Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ảnh hưởng bởi không khí lạnh

Theo bản tin nhiệt độ lúc 5h30 ngày 7/1 của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia:

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ngày 7/1:

• Đồng bằng Bắc Bộ: khoảng 10–13°C.

• Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ: khoảng 8–11°C.

• Vùng núi cao: có nơi dưới 5°C, kèm nguy cơ băng giá/sương muối.

• Hà Nội: Trời tiếp tục rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–12°C vào sáng sớm.

Nhiệt độ thực đo lúc 05 giờ 30 phút sáng của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia

STT Tỉnh Trạm Nhiệt độ (°C)

1 Lai Châu Tam Đường 8.5 2 Điện Biên Điện Biên 14.2 3 Sơn La Sơn La 8.1 Mộc Châu 5.0 4 Lào Cai Lào Cai 13.0 Sapa 4.4 Mù Căng Chải 10.0 Yên Bái 12.9 5 Tuyên Quang Hà Giang 12.0 Đồng Văn 5.7 Tuyên Quang 11.6 6 Thái Nguyên Bắc Kạn 10.0 Thái Nguyên 10.8 7 Phú Thọ Việt Trì 11.0 Hòa Bình 9.8 Mai Châu 7.8 Vĩnh Yên 10.4 Tam Đảo 6.9 8 Cao Bằng Cao Bằng 9.5 Trùng Khánh 8.0 9 Lạng Sơn Lạng Sơn 8.9 Mẫu Sơn 2.9 10 Quảng Ninh Bãi Cháy 13.3 11 Hải Phòng Phủ Liễn 12.2 Hải Dương 11.1 12 Bắc Ninh Bắc Giang 10.8 Sơn Động 8.2 Bắc Ninh 10.1 13 Hà Nội Hà Đông 10.2 14 Hưng Yên Hưng Yên 12.2 Thái Bình 13.1 15 Ninh Bình Nam Định 13.2 Phủ Lý 13.0 Ninh Bình 13.8 Cúc Phương 12.1 16 Thanh Hóa Thanh Hóa 12.8 Sầm Sơn 13.5 17 Nghệ An Vinh 13.2 18 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 14.2





Cần giữ ấm cho trẻ khi đi học trong điều kiện thời tiết giá rét. Ảnh minh họa: TL

Bao nhiêu độ học sinh Hà Nội được nghỉ học tránh rét?

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C. Nhiệt độ căn cứ trên bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng của Đài truyền hình Việt Nam.

Theo bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng nay của Đài truyền hình Việt Nam, nhiệt độ của Hà Nội lúc 6 giờ sáng khoảng 10 độ. Tuy nhiên, đến gần trưa trời sẽ ấm dần lên vì có nắng mạnh.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Đặc biệt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm.

Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét; đồng thời tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn..., bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu trời rét đậm, nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, do nhiệt độ chỉ ở mức 10 độ C lúc đầu giờ sáng nên hầu hết các trường đều không thông báo cho học sinh nghỉ học.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ. Buổi trưa nhiệt độ Hà Nội có thể lên cao hơn, chênh lệch nhiệt rất lớn giữa với đêm và sáng sớm.

Liên quan đến sức khỏe của học sinh, Bộ Y tế khuyến cáo: Trong thời tiết rét đậm, rét hại, người dân cần lưu ý giữ ấm toàn thân (đầu, cổ, tay, chân); mặc đủ lớp, ăn uống ấm nóng, đủ chất, hạn chế ra ngoài trời lạnh và tuyệt đối không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; đồng thời, nhà trường cần điều chỉnh hoạt động, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để theo dõi sức khỏe và đảm bảo môi trường học tập ấm áp, an toàn cho trẻ.

