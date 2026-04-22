Nhóm thanh thiếu niên 'thủ' kiếm, chạy xe rượt đuổi nhau trên phố
GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét rượt đuổi nhau trên phố.
Ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" để điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi rượt đuổi, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận nguồn tin báo tội phạm từ người dân. Đêm ngày 18/4, rạng sáng ngày 19/4, tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 (số 1A đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà) có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập. Nhóm này mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét rượt đuổi nhau trên phố. Thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều người dân tập trung tại sân Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh để quay video, đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.
Vũ khí nhóm thanh thiếu niên mang theo khi rượt đuổi nhau (ảnh: CAQT).
Sau khi xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án. Bước đầu, mời các trường hợp liên quan để làm việc.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để thanh thiếu niên ra đường quá khuya hoặc tụ tập bạn bè có biểu hiện bất hảo. Gia đình có con em tham gia vụ việc trên cần chủ động vận động các em ra đầu thú tại cơ quan Công an gần nhất để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân không cổ xúy, livestream hoặc đăng tải các clip kích động hành vi vi phạm trật tự công cộng lên mạng xã hội.
Hà Nội: Người phụ nữ thuê sát thủ ở Hải Phòng với giá 300 triệu bắn đối thủ ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốnPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Sau gần 6 năm lẩn trốn, người phụ nữ bị truy nã vì thuê hai đối tượng dùng súng bắn đối thủ làm ăn tại Ninh Hiệp (Gia Lâm cũ, Hà Nội) đã ra đầu thú khi được lực lượng công an vận động.
Vừa lên Lào Cai tìm việc, đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cà Mau bị bắt giữPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành dưới vỏ bọc thợ sơn, đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn phường Yên Bái.
Lào Cai: TikToker 'câu tương tác' bằng nội dung phản cảm, nhận cái kết đắt giáPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Đăng tải video có nội dung phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội, một TikToker tại Lào Cai vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.
Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giamPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.
Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứuPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.
Đà Nẵng: Bắt đối tượng có tiền án, cướp điện thoại của du khách nước ngoài lúc rạng sángPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đang thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng, Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp tục đi cướp giật tài sản.
Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.
Điều tra mở rộng vụ cung cấp thực phẩm vào trường học tại Thái NguyênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thái Nguyên đồng thời khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.
Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh ToànPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số “88” gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.
Hưng Yên: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 13 - 19/4/2026)Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo 67 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 13 - 19/4/2026.
Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượngPháp luật
GĐXH - Cơ quan Công an xác định, Tùng, Hà, Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88” và được hưởng 381 triệu đồng.