dục - 2 ngày trước
Từ các đấu trường Olympic học thuật, bảng xếp hạng đại học thế giới, dấu ấn Việt Nam 2025 hiện diện ngày càng rõ nét trên bức tranh lớn của giáo dục toàn cầu.
Võ Ngọc Minh Anh ghi dấu ấn trong số các Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2025Giáo dục - 4 ngày trước
Võ Ngọc Minh Anh, sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), là một trong những gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2025, ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng học thuật và công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.
Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025Giáo dục - 4 ngày trước
Năm 2025 khép lại với dấu mốc mang tính lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam: Học sinh từ mầm non đến phổ thông công lập cả nước được miễn học phí.
Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027Giáo dục - 5 ngày trước
Nhiều trường trung học cơ sở (THCS) ngoài công lập và trường chất lượng cao top đầu Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Chỉ tiêu hạn chế, tỷ lệ chọi cao, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều việc giáo viên sẽ không được làm. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Những gương mặt giới trẻ có thành tích nổi bật năm 2025Giáo dục - 5 ngày trước
"Nhà sử học nhỏ tuổi”, nữ chuyên gia công nghệ Việt đầu tiên của Google, Quán quân Olympia, nam sinh đạt SAT top 1% thế giới... là những gương mặt có thành tích nổi bật trong năm qua.
Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 6 ngày trước
GĐXH - Trường Đại học Việt Nhật thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Việc xét tuyển được áp dụng với nhiều phương thức.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?Giáo dục
GĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.