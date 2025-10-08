Danh sách các tuyến phố còn ngập úng tại Hà Nội trong sáng 8/10
GĐXH - Dưới đây là danh sách các tuyến phố tại Hà Nội còn ngập úng trong sáng 8/10.
Dưới đây là tình hình giao thông tại các tuyến phố tại Hà Nội trong sáng 8/10 do VOV Giao thông cập nhật:
- Đường Lê Quang Đạo - Tân Mỹ (trước cửa khán đài B sân vận động Mỹ Đình), đường gom Đại lộ Thăng Long (trước cửa Bảo tàng quân sự) đang ngập úng trên diện rộng, sâu 10-30cm.
- Ngã ba Xa La cũng vẫn ngập nước.
- Tố Hữu vẫn ngập sâu.
- Cầu Thăng Long ổn định cả 2 chiều.
- Trên đường Duy Tân, khu vực trước khách sạn Novotel bị ngập sâu, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
- Tại cầu vượt Mai Dịch, cả hai chiều đều bị ngập nước, đặc biệt là phía đường Phạm Hùng. Làn giữa, sát dải phân cách, tạm thời vẫn có thể lưu thông được.
- Phúc La - Phùng Hưng nước ngập 30-40cm hạn chế 1 số phương tiện lưu thông.
- Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc đoạn qua cầu vượt Tây Mỗ nước vẫn còn ngập khá sâu. Dù các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua nhưng phải rất cẩn trọng.
- Miếu Đầm, Đỗ Đức Dục nước đã rút cạn các phương tiện có thể di chuyển.
- Lực lượng CSGT cho biết: Tố Hữu- Lương Thế Vinh vẫn ngập, các phương tiện có thể đi sát dải phân cách giữa.
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm mưa giảm. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 29-31 độ.
Tin sáng 8/10: Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'; rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại sắp xuất hiện, nhưng chính xác khi nào vẫn là điều nhiều người tò mò; Công an Hà Nội lấy lời khai các bên, phân tích dữ liệu camera để làm rõ vụ bé trai viết tâm thư "hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" gây xôn xao dư luận.
Thời tiết Hà Nội: Thủ đô còn phải hứng chịu những trận mưa như trút nước?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc vẫn có mưa to đến rất to trong đó trọng điểm là khu vực vùng núi. Thời tiết Hà Nội vẫn có mưa, tuy nhiên mưa giảm chỉ xảy ra mưa to cục bộ.
Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024Thời sự - 6 giờ trước
Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu và cho biết, mực nước tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) khả năng vượt đỉnh lịch sử năm 2024 đến gần 0,9m.
Gần 14.000 hộ dân bị cắt điện do ngập úng, Ba Đình chiếm tỷ lệ cao nhấtThời sự - 15 giờ trước
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thông tin, 13.943 khách hàng tại Hà Nội tạm thời ngừng cấp điện do ngập úng.
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, hàng trăm nhân khẩu sinh sống ở vùng hạ du buộc di dờiThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Theo Bộ Công thương, bão số 11 gây mưa lớn kéo dài khiến nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ mảng tường đập. Không có thiệt hại về người.
Người đàn ông tử vong trên cánh đồng, mảnh giấy gần đó hé lộ danh tínhThời sự - 16 giờ trước
Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trên cánh đồng lúa ở tỉnh Cao Bằng, gần đó có mảnh giấy ghi danh tính của nạn nhân.
Thái Nguyên: Bão số 11 gây ảnh hưởng lớn, một nhân viên y tế trường học tử vong trên đường đi làmThời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, trên địa bàn xã, phường phía Bắc tỉnh Thái Nguyên bị ngập, sạt lở. Đã có trường hợp tử vong khi đang trên đường đi làm.
Vì sao thời tiết Hà Nội lại có mưa lớn xối xả, gây ngập diện rộng?Thời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia khí tượng đã lý giải nguyên nhân vì sao thời tiết Hà Nội liên tiếp có mưa lớn gây ngập lụt diện rộng.
Thái Nguyên: Nhiều nơi bị ngập, sạt lở do ảnh hưởng bão số 11Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu, nước sông lên cao, nhiều điểm bị sạt lở.
Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nướcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo, mưa xối xả từ đêm tới sáng khiến nhiều tuyến đường tại TP Hà Nội bị ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập sâu gần 1m khiến giao thông tê liệt...
Tin sáng 8/10: Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'; rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?Thời sự
GĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại sắp xuất hiện, nhưng chính xác khi nào vẫn là điều nhiều người tò mò; Công an Hà Nội lấy lời khai các bên, phân tích dữ liệu camera để làm rõ vụ bé trai viết tâm thư "hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" gây xôn xao dư luận.