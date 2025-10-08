Tuyên Quang: Sập cổng chào nổi tiếng ở cao nguyên đá Đồng Văn
GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo) gây mưa lớn kéo dài, sáng 8/10, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất, khiến công trình cổng chào xã Đồng Văn bị sập hoàn toàn.
Chiều ngày 8/10, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, ông Phạm Đức Nam - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo) gây mưa lớn kéo dài, sáng 8/10, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất, làm sập công trình cổng chào xã Đồng Văn.
"Trước đó, trên địa bàn xã mưa lớn kéo dài, chúng tôi có phát hiện đất ở taluy dương có hiện tượng sạt trượt, sau đó chúng tôi đã huy động lực lượng chức năng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại. Khoảng 7h sáng ngày 8/10, đất sạt lở khiến cổng chào bị gãy ở giữa và sập xuống.
Sau khi phát hiện, chúng tôi đã tiến hành thu dọn, đến 11h trưa cơ bản đã xong nhưng vẫn cấm người và phương tiện đi lại. Bởi vì số lượng đất, đá mới chỉ sạt xuống 2m, bây giờ chỉ cần động vào sẽ tụt xuống gây nguy hiểm" - ông Nam cho biết.
Chủ tịch UBND xã Đồng Văn thông tin thêm, hiện xã đang phối hợp với cơ quan chuyên môn đánh giá hiện trạng, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và tổ chức trực 24/24 giờ để phòng nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Trên địa bàn xã Đồng Văn những ngày qua mưa liên tục, nhiều tuyến đường liên kết các xã, thôn bị sạt lở gây ảnh hưởng lớn.
Theo tìm hiểu của PV, cổng chào xã Đồng Văn được khánh thành tháng 11/2024, có chiều rộng 10,5m, cao 6,3m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5m³ gỗ và hơn 26.000 viên ngói âm dương, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đây không chỉ là công trình mang giá trị văn hóa, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của người dân vùng cao mà còn là điểm nhấn du lịch của Cao nguyên đá Đồng Văn.
Video sập cổng chào nổi tiếng ở cao nguyên đá Đồng Văn:
