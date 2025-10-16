Nhiều đại học công bố phương án tuyển sinh 2026, thí sinh cần lưu ý
Thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT, trong tháng 10/2025, nhiều trường đại học công bố dự kiến phương thức tuyển sinh năm 2026.
Ngày 15/10, ThS Phạm Thái Sơn – Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông trường Đại học Công Thương TP.HCM cho biết, năm 2026, trường dự kiến duy trì 5 phương thức xét tuyển tương tự năm 2025.
Năm phương thức đó là: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ lớp 10, 11 và 12; Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM; Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM kết hợp học bạ.
Việc duy trì đa dạng phương thức xét tuyển là hướng đi phù hợp trong bối cảnh tuyển sinh đại học hiện nay. Cách làm này không chỉ mở rộng cơ hội cho thí sinh, giảm áp lực thi cử, mà còn giúp các trường linh hoạt thích ứng với những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực sắp tới.
“Về tuyển sinh năm 2026, trường sẽ giảm dần tỷ lệ xét học bạ và dừng hoàn toàn vào năm 2028. Khi đó, trường dự kiến chuyển sang xét tuyển tổng hợp, tương tự mô hình Đại học Bách khoa TP.HCM đang áp dụng”, ông Sơn nói.
Đáng chú ý, dự thảo tuyển sinh năm 2026 của trường Đại học Công Thương TP.HCM cũng đề cập chính sách hỗ trợ đặc biệt cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng. Các học sinh này được miễn 100% học phí toàn khóa và hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí trong suốt quá trình học.
Năm 2026, ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường Đại học Công nghiệp TP. HCM dự kiến áp dụng duy nhất phương thức xét tuyển tổng hợp. Phương thức này bao gồm các điểm thành phần: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác.
“Xét tuyển dựa trên nhiều yếu tố giúp trường có đánh giá toàn diện hơn, đảm bảo tính công bằng và chọn được các thí sinh phù hợp nhất với yêu cầu đào tạo", TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo trường lý giải.
Điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực sẽ chiếm trọng số chủ yếu. Phương án cụ thể được trường công bố trong thời gian tới.
Hai trường khác là Đại học Tài chính – Marketing và Đại học Ngân hàng TP.HCM dự kiến không thay đổi nhiều về phương thức tuyển sinh năm 2026.
Tại trường Đại học Tài chính – Marketing, bên cạnh việc tuyển thẳng, trường tiếp tục xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và kỳ thi V-SAT. Trong khi đó, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM giữ ổn định các phương thức như năm ngoái, trừ điểm thi đánh giá năng lực.
Trước đó, tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo công bố phương thức tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10/2025, sớm hơn so với thông lệ các năm (thường là vào tháng 3). Đây được xem là phương án giúp thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị và định hướng rõ ràng hơn cho hành trình vào đại học.
Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng sẽ ban hành Quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung để khắc phục tình trạng thiếu công bằng trong các phương thức và tiêu chí xét tuyển, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai?Giáo dục - 1 giờ trước
GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư năm 2025, PGS.TS Bùi Thanh Tùng (SN 1982) – Phó trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội là ứng viên trẻ nhất ngành Dược.
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin 'đóng cửa, giải tán trường tư'Giáo dục - 21 giờ trước
Bộ GD-ĐT khẳng định những thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán là hoàn toàn sai sự thật.
Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Sở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách 34 thủ khoa ở 13 môn tại Kỳ thi chọn HSG thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm 2025-2026.
Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 métGiáo dục - 2 ngày trước
Sau khi nước lũ rút đi, nhiều trường học tại tỉnh Lạng Sơn rơi vào cảnh hoang tàn vì cơ sở vật chất bị phá hủy, đồ dùng phục vụ giảng dạy bị hư hỏng hoàn toàn.
Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũGiáo dục - 3 ngày trước
Trong quá trình dọn dẹp nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, học trò xót thương.
Nữ giáo sư Toán học giành giải thưởng 'Thiên tài' MacArthur 2025Giáo dục - 3 ngày trước
Giáo sư Toán học Lauren K. Williams của Đại học Harvard vừa được trao Giải thưởng danh giá MacArthur 2025 nhờ những nghiên cứu mang tính đột phá kết nối giữa toán học lý thuyết và vật lý.
Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.
Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026Giáo dục - 4 ngày trước
Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.
Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợiGiáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Từ năm học 2024 – 2025, cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập được quy định theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Quy định này có điểm gì mới?
TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025Giáo dục - 5 ngày trước
Từ năm học 2025-2026, TPHCM sẽ triển khai sổ đầu bài số và ký số điện tử tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông qua trang web https://sodaubai.hcm.edu.vn và ứng dụng Sổ Đầu Bài HCM - ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.
Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục
GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.