Mang hung khí, 6 thanh thiếu niên định quay clip gây rối để đăng mạng

| Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mang kiếm, súng đồ chơi, nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị gây rối và quay clip đăng lên mạng xã hội.

Ngày 1/10, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn nhóm 6 thanh thiếu niên mang theo hung khí, có ý định gây rối trật tự công cộng.

Thanh niên mang hung khí định gây rối trật tự tại Nghệ An năm 2026 - Ảnh 1.
Thanh niên mang hung khí định gây rối trật tự tại Nghệ An năm 2026 - Ảnh 2.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an. ẢNH: C.A

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định nhóm này mang theo hung khí, dự định sử dụng để gây rối trật tự công cộng tại khu vực trung tâm vào buổi tối.

Công an phường Trường Vinh kiểm tra phòng 502, khách sạn R.B. trên đường Nguyễn Duy Trinh, phát hiện 6 thanh thiếu niên gồm T.N.A. (SN 2009), N.C.T. (SN 2010), N.X.A. (SN 2006), T.V.A. (SN 2008), T.H.H. (SN 2008) và N.K.Q. (SN 2005). Tại đây, lực lượng công an thu giữ một thanh kiếm và một khẩu súng đồ chơi bắn đạn bi.

Thanh niên mang hung khí định gây rối trật tự tại Nghệ An năm 2026 - Ảnh 3.

Vật chứng vụ án. ẢNH: C.A

Qua làm việc, nhóm này khai nhận đã bàn bạc, thống nhất mang theo hung khí khi di chuyển trên đường. Khi gặp nhóm thanh thiếu niên khác, họ dự định khiêu khích, đe dọa và sẵn sàng sử dụng hung khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, nhóm còn dự định quay phim, ghi hình quá trình gây rối rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý, tương tác.

Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các trường hợp liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện việc tụ tập, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn hoặc mang theo dao, kiếm, hung khí. Việc quay, đăng tải, chia sẻ các clip có nội dung bạo lực, gây rối cũng có thể tác động xấu đến thanh thiếu niên và trật tự xã hội.

Thanh niên mang hung khí định gây rối trật tự tại Nghệ An năm 2026 - Ảnh 4.Một đối tượng có tiền án, cùng nhóm 'quái xế' mang hung khí gây rối trên phố Hà Nội

GĐXH - Công an phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) đã triệu tập 8 thanh thiếu niên để điều tra, xử lý về hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.