Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế
GĐXH - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an TP Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, quay clip đăng TikTok lên để xử lý.
Ngày 27/2, Công an phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm TP Huế để quay clip đăng lên mạng xã hội.
Nhóm này gồm N.P.L. (SN 2010), H.T.H. (SN 2010), H.H. (SN 1994), và P.G.H. (SN 2012, cùng trú phường Hương Trà, TP Huế); T.Q.N. (SN 2012, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).
Theo xác minh ban đầu, trong các đêm 22 và 23/2, nhóm này sử dụng 2 xe mô tô gồm Vario màu đen BKS 74B1-xxx.xx và Sirius BKS 75B1-xxx.xx, xuất phát từ khu vực Công viên Tứ Hạ, phường Hương Trà, mang theo 3 dao tự chế và 1 côn nhị khúc, di chuyển vào các tuyến đường trung tâm TP Huế.
Trong quá trình di chuyển, các đối tượng lạng lách, đánh võng, quay clip, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm câu tương tác, thể hiện bản thân trên mạng xã hội.
Qua xác minh, một số trường hợp trong nhóm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly hôn, thiếu sự quản lý và giáo dục thường xuyên nên tụ tập, phát sinh hành vi vi phạm.
Công an phường Hương Trà tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
