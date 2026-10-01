Nhiều nạn nhân bị gã thanh niên Hải Phòng lừa mua sơn trên mạng

Ngày 1/11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú tại phường An Phong, TP Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng đăng bài trên các hội nhóm rao bán sơn, vỏ thùng sơn. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2022 đến nay, Nguyễn Văn Thành sử dụng nhiều tài khoản Facebook tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội, đăng bài rao bán sơn, vỏ thùng sơn với mục đích lừa đảo. Khi có người liên hệ mua hàng, Thành thỏa thuận, chốt đơn và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản.

Tuy nhiên, ngay khi nhận được tiền, đối tượng chặn liên lạc, không giao hàng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận của nạn nhân.

Bằng thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan công an xác định, số tiền Thành đã chiếm đoạt gần 80 triệu đồng của nhiều bị hại tại các địa phương trên cả nước.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ các bị hại và hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Thành. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán hàng hóa trên không gian mạng. Cần tìm hiểu kỹ thông tin người bán, nguồn gốc và giá trị hàng hóa trước khi giao dịch; nên ưu tiên lựa chọn các kênh, địa chỉ bán hàng uy tín, có thông tin xác thực.

Mọi người không nên chuyển tiền trước cho các tài khoản, cá nhân không rõ danh tính hoặc có dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện nghi vấn lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.



Bắt giữ cặp tình nhân chuyên tạo biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo GĐXH - Chuyên tạo biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo, một cặp tình nhân vừa bị Công an xã Quảng Phú (tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ để điều tra về hành vi vi phạm.



