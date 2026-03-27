Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giải

Người lập bàn thờ

Trong phong thủy, kiêng kỵ hoàn toàn việc phụ nữ đang mang thai lập bàn thờ hay đụng vào bàn thờ và bát hương, bởi quan niệm phụ nữ mang thai mang nhiều tạp khí.

Người lập bàn thờ nên là nam gia chủ trong gia đình, khi lập bàn thờ cần rửa sạch tay, lòng thành tâm thành kính.

Người bốc bát hương cũng là nam gia chủ, không cần thiết phải nhờ người khác, chỉ cần giữ vững thành tâm và tay chân sạch sẽ khi làm lễ.

Thời điểm lập bàn thờ

Chọn thời điểm lập bàn thờ đúng theo phong thủy có ý nghĩa quan trọng vô cùng, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình sau này.

Thời gian lập bàn thờ nên được tiến hành cùng lúc với nhập trạch, phù hợp với mệnh và tuổi gia chủ. Ngoài ra nên chú ý thời điểm có sao Bát Bạch để hóa giải sát khí.

Một số vấn đề kiêng kỵ trong phong thủy bàn thờ

Đặt bài vị sát tường

Điều vô cùng kiêng kỵ trong phong thủy bàn thờ chính là đặt bài vị sát tường. Điều này có thể khiến gia chủ dễ vận phải chuyện đen đủi, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hướng đến tiền đồ.

Cách hóa giải: Đặt bài vị trên bàn thờ cách tường một khoảng nhỏ.

Hướng bàn thờ ngược với hướng nhà

Bàn thờ kiêng kỵ nhất đặt ngược hướng với hướng nhà. Theo phong thủy, hướng bàn thờ ngược hướng nhà có thể khiến gia đình dễ xảy ra chuyện bất hòa, người trong nhà dễ sinh bệnh tật.

Cách hóa giải: Sử dụng rèm, bình phong che chắn để hóa giải.

Để bàn thờ xung với cửa

Bàn thờ đặt ở vị trí xung với cửa, bị đường đi đâm thẳng vào là yếu tố phạm vào đại kỵ trong phong thủy.

Bàn thờ là nơi tâm linh nhất của gia đình vậy nên phong thuỷ bàn thờ là điều gia chủ nào cũng đều quan tâm và tìm hiểu kỹ càng, tránh phạm đại kỵ.

Bàn thờ đối diện cửa khiến mất đi sự linh thiêng, tôn kính nơi nghỉ ngơi của tổ tiên, đặc biệt dễ bị gió thổi vào, động bát hương khiến linh khí không tụ được, đồng thời dễ thổi sát khí vào khu vực thờ cúng.

Ở vị trí này, gia chủ dễ bị tổn hại tài lộc, con người. Dễ gặp các vấn đề tai nạn, xui rủi khó lường hoặc bị bệnh tật.

Cách hóa giải: Sử dụng vách ngăn, rèm che, hoặc bình phong, thêm cây xanh ở phía trước để hóa giải sát khí và tránh đại kỵ.

Để bàn thờ gần bếp, gần nhà vệ sinh hoặc nhà tắm

Bàn thờ là khu vực linh thiêng nên tránh hoàn toàn việc đặt gần nhà vệ sinh, nơi có xú khí như thùng rác, chuồng gà lợn, khiến tạp khí ảnh hưởng đến nơi tâm linh, hội tụ linh khí của gia đình.

Nếu phạm phải đại kỵ này, có thể gia đình dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ bệnh tật khó chữa, lâu khỏi, công việc cũng như cuộc sống dễ xui xẻo.

Cách hóa giải: Thêm nhiều cây xanh để lọc không khí, mở nguồn ánh sáng tự nhiên tốt để lưu thông không khí, tạo khoảng cách và vách ngăn giữa gian thờ và các phòng còn lại bằng bình phong, rèm. Đồng thời thêm các linh vật để hóa giải uế khí ở phía sau bàn thờ như sáu xu tiền Lục Đế.

Để bàn thờ dưới xà ngang, gầm cầu thang

Xà ngang, gầm cầu thang đè lên bàn thờ là điều kiêng kỵ nghiêm trọng trong phong thủy bàn thờ. Điều này có thể tạo nên cảm giác đè nén, áp lực, đặc biệt bàn thờ lại là nơi yên nghỉ của tổ tiên, ông bà, khiến gia đình không chỉ thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe, mà còn dễ bị tán tài, thương tật ở lưng, ảnh hưởng đến vận khí.

Đồ lễ trên bàn thờ

Tất cả đồ thờ cúng hoa quả sau khi cúng xong nên bỏ xuống để thụ lộc, tránh để lâu ngày này qua tháng khác. Trên bàn thờ cũng kiêng kỵ để đồ lễ mặn hay tiền mặt.

Ánh sáng và gió chiếu thẳng bàn thờ

Bàn thờ là nơi linh thiêng hội tụ linh khí, đồng thời là nơi yên nghỉ của ông bà tổ tiên, những người đã khuất mang yếu tố Âm. Trong khi đó nơi ánh sáng mạnh có tính Dương mạnh, làm mất cân bằng năng lượng.

Nhiều ánh sáng chiếu vào ban thờ cũng là phạm vào kiêng kỵ, đem lại năng lượng xấu.

Chưa kể gió thổi vào bàn thờ sẽ đụng vào đại kỵ làm bát hương bị động, ảnh hưởng đến sự tụ khí tốt lành, dễ thổi sát khí vào bàn thờ. Những điều này trong phong thủy bàn thờ là phạm vào kiêng kỵ, đem lại năng lượng xấu.

Cách hóa giải: Dùng bình phong, vách ngăn, tiểu cảnh để cản và tán đi luồng khí xấu và gió thổi vào, thêm đôi lộc bình để ổn định nguyên khí hóa giải năng lượng xấu, cân bằng âm dương.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.