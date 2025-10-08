Hình ảnh Thái Nguyên ngập chìm trong biển nước khi lũ trên sông Cầu cao hơn đỉnh lũ lịch sử 1m
GĐXH - Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ sông Cầu lên cao khiến tỉnh Thái Nguyên ngập lụt trên diện rộng.
Lũ trên sông Cầu cao hơn đỉnh lũ lịch sử 1m
Theo tin lũ đặc biệt của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.
Mực nước lúc 1h ngày 8/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 29,90m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 1,09m (lúc 03h ngày 08/10); tại trạm Đáp Cầu 6,05m, dưới BĐ3 0,25m;
Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,00m, trên BĐ3 1,0m; tại trạm Phủ Lạng Thương 6,97m, trên BĐ3 0,67m; Trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,30m, mức BĐ2. Trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,57m, dưới BĐ2 0,43m.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức BĐ3, thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh, sau xuống và ở mức trên lũ lịch sử năm 2024 0,19m; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức BĐ2.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m). Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.
Từ ngày 8/10 đến 9/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức BĐ2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.
Dự báo sau 4-5 ngày, nước mới rút hết khỏi các khu dân cư ở vùng ngập của Thái Nguyên.
Hình ảnh Thái Nguyên chìm trong biển nước do lũ sông Cầu lên cao:
Nguồn ảnh: Thái Nguyên News
Tháng sinh Âm lịch của người kín đáo, chỉ bùng nổ khi thời cơ đếnĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào một số tháng sinh Âm lịch dưới đây âm thầm tích lũy năng lực, chỉ chờ đúng thời điểm để bứt phá và gặt hái thành công.
Thực hư thông tin từ 15/10/2025 cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điệnĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn, thắc mắc trước thông tin “Từ ngày 15/10/2025, học sinh dưới 16 tuổi bị cấm đi xe máy điện?”. Vậy thực hư thông tin này ra sao?
Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến độngĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi. Bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025, các con giáp này có nhiều biến động.
7 người chết, mất tích do bão số 11 và mưa lũĐời sống - 5 giờ trước
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến 21h ngày 7/10, bão số 11 và mưa lũ khiến 7 người chết và mất tích, 2 người bị thương.
Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà NộiĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT Hà Nội công bố danh sách xe ô tô, xe máy vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tháng 9/2025, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.
4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp xán lạnĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 6/10 đến 12/10/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo đây là những con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp sáng lạng.
Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn biển số xe, vi phạm có thể bị phạt đến 8 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi biển số xe được quy định tại Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an.
Hà Nội mưa lớn xối xả đến khi nào?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trận mưa lớn ồ ạt như trút nước từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt. Dự báo mưa tiếp tục trong ngày hôm nay, từ chiều tối đến đêm mưa giảm nhanh.
Ngày sinh Âm lịch của người sinh ra đã khác biệt, mang phúc khí và tài hoa hiếm cóĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta tin rằng có những ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang lại cho chủ nhân một cuộc sống khác biệt, đôi khi là đầy thử thách, đôi khi lại ngập tràn may mắn và phước lành.
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi bóng bên vệ đườngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một công nhân trên đường đi làm về hoảng hốt khi nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ túi bóng đen bên vệ đường xã Trung Lộc (Nghệ An). Bên trong là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Ngày sinh Âm lịch của người sinh ra đã khác biệt, mang phúc khí và tài hoa hiếm cóĐời sống
GĐXH - Người ta tin rằng có những ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang lại cho chủ nhân một cuộc sống khác biệt, đôi khi là đầy thử thách, đôi khi lại ngập tràn may mắn và phước lành.