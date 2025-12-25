Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?

Ngoài ra, Ngọc Quyên còn chơi pickleball, đây được cho là một môn thể thao kết hợp giữa bóng bàn, tennis và bóng chuyền; chơi trong nhà hoặc ngoài trời, theo hai thể loại đơn, hoặc đôi trên sân hình chữ nhật. Ngọc Quyên cho biết được một số người bạn truyền cảm hứng với môn pickleball. Theo cô, môn thể thao này có từ lâu nhưng gần đây phổ biến hơn ở Mỹ. Mỗi sáng, Ngọc Quyên dậy từ 6h để khởi động, ăn nhẹ rồi ra sân tập để kịp về nhà lúc 8h đưa con đi học. Ban đầu, cô chơi để giải trí nhưng càng tập càng thấy hiệu quả nên duy trì đều đặn.