Nhóm thanh thiếu niên 'thủ' kiếm, chạy xe rượt đuổi nhau trên phố

Ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" để điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi rượt đuổi, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm tại cơ quan công an (ảnh: CAQT).

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận nguồn tin báo tội phạm từ người dân. Đêm ngày 18/4, rạng sáng ngày 19/4, tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 (số 1A đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà) có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập. Nhóm này mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét rượt đuổi nhau trên phố. Thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều người dân tập trung tại sân Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh để quay video, đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Vũ khí nhóm thanh thiếu niên mang theo khi rượt đuổi nhau (ảnh: CAQT).

Sau khi xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án. Bước đầu, mời các trường hợp liên quan để làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để thanh thiếu niên ra đường quá khuya hoặc tụ tập bạn bè có biểu hiện bất hảo. Gia đình có con em tham gia vụ việc trên cần chủ động vận động các em ra đầu thú tại cơ quan Công an gần nhất để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân không cổ xúy, livestream hoặc đăng tải các clip kích động hành vi vi phạm trật tự công cộng lên mạng xã hội.