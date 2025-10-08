Danh sách các tuyến phố còn ngập úng tại Hà Nội trong sáng 8/10

Một số tuyến phố tại Hà Nội vẫn còn ngập sâu. Ảnh: T.S

Dưới đây là tình hình giao thông tại các tuyến phố tại Hà Nội trong sáng 8/10 do VOV Giao thông cập nhật:

- Đường Lê Quang Đạo - Tân Mỹ (trước cửa khán đài B sân vận động Mỹ Đình), đường gom Đại lộ Thăng Long (trước cửa Bảo tàng quân sự) đang ngập úng trên diện rộng, sâu 10-30cm.

- Ngã ba Xa La cũng vẫn ngập nước.

- Tố Hữu vẫn ngập sâu.

- Cầu Thăng Long ổn định cả 2 chiều.

- Trên đường Duy Tân, khu vực trước khách sạn Novotel bị ngập sâu, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

- Tại cầu vượt Mai Dịch, cả hai chiều đều bị ngập nước, đặc biệt là phía đường Phạm Hùng. Làn giữa, sát dải phân cách, tạm thời vẫn có thể lưu thông được.

- Phúc La - Phùng Hưng nước ngập 30-40cm hạn chế 1 số phương tiện lưu thông.

- Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc đoạn qua cầu vượt Tây Mỗ nước vẫn còn ngập khá sâu. Dù các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua nhưng phải rất cẩn trọng.

- Miếu Đầm, Đỗ Đức Dục nước đã rút cạn các phương tiện có thể di chuyển.

- Lực lượng CSGT cho biết: Tố Hữu- Lương Thế Vinh vẫn ngập, các phương tiện có thể đi sát dải phân cách giữa.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm mưa giảm. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 29-31 độ.

Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước GĐXH - Sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo, mưa xối xả từ đêm tới sáng khiến nhiều tuyến đường tại TP Hà Nội bị ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập sâu gần 1m khiến giao thông tê liệt...