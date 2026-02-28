Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu
Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Linh Duyên (sinh năm 2006); Lê Anh Khoa (sinh năm 2008); Bùi Minh Hào (sinh năm 2008); Trần Văn Khởi (sinh năm 2007) và Lê Mạnh Hải (sinh năm 2004) đều ở xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trước đó, trưa 26/02, nhóm đối tượng trên đến xã Văn Phú và xã Linh Sơn để dự tiệc liên hoan. Đến khoảng 19h cùng ngày, trên đường về đến ngã ba đường vào thôn Oi, xã Linh Sơn thì gặp L.T.H sinh năm 2008 và L.V.T, sinh năm 2010 đều ở xã Giao An điều khiển 2 xe máy đi hướng ngược chiều.
Do có mâu thuẫn với L.T.H từ trước nên Bùi Minh Hào rủ cả nhóm cùng quay lại đuổi đánh L.T.H và L.V.T. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Oi, xã Linh Sơn, xung quanh là rừng keo, không có nhà dân, nhóm đối tượng trên đã chặn xe và đấm, đá, dùng mũ bảo hiểm, cành keo để đánh L.T.H và L.V.T.
Manh động hơn, Phạm Linh Duyên đã dùng dao bấm đâm vào vùng ngực trái khiến L.T.H tử vong.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.
Những vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, lời qua tiếng lại hoặc va chạm cá nhân nhưng nhanh chóng bị đẩy lên cao trào bởi tâm lý hiếu thắng, bốc đồng và sự cổ vũ từ đám đông.
Nhiều thanh, thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm, gây thương tích nặng, dẫn đến tử vong hoặc để lại hệ lụy lâu dài cho cả người gây ra và nạn nhân. Theo quy định của pháp luật, hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng có thể bị xử phạt hành chính; trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công an tỉnh Thanh Hóa đưa ra khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, giáo dục con em về kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết xung đột và ý thức chấp hành pháp luật. Nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tâm lý học đường, kịp thời nắm bắt và xử lý mâu thuẫn từ sớm.
