Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước

Thứ ba, 10:43 07/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo, mưa xối xả từ đêm tới sáng khiến nhiều tuyến đường tại TP Hà Nội bị ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập sâu gần 1m khiến giao thông tê liệt...

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 1.

Sáng 7/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, theo ghi nhận từ 5 giờ 20 phút sáng nay, khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, một số nơi có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo trong 6 giờ vừa qua phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm…

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã biến nhiều tuyến phố thành "sông".

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 3.

Tại đường Phạm Hùng - Mai Dịch, nước ngập sâu khoảng 0.4m, khiến giao thông qua khu vực này tê liệt.

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 4.

Người dân bì bõm dắt xe qua đoạn đường ngập sâu.

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 5.

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau "bất động" trên đường vì mưa lớn.

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 6.

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 7.

Khoảng 8 giờ sáng, tại khu vực hồ Văn Quán, nước đã ngập hết mặt đường, xe máy, xe ô tô con không thể di chuyển.

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 8.

Nhiều tuyến đường tại phường Hà Đông như Phùng Hưng, Lê Lợi, Bà Triệu... nước cũng đã ngập sâu khoảng 0.3 - 0.5m. Biển cảnh báo được lực lượng chức năng đặt phía đầu đường Phùng Hưng.

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 9.

Trời mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, nước ngập sâu khiến các phương tiện rất khó khăn khi di chuyển.

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng có mặt tại đường Phùng Hưng để điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển.

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 11.

Dự báo mưa lớn tại Hà Nội còn kéo dài trong buổi sáng nay, lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn xuyên đêm, Hà Nội 'mênh mông' nước - Ảnh 12.

Đến chiều tối, mưa sẽ giảm, tuy nhiên tình trạng ngập úng dự kiến còn kéo dài.

Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước:

Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước.

Danh sách đường, phố có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội

Tuyến phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu - ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình.

Khu vực hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh...

Trung Sơn - Nhật Tân
Tin liên quan

Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào?

Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào?

Điểm danh các tuyến phố có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10

Điểm danh các tuyến phố có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Loạt trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học vì mưa ngập kèm sấm sét dữ dội

Loạt trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học vì mưa ngập kèm sấm sét dữ dội

Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh thông tuyến trở lại sau 5 ngày ngập lụt

Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh thông tuyến trở lại sau 5 ngày ngập lụt

Cùng chuyên mục

Hà Nội báo động nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh, người dân cần đề phòng sạt lở

Hà Nội báo động nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh, người dân cần đề phòng sạt lở

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Phòng Dự báo KTTV, hiện mức nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm và có khả năng lên lại sau bão số 10. Mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ đang lên nhanh.

Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào?

Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Trong đó, trọng tâm mưa xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Điểm danh các tuyến phố có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10

Điểm danh các tuyến phố có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10.

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành một vùng áp thấp, nhưng dự báo mưa lớn, lũ trên các sông và lũ quét ở miền Bắc còn diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội đã nắm bắt vụ tiền số liên quan đến Shark Bình và chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Thời sự

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Xã hội
Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Thời sự
Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Thời sự
Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Thời sự

