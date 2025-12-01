Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026
Nhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026 với 6 hình thức: Xét tuyển thẳng; xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT); xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với điểm thi năng khiếu hoặc chứng chỉ quốc tế; xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.
Trong đó, phương thức xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị kết hợp điểm thi năng khiếu chỉ áp dụng với các ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất và Huấn luyện Thể thao.
So với năm 2025, trường tiếp tục không xét học bạ và bỏ xét điểm hai kỳ thi riêng là V-SAT và HSA. Thay vào đó, trường thêm phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế. Tiêu chí, tổ hợp xét tuyển chưa được công bố.
Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tuyển hơn 1.500 sinh viên. Điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 19,4 - 27,94.
Hai ngành Sư phạm Lịch sử (27,94 điểm) và Ngữ văn (27,92 điểm) có điểm đầu vào cao nhất, trong khi ngành Huấn luyện Thể thao có điểm chuẩn thấp nhất (19,4 điểm). Mức 27,94 điểm cũng là điểm đầu vào cao nhất toàn Đại học Thái Nguyên.
Trước đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
Về xét học bạ (kết quả học tập THPT), năm nay trường chỉ áp dụng cho một số ngành như: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ Thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể dục thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học và Kinh tế Chính trị (dự kiến).
Các ngành còn lại như Giáo dục tiểu học, Sư phạm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lý, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Giáo dục quốc phòng - an ninh không xét học bạ.
Về xét điểm thi đánh giá năng lực, năm 2026, trường chỉ xét thí sinh tham dự kỳ thi độc lập năm 2026 do Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức và kỳ thi độc lập năm 2026 do Trường đại học Sư phạm TP. HCM tổ chức.
Ngoài ra, trường tiếp tục áp dụng các phương thức: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT và một số ngành đặc thù có thể xét kết hợp điểm thi năng khiếu.
Năm 2025, điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dao động từ 20,25 đến 28,52. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất với 28,52 điểm. Cao thứ 2 là ngành Sư phạm Lịch sử với 28,31 điểm và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 28,03 điểm. Nhiều ngành còn lại có điểm chuẩn từ 24 đến 26 điểm.
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCMGiáo dục - 17 giờ trước
Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SATXã hội - 2 ngày trước
Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'Giáo dục - 2 ngày trước
Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờGiáo dục - 2 ngày trước
Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026Giáo dục - 3 ngày trước
Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục - 3 ngày trước
Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026Giáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất AustraliaGiáo dục - 3 ngày trước
Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữGiáo dục - 4 ngày trước
Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?Giáo dục
GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.