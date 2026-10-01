Mang hung khí, 6 thanh thiếu niên định quay clip gây rối để đăng mạng

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Ngày 1/10, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn nhóm 6 thanh thiếu niên mang theo hung khí, có ý định gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an. ẢNH: C.A

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định nhóm này mang theo hung khí, dự định sử dụng để gây rối trật tự công cộng tại khu vực trung tâm vào buổi tối.

Công an phường Trường Vinh kiểm tra phòng 502, khách sạn R.B. trên đường Nguyễn Duy Trinh, phát hiện 6 thanh thiếu niên gồm T.N.A. (SN 2009), N.C.T. (SN 2010), N.X.A. (SN 2006), T.V.A. (SN 2008), T.H.H. (SN 2008) và N.K.Q. (SN 2005). Tại đây, lực lượng công an thu giữ một thanh kiếm và một khẩu súng đồ chơi bắn đạn bi.

Vật chứng vụ án. ẢNH: C.A

Qua làm việc, nhóm này khai nhận đã bàn bạc, thống nhất mang theo hung khí khi di chuyển trên đường. Khi gặp nhóm thanh thiếu niên khác, họ dự định khiêu khích, đe dọa và sẵn sàng sử dụng hung khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, nhóm còn dự định quay phim, ghi hình quá trình gây rối rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý, tương tác.

Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các trường hợp liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện việc tụ tập, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn hoặc mang theo dao, kiếm, hung khí. Việc quay, đăng tải, chia sẻ các clip có nội dung bạo lực, gây rối cũng có thể tác động xấu đến thanh thiếu niên và trật tự xã hội.