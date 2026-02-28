TPHCM: Thêm nhiều trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026

Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, trường tuyển 810 học sinh, tương đương 18 lớp, trong đó 15 lớp khoa học tự nhiên và 5 lớp khoa học xã hội.

Cùng với đó, trong công bố tuyển sinh của nhà trường, ngoài các môn học bắt buộc theo chương trình GDPT, nhóm các môn học lựa chọn theo định hướng khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cũng được nêu rõ.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), cho biết năm học 2026-2027, trường tuyển 13 lớp 10, tương đương gần 600 học sinh.

Một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM

Trước đó, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức) cũng đã công bố chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo công bố, trường dự kiến tuyển 700 học sinh lớp 10, tương đương 16 lớp, trong đó có 2 lớp tích hợp và 14 lớp hệ đại trà.

Cùng với công bố chỉ tiêu tuyển sinh, trường cũng thông tin về nhóm tổ hợp môn lựa chọn, đồng thời công bố khả năng thực hiện bán trú 100 sĩ số.

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa) cũng vừa công bố nhiều thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Theo lãnh đạo nhà trường, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, trường dự kiến tổ chức 4 nhóm môn học lựa chọn và 3 cụm chuyên đề học tập với 17 lớp.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hằng năm được xây dựng trên nguyên tắc số học sinh lớp 12 ra trường cùng với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hiện có.

Trước đó, ở năm học 2025-2026, khu vực 3 của TPHCM (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) có gần 14.000 thí sinh dự thi; 30 trường THPT công lập (trong đó có 1 trường chuyên) của địa phương này tuyển 12.780 chỉ tiêu lớp 10. Khu vực Bình Dương (cũ) có 21.000 thí sinh dự thi, tuyển 12.946 chỉ tiêu lớp 10 với 15 trường THPT (trong đó có 1 trường chuyên).

Khu vực TPHCM (cũ) có hơn 88.000 thí sinh dự thi, tuyển 70.780 chỉ tiêu lớp 10 ở 115 trường (bao gồm 2 trường chuyên và các trường trực thuộc ĐH, trường ĐH).