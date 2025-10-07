Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước:

Sáng 7/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, theo ghi nhận từ 5 giờ 20 phút sáng nay, khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, một số nơi có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo trong 6 giờ vừa qua phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm…