Đăng ảnh mặc quân phục công an lên mạng xã hội, nam thanh niên bị xử phạt

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Ngày 5/6, thông tin từ Công an phường Thạch Khôi (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt một nam thanh niên có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội và sử dụng trái phép hình ảnh, quân phục công an nhân dân.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thạch Khôi phát hiện tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh cá nhân được chỉnh sửa, ghép mặc quân phục công an nhân dân, kèm nội dung: "Bao năm làm chìm nay phải nổi lên bờ thôi!".

Nam thanh niên P.Đ.H. bị Công an phường Thạch Khôi xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: Cơ quan công an.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Thạch Khôi đã xác minh và làm rõ người đăng tải hình ảnh là P.Đ.H. (SN 1996, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng), không thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng hình ảnh ghép mặc quân phục công an nhân dân để đăng tải trên mạng xã hội đã gây hiểu nhầm về thân phận, chức vụ của cá nhân, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Làm việc với cơ quan công an, P.Đ.H. thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Thạch Khôi đã hoàn thiện hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.Đ.H. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội và sử dụng trái phép hình ảnh, trang phục Công an nhân dân.

Công an phường Thạch Khôi khuyến cáo: người dân cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Tuyệt đối không tự ý sử dụng, chỉnh sửa, ghép hình ảnh mặc quân phục của lực lượng vũ trang để đăng tải lên mạng xã hội. Không cung cấp, chia sẻ các nội dung giả mạo, gây hiểu nhầm về các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm.

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