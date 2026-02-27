Mới nhất
Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Thứ sáu, 11:38 27/02/2026 | Pháp luật
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an TP Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, quay clip đăng TikTok lên để xử lý.

Ngày 27/2, Công an phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm TP Huế để quay clip đăng lên mạng xã hội.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách quay clip đăng TikTok ở Huế - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Nhóm này gồm N.P.L. (SN 2010), H.T.H. (SN 2010), H.H. (SN 1994), và P.G.H. (SN 2012, cùng trú phường Hương Trà, TP Huế); T.Q.N. (SN 2012, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).

Theo xác minh ban đầu, trong các đêm 22 và 23/2, nhóm này sử dụng 2 xe mô tô gồm Vario màu đen BKS 74B1-xxx.xx và Sirius BKS 75B1-xxx.xx, xuất phát từ khu vực Công viên Tứ Hạ, phường Hương Trà, mang theo 3 dao tự chế và 1 côn nhị khúc, di chuyển vào các tuyến đường trung tâm TP Huế.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng lạng lách, đánh võng, quay clip, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm câu tương tác, thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

Qua xác minh, một số trường hợp trong nhóm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly hôn, thiếu sự quản lý và giáo dục thường xuyên nên tụ tập, phát sinh hành vi vi phạm.

Công an phường Hương Trà tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách quay clip đăng TikTok ở Huế - Ảnh 2.Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

GĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.

Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả

Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả

Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái Nguyên

Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái Nguyên

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, Công an tỉnh Lào Cai đã ra khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) vì hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vũ lực khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.

Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan công an khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh liên quan vụ việc đỗ xe ngày Tết ở Hà Tĩnh gây xôn xao mạng xã hội.

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội thông báo truy tìm Đàm Thị Ngọc Lan (SN 1975, trú tại Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng CSGT đã xác định danh tính người điều khiển xe ô tô để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, Hà Nội).

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ tai nạn đường sắt xảy ra tối 25/2 trên địa bàn xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) khiến chiếc ô tô tải bị biến dạng hoàn toàn, một người tử vong tại chỗ và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đang lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt.

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được trình báo về việc một nữ du khách quốc tịch Mỹ bị tài xế xe ôm thu giá "cắt cổ" cho cuốc xe 7km, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhanh chóng tìm ra đối tượng, buộc trả lại tiền và xin lỗi công khai.

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Pháp luật

GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Pháp luật
Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền "giải quyết dân sự" ngay trước trụ sở

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Pháp luật
Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Pháp luật
Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Pháp luật

