Nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo
GĐXH - Ngày 8/10, trời đã có nắng, hết mưa, vậy nhưng tình trạng ngập úng vẫn xảy ra trên một số tuyến phố tại Hà Nội, có nơi nước vẫn ngập sâu khoảng 0.5m, gây ùn tắc giao thông, nhiều phương tiện chết máy do ngập nước...
Nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo:
Nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo.
