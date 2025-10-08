Nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo

"Nước sâu quá, cứ tưởng rút bớt rồi nhưng vẫn đến gần thắt lưng. Từ hôm qua đến nay không thể đi lại được. Cả khu phố này như một cái ao tù, giờ muốn ra ngoài chỉ có cách thuê người ta chở qua thôi," một người dân tại phố Miêu Nha vừa sửa xe vừa ngao ngán chia sẻ.