Hưng Yên: Khởi tố vụ án nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh lao xe vào hàng rào chắn của tổ công tác

Sự việc bắt nguồn từ tối ngày 7/3, khi Công an phường Trà Lý phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ gồm CSGT, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự triển khai phương án tuần tra, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp (tổ 7, phường Trà Lý), tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển phương tiện với tốc độ cao, liên tục lạng lách và phớt lờ hoàn toàn các tín hiệu dừng xe của lực lượng chức năng.

Nhóm thanh thiếu niên không chấp hành tín hiệu dừng xe và cố tình lao về phía lực lượng chức năng.

Trước thái độ thách thức pháp luật của các đối tượng, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và dựng hàng rào chắn để ngăn chặn hành vi nguy hiểm.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, nhóm thanh thiếu niên này không những không dừng lại mà còn liều lĩnh tăng ga, lao thẳng phương tiện về phía các chiến sĩ và hàng rào chắn bảo vệ.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương truy xét, củng cố hồ sơ và đến ngày 10/3 đã chính thức khởi tố vụ án nhằm xử lý nghiêm các đối tượng, đảm bảo tính răn đe của pháp luật.