Nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo

Thứ tư, 16:18 08/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Ngày 8/10, trời đã có nắng, hết mưa, vậy nhưng tình trạng ngập úng vẫn xảy ra trên một số tuyến phố tại Hà Nội, có nơi nước vẫn ngập sâu khoảng 0.5m, gây ùn tắc giao thông, nhiều phương tiện chết máy do ngập nước...

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 1.

Ngày 8/10, ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại Đại lộ Thăng Long, dù trời không mưa, nắng mạnh, thế nhưng toàn bộ hai bên đường gom, đặc biệt là khu vực phía trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện vẫn chìm trong nước.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 2.

Khu vực phía trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đã hoàn toàn biến mất dưới làn nước đục ngầu màu bùn đất, tạo thành một "dòng sông" rộng lớn trải dài cả cây số.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 3.

Khu vực hai bên đường gom hiện ngập sâu từ 0.4-0.6m, phía bên trong đường cao tốc các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 4.

Vì ngập sâu, các xe máy đều di chuyển vào bên trong đường cao tốc, tuy nhiên vẫn có một số người "liều lĩnh" băng qua đoạn đường ngập nước.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 5.

Tương tự, tại khu vực phố Miêu Nha (đoạn đầu cầu Ngà bên chân cầu vượt 70) hiện cũng đang ngập sâu khoảng 50- 60cm, xe máy, ô tô con không thể di chuyển.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 6.

"Nước sâu quá, cứ tưởng rút bớt rồi nhưng vẫn đến gần thắt lưng. Từ hôm qua đến nay không thể đi lại được. Cả khu phố này như một cái ao tù, giờ muốn ra ngoài chỉ có cách thuê người ta chở qua thôi," một người dân tại phố Miêu Nha vừa sửa xe vừa ngao ngán chia sẻ.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 7.

Hàng loạt phương tiện chết máy khi cố gắng đi qua đoạn đường ngập sâu.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 8.

Những chiếc xe ba gác, xe kéo tự chế được huy động để "cõng" xe máy qua đoạn ngập với mức giá từ 50.000 đến 100.000 đồng một lượt.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 9.

Tại một số khu dân cư lân cận, nước vẫn ngập sâu tới khoảng nửa mét. Dù vậy, nhiều người dân vẫn buộc phải lội qua các điểm ngập để đi làm.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 10.

Nhiều nhà dân ven phố Miêu Nha cũng đang ngập nặng.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 11.

Tương tự, tại khu vực phố Cầu Cốc (đoạn ngõ 43-67) đến chiều 8/10, nước vẫn ngập sâu khoảng 50cm, rút chậm.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 12.

Tại các điểm ngập hiện đều được đặt biển cảnh báo, khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực ngập sâu....

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 13.

Mọi hoạt động kinh doanh, đi lại, học tập tại khu vực này gần như đình trệ.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 14.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) cho biết, tính đến trưa ngày 8/10, lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 11, trên địa bàn thành phố (khu vực nội thành – Công ty quản lý) vẫn còn nhiều điểm ngập úng như Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Phan Văn Trường, Trần Bình, Đại lộ Thăng Long, Cầu Bươu - Yên Xá, Triều Khúc, Tố Hữu (Lương Thế Vinh - Trung Văn), đường Quyết Thắng...

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 15.

Nguyên nhân của tình trạng ngập lụt này là do trong 2 ngày qua, tổng lượng mưa phổ biến trên địa bàn Hà Nội là từ 200-300mm, cục bộ cao một số nơi như: phường Ô Chợ Dừa 562,7mm; xã Vĩnh Thanh 423,3mm; phường Hai Bà Trưng 381,1mm.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu gần nửa mét , đặc biệt phố Miêu Nha - Ảnh 16.

Hiện nay, các đơn vị chức năng đang vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối trên hệ thống như: Trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 máy bơm, đồng thời tăng cường nhân lực, phương tiện để xử lý tại các điểm úng ngập.

Nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo:

Nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo.

Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội "mênh mông" nướcMưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước

GĐXH - Sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo, mưa xối xả từ đêm tới sáng khiến nhiều tuyến đường tại TP Hà Nội bị ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập sâu gần 1m khiến giao thông tê liệt...


Trung Sơn
