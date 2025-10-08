Hình ảnh Thái Nguyên ngập chìm trong biển nước khi lũ trên sông Cầu cao hơn đỉnh lũ lịch sử 1m

Lũ trên sông Cầu cao hơn đỉnh lũ lịch sử 1m

Theo tin lũ đặc biệt của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.

Mực nước lúc 1h ngày 8/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 29,90m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 1,09m (lúc 03h ngày 08/10); tại trạm Đáp Cầu 6,05m, dưới BĐ3 0,25m;

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,00m, trên BĐ3 1,0m; tại trạm Phủ Lạng Thương 6,97m, trên BĐ3 0,67m; Trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,30m, mức BĐ2. Trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,57m, dưới BĐ2 0,43m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức BĐ3, thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh, sau xuống và ở mức trên lũ lịch sử năm 2024 0,19m; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m). Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.

Từ ngày 8/10 đến 9/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức BĐ2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Dự báo sau 4-5 ngày, nước mới rút hết khỏi các khu dân cư ở vùng ngập của Thái Nguyên.

Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu và cho biết, mực nước tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) khả năng vượt đỉnh lịch sử năm 2024 đến gần 0,9m.

Hình ảnh Thái Nguyên chìm trong biển nước do lũ sông Cầu lên cao:

Nguồn ảnh: Thái Nguyên News