Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?

Thứ năm, 10:25 25/12/2025 | Giảm cân
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty ở Mỹ đã tuyên bố đóng cửa vì "hết chịu nổi". Hiện tại, cô dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Một siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố thất bại, đóng cửa công tyMột siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố thất bại, đóng cửa công ty

GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty trên đất Mỹ mới đây đã tuyên bố thất bại và đóng cửa, trả mặt bằng. Cựu người mẫu cho biết, cô đã mệt mỏi và kiệt sức.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao? - Ảnh 2.

Ngọc Quyên có 11 năm sinh sống trên đất Mỹ và cô tự lo cho bản thân và con trai bằng cách mở công ty kinh doanh. Tuy nhiên, mới đây, người đẹp đã tuyên bố đóng cửa vì không thể gồng gánh được một mình. Hiện tại, người đẹp chỉ tập trung cho gia đình và chăm sóc bản thân.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao? - Ảnh 3.

Ngọc Quyên vốn là một siêu mẫu hoạt động tại các sàn catwalk ở Việt Nam và xuất hiện trên các trang bìa uy tín. Ngoài sân khấu thời trang, Ngọc Quyên còn là diễn viên quen mặt khán giả phía Nam với các phim như: Tuyết nhiệt đới (2006), Có lẽ nào ta yêu nhau (2009), Gia đình số đỏ (2010), Mỹ nhân kế (2013)... Dù không xuất hiện trên sàn catwalk như thời kỳ đỉnh cao nhưng Ngọc Quyên vẫn giữ dáng bằng cách chơi thể thao, tập gym và yoga.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao? - Ảnh 4.

Với Ngọc Quyên, việc tập gym sẽ giúp cô siết cơ và làm cho vóc dáng săn chắc khi bước sang tuổi 37.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao? - Ảnh 5.

Còn với yoga, đây là bộ môn luyện tập giúp Ngọc Quyên có được sức khỏe lâu bền.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao? - Ảnh 6.

Ngoài ra, Ngọc Quyên còn chơi pickleball, đây được cho là một môn thể thao kết hợp giữa bóng bàn, tennis và bóng chuyền; chơi trong nhà hoặc ngoài trời, theo hai thể loại đơn, hoặc đôi trên sân hình chữ nhật. Ngọc Quyên cho biết được một số người bạn truyền cảm hứng với môn pickleball. Theo cô, môn thể thao này có từ lâu nhưng gần đây phổ biến hơn ở Mỹ. Mỗi sáng, Ngọc Quyên dậy từ 6h để khởi động, ăn nhẹ rồi ra sân tập để kịp về nhà lúc 8h đưa con đi học. Ban đầu, cô chơi để giải trí nhưng càng tập càng thấy hiệu quả nên duy trì đều đặn.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao? - Ảnh 7.

Việc tập pickleball đã giúp Ngọc Quyên giảm được 4kg/tháng. Ngoài tập luyện, cô cũng ăn uống khoa học để có được sức khỏe dẻo dai.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao? - Ảnh 8.

Việc tập luyện các môn thể thao chăm chỉ cũng giúp Ngọc Quyên khỏe khoắn và có sức mạnh tinh thần để vượt qua những áp lực trong cuộc sống.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao? - Ảnh 9.

Sau khi đóng cửa công ty, cô toàn tâm chăm lo cho mẹ đẻ và con trai.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao? - Ảnh 10.

Ngoài ra, siêu mẫu sinh năm 1988 cũng muốn tìm cơ hội công việc mới trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV

Siêu mẫu Ngọc Quyên kể cuộc sống 10 năm ở MỹSiêu mẫu Ngọc Quyên kể cuộc sống 10 năm ở Mỹ

10 năm trải qua nhiều biến động kể từ ngày đặt chân lên đất Mỹ, Ngọc Quyên giờ đây đã tìm thấy sự bình yên cho mình.

