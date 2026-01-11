Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?
Tuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Theo TS. Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), tuyển sinh đại học năm 2026 chịu tác động từ Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và các luật mới trong lĩnh vực giáo dục, kéo theo nhiều điều chỉnh cả ở khâu tổ chức thi lẫn xét tuyển.
Nhiều điều chỉnh trong thi và tuyển sinh đại học năm 2026
Hiện Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Một số điểm mới đáng chú ý gồm: kỳ thi dự kiến tổ chức sớm hơn khoảng nửa tháng so với năm 2025; rút ngắn thời gian xét công nhận tốt nghiệp; tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và kết quả thi trong một văn bản; đồng thời đơn giản hóa, rút ngắn quy trình phúc khảo. Những thay đổi này nhằm giảm áp lực thủ tục cho thí sinh và các cơ sở giáo dục.
Đối với quy chế tuyển sinh đại học, dù chưa công bố dự thảo chính thức, Bộ GD&ĐT đã xác định rõ một số định hướng điều chỉnh. Cụ thể, điểm ưu tiên từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế dự kiến giảm từ mức tối đa 3 điểm xuống còn khoảng 1–2 điểm; điểm ưu tiên khu vực tiếp tục giữ ổn định như các năm trước. Mỗi trường đại học chỉ được áp dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển, không bao gồm xét tuyển thẳng.
Đáng chú ý, số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh có thể bị khống chế, dự kiến tối đa 10 nguyện vọng thay vì không giới hạn như hiện nay. Riêng với khối ngành đào tạo giáo viên, thí sinh có thể không được đăng ký dàn trải nhằm bảo đảm tính nghiêm túc và chất lượng nguồn tuyển.
Cách sắp xếp nguyện vọng để tăng khả năng trúng tuyển
Trao đổi về chiến lược đăng ký nguyện vọng, ThS Cù Xuân Tiến – Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, quy trình đăng ký xét tuyển năm 2026 dự kiến tương tự năm 2025. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian do Bộ GD&ĐT quy định, đồng thời theo dõi sát thông tin về các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, năng khiếu để đăng ký dự thi đúng hạn.
Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT và các kết quả đánh giá khác, thí sinh bắt buộc phải đăng ký toàn bộ nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.
"Năm nay dự kiến sẽ giới hạn số lượng nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 có mức độ ưu tiên cao nhất. Vì vậy, việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng cơ hội trúng tuyển", ThS Cù Xuân Tiến lưu ý.
Theo khuyến nghị, thí sinh nên chia nguyện vọng thành ba nhóm: nhóm thứ nhất là các ngành, trường có điểm chuẩn những năm trước cao hơn mức điểm dự kiến của bản thân một chút; nhóm thứ hai gồm các ngành yêu thích có điểm chuẩn tương đương năng lực; nhóm thứ ba là các ngành, trường có điểm chuẩn thấp hơn, bảo đảm khả năng trúng tuyển. Việc sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp sẽ giúp thí sinh vừa theo đuổi ngành học mong muốn, vừa nâng cao khả năng đỗ đại học trong mùa tuyển sinh năm 2026.
