Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT hiện hành đã quy định rõ các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm tại Điều 4.

- Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Quy định này nhằm bảo đảm mục tiêu giáo dục toàn diện, tránh gây áp lực học tập sớm cho học sinh tiểu học.

- Đối với bậc học còn lại, giáo viên đang dạy học tại nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với chính học sinh mà giáo viên đó đang được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng "ép học thêm", tạo sự công bằng cho học sinh.

- Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng vẫn có thể tham gia giảng dạy nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai, Bộ GDĐT đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 theo hướng chặt chẽ hơn.