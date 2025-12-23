Mới nhất
Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo

Thứ ba, 20:00 23/12/2025 | Giảm cân
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Shin Min Ah là cô dâu tháng 12 được toàn châu Á quan tâm, ngoài những bộ phim do cô đóng thì khán giả còn mê mẩn cả sắc vóc mảnh mai mà vẫn sexy của người đẹp.

Phải tốn bao nhiêu để mặc đẹp như Shin Min Ah?Phải tốn bao nhiêu để mặc đẹp như Shin Min Ah?

Nữ diễn viên gây chú ý khi diện trang phục có giá đắt đỏ ngay trong buổi ra mắt phim. Người hâm mộ mong chờ tạo hình mới của cô.

Shin Min Ah mới đây đã trở thành cô dâu tháng 12 của chú rể Kim Woo Bin sau 10 năm hẹn hò. Cặp đôi có một hôn lễ khiến giới mê phim Hàn ở châu Á quan tâm. Trong hôn lễ ngoài bộ váy cưới cùng trang sức có giá trị vài tỷ đồng, khán giả lại phải "oh wow" trước vóc dáng của cô dâu.

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo - Ảnh 3.

Để có được sắc vóc mảnh mai như thiếu nữ ở tuổi trung niên, Shin Min Ah đã có một thói quen trong bữa ăn rất nghiêm khắc. Theo đó, người đẹp duy trì thói quen ăn chậm, nhai kỹ và không bao giờ ăn đến khi cảm thấy no căng bụng là bí quyết giúp "nàng hồ ly" kiểm soát khẩu phần.

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo - Ảnh 4.

Ngoài ra, để bảo toàn vóc dáng, Shin Min Ah tự đặt ra nguyên tắc không ăn gì trong 6 tiếng trước khi đi ngủ. Tức là, bữa tối của cô phải kết thúc cách giờ đi ngủ 6 tiếng và tuyệt đối không ăn đêm. Khoảng thời gian 6 tiếng sẽ giúp cơ thể tiêu hóa hoàn toàn thức ăn và chuyển hóa năng lượng, tránh tích tụ mỡ thừa.

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, cô tập cho mình thói quen về tinh thần như tránh xa stress. Theo lý giải từ các chuyên gia tâm lý, stress không chỉ khiến sức khỏe sụt giảm mà còn là "kẻ thù" của làn da và vóc dáng. Căng thẳng kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ thừa.

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo - Ảnh 6.

Shin Min Ah từng rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng do lịch làm việc dày đặc, khiến cô có thời gian tăng cân mất kiểm soát. Sau đó, cô tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc, học cách nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn để luôn tràn đầy năng lượng và không gặp vấn đề về cân nặng.

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, Shin Min Ah tiết lộ trong số những bài tập giữ gìn vóc dáng, bộ môn yêu thích nhất của cô là pilates.

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo - Ảnh 8.

Các bài tập pilates không chỉ giúp cải thiện sức bền mà còn giúp vóc dáng dẻo dai, cân đối hơn. Pilates cũng giúp cô hoàn thành tốt các vai diễn đòi hỏi nhiều cảnh hành động, võ thuật.

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo - Ảnh 9.

Việc chăm sóc vóc dáng khoa học như vậy đã giúp Shin Min Ah giữ được body săn chắc cùng sức khỏe tốt ở tuổi trung niên.

Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo - Ảnh 10.

Có sức khỏe, có vóc dáng, Shin Min Ah dù đã qua thời đỉnh cao nhưng cô vẫn là gương mặt được nhiều đạo diễn hay nhãn hàng cao cấp tin tưởng trao cơ hội.

Shin Min Ah sinh năm 1985, nổi tiếng với đôi mắt cười, má lúm duyên dáng. Nữ diễn viên thành công với các bộ phim hài tình cảm như: Bạn gái tôi là hồ ly, Arang Sử đạo truyện (2012), Go Go 70s, Hometown Cha-cha-cha... Trong lòng khán giả châu Á, Shin Min Ah được mệnh danh là "nữ hoàng phim rom-com" xứ Hàn.

Mặc đẹp như nữ chính ‘Điệu Cha-Cha-Cha làng biển’ Shin Min AhMặc đẹp như nữ chính ‘Điệu Cha-Cha-Cha làng biển’ Shin Min Ah

Gu thời trang tinh tế với những bộ trang phục thanh lịch của nữ chính Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) khiến người xem thích thú, mong chờ từng tập phim Điệu Cha-Cha-Cha làng biển.


