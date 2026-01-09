Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.
Mới đây, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 34/SGDĐT-CTTTHSSV về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại tại các cơ sở giáo dục.
Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các các đơn vị giáo dục trên địa bàn; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai các nội dung sau:
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về tác hại của giá rét đối với sức khỏe học sinh; các bệnh thường gặp trong mùa đông và các biện pháp phòng, chống rét hiệu quả. Nhắc nhở học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông, chú ý đi lại cấn thận khi trời mưa, gió rét, đường trơn trượt...
Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 06 giờ sáng hằng ngày.
Căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến. Cụ thể:
- Học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 10°C.
- Học sinh trung học cơ sở được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 7°C.
Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con, nhà trường cần có phương án đón và chăm sóc học sinh tại trường đảm bảo an toàn.
Các cơ sở giáo dục cần kiểm tra, rà soát và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đối với các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm đảm bảo cơm, thức ăn, nước uống nóng; chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Đối với các trường, nhóm lớp mầm non cần đảm bảo có nước ẩm để phục vụ và chăm sóc cho trẻ em.
Phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày rét đậm, rét hại.
Trong những ngày rét đậm, rét hại các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. Căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.
