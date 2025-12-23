Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo
GĐXH - Shin Min Ah là cô dâu tháng 12 được toàn châu Á quan tâm, ngoài những bộ phim do cô đóng thì khán giả còn mê mẩn cả sắc vóc mảnh mai mà vẫn sexy của người đẹp.
Shin Min Ah mới đây đã trở thành cô dâu tháng 12 của chú rể Kim Woo Bin sau 10 năm hẹn hò. Cặp đôi có một hôn lễ khiến giới mê phim Hàn ở châu Á quan tâm. Trong hôn lễ ngoài bộ váy cưới cùng trang sức có giá trị vài tỷ đồng, khán giả lại phải "oh wow" trước vóc dáng của cô dâu.
Shin Min Ah sinh năm 1985, nổi tiếng với đôi mắt cười, má lúm duyên dáng. Nữ diễn viên thành công với các bộ phim hài tình cảm như: Bạn gái tôi là hồ ly, Arang Sử đạo truyện (2012), Go Go 70s, Hometown Cha-cha-cha... Trong lòng khán giả châu Á, Shin Min Ah được mệnh danh là "nữ hoàng phim rom-com" xứ Hàn.
