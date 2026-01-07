Mới nhất
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?

Thứ tư, 09:00 07/01/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ảnh hưởng bởi không khí lạnh

Theo bản tin nhiệt độ lúc 5h30 ngày 7/1 của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia:

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ngày 7/1:

• Đồng bằng Bắc Bộ: khoảng 10–13°C.

• Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ: khoảng 8–11°C.

• Vùng núi cao: có nơi dưới 5°C, kèm nguy cơ băng giá/sương muối.

• Hà Nội: Trời tiếp tục rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–12°C vào sáng sớm.

Nhiệt độ thực đo lúc 05 giờ 30 phút sáng của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia

STTTỉnhTrạmNhiệt độ (°C)
1Lai ChâuTam Đường8.5
2Điện BiênĐiện Biên14.2
3Sơn LaSơn La8.1
Mộc Châu5.0
4Lào CaiLào Cai13.0
Sapa4.4
Mù Căng Chải10.0
Yên Bái12.9
5Tuyên QuangHà Giang12.0
Đồng Văn5.7
Tuyên Quang11.6
6Thái NguyênBắc Kạn10.0
Thái Nguyên10.8
7Phú ThọViệt Trì11.0
Hòa Bình9.8
Mai Châu7.8
Vĩnh Yên10.4
Tam Đảo6.9
8Cao BằngCao Bằng9.5
Trùng Khánh8.0
9Lạng SơnLạng Sơn8.9
Mẫu Sơn2.9
10Quảng NinhBãi Cháy13.3
11Hải PhòngPhủ Liễn12.2
Hải Dương11.1
12Bắc NinhBắc Giang10.8
Sơn Động8.2
Bắc Ninh10.1
13Hà NộiHà Đông10.2
14Hưng YênHưng Yên12.2
Thái Bình13.1
15Ninh BìnhNam Định13.2
Phủ Lý13.0
Ninh Bình13.8
Cúc Phương12.1
16Thanh HóaThanh Hóa12.8
Sầm Sơn13.5
17Nghệ AnVinh13.2
18Hà TĩnhHà Tĩnh14.2

Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét? - Ảnh 1.

Cần giữ ấm cho trẻ khi đi học trong điều kiện thời tiết giá rét. Ảnh minh họa: TL

Bao nhiêu độ học sinh Hà Nội được nghỉ học tránh rét?

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C. Nhiệt độ căn cứ trên bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng của Đài truyền hình Việt Nam.

Theo bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng nay của Đài truyền hình Việt Nam, nhiệt độ của Hà Nội lúc 6 giờ sáng khoảng 10 độ. Tuy nhiên, đến gần trưa trời sẽ ấm dần lên vì có nắng mạnh.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Đặc biệt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm.

Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét; đồng thời tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn..., bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu trời rét đậm, nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, do nhiệt độ chỉ ở mức 10 độ C lúc đầu giờ sáng nên hầu hết các trường đều không thông báo cho học sinh nghỉ học.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ. Buổi trưa nhiệt độ Hà Nội có thể lên cao hơn, chênh lệch nhiệt rất lớn giữa với đêm và sáng sớm.

Liên quan đến sức khỏe của học sinh, Bộ Y tế khuyến cáo: Trong thời tiết rét đậm, rét hại, người dân cần lưu ý giữ ấm toàn thân (đầu, cổ, tay, chân); mặc đủ lớp, ăn uống ấm nóng, đủ chất, hạn chế ra ngoài trời lạnh và tuyệt đối không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; đồng thời, nhà trường cần điều chỉnh hoạt động, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để theo dõi sức khỏe và đảm bảo môi trường học tập ấm áp, an toàn cho trẻ.

Nhiệt độ ở Hà Nội còn giảm sâu, học sinh có phải nghỉ học tránh rét?Nhiệt độ ở Hà Nội còn giảm sâu, học sinh có phải nghỉ học tránh rét?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội trời tiếp tục rét hại.

Hà Nội: Đồng loạt nhiều trường cho học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học để tránh rétHà Nội: Đồng loạt nhiều trường cho học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học để tránh rét

GĐXH - Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, lúc 6h sáng 23/1, nhiệt độ Hà Nội và nhiều địa phương dưới 10 độ. Đây là mức nhiệt học sinh mầm non, tiểu học không phải đến trường theo quy định của Bộ GD&ĐT.

