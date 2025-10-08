Thời tiết Hà Nội: Thủ đô còn phải hứng chịu những trận mưa như trút nước?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc vẫn có mưa to đến rất to trong đó trọng điểm là khu vực vùng núi. Thời tiết Hà Nội vẫn có mưa, tuy nhiên mưa giảm chỉ xảy ra mưa to cục bộ.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các tỉnh thành trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn trong đó trọng điểm là khu vực vùng núi.
Nguyên nhân gây mưa do dải hội tụ hướng kinh tuyến phát triển mạnh gây mưa to đến rất to cho các tỉnh là Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu. Cảnh báo có nơi mưa to vượt 120mm.
Các nơi khác bao gồm cả Hà Nội, mưa giảm chỉ xảy ra mưa to cục bộ.
Dự báo từ chiều 8/10, mưa lớn Bắc Bộ và TP Hà Nội có xu hướng giảm nhanh.
Do đất đá đã ngập no nước cảnh báo sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi. Đặc biệt lưu ý tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ ngoại trừ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh hay Cao nguyên Trung Bộ có mưa dông về chiều tối. Còn lại các nơi khác đều có nắng và khá nóng. Nhiệt độ phổ biến ở khu vực này từ 31-34 độ.
Tại khu vực Nam Bộ thời tiết có mưa dông nhiều về chiều tối, có những nơi có mưa to khả năng gây ra ngập úng cục bộ và gió giật, sấm sét.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Quang Minh, Mê Linh, Đại Xuyên. Ngoài ra, tiếp tục tồn tại các vùng mây đối lưu từ phía Đông Nam có xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội.
Dự báo trong những giờ tới, các khu vực trên có mưa rào và dông, sau đó lan sang các khu vực khác thuộc nội thành của Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm mưa giảm. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
